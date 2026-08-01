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हाथरस में हत्या के बाद विवाहिता का शव जलाया! पुलिस पहुंचने से पहले घर में ताला लगाकर भाग गए ससुरालीजन

सहपऊ कोतवाली क्षेत्र के गांव थरौरा की घटना. पुलिस टीम ने चिता की आग बुझाकर जुटाए साक्ष्य.

हाथरस में हत्या के बाद विवाहिता का शव जलाया!
हाथरस में हत्या के बाद विवाहिता का शव जलाया! (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 1, 2026 at 8:52 AM IST

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हाथरस : सहपऊ कोतवाली क्षेत्र के गांव थरौरा में शुक्रवार को एक विवाहिता की संदिग्ध हालात में मौत हो गई. इसके बाद ससुरालीजनों ने किसी को बताए बिना आननफानन विवाहिता का अंतिम संस्कार कर दिया और घर में ताला लगाकर फरार हो गए. मायकेवालों को किसी तरह सूचना मिली तो वे थरौरा गांव पहुंचे तो हकीकत जानकर सन्न रह गए. विवाहिता के परिजनों की सूचना पर आननफानन पुलिस गांव पहुंची और दमकर बुलाकर चिता की आग बुझाकर साक्ष्य एकत्र किए. हालांकि इस मामले में पुलिस को किसी ने तहरीर नहीं दी गई है.

हाथरस में हत्या की सूचना पर पहुंची पुलिस टीम.
हाथरस में हत्या की सूचना पर पहुंची पुलिस टीम. (Photo Credit : ETV Bharat)

बताया गया कि फिरोजाबाद जिले के थाना सिरसागंज के गांव जायमई के सुरेश चंद ने अपनी बेटी निर्मला की शादी गांव थरौरा के सोरन सिंह के बेटे अमित कुमार उर्फ जैकी के साथ वर्ष 2012 में की थी. अमित हरियाणा के बल्लभगढ़ में एक फैक्ट्री में काम करता है. शादी के करीब दो वर्ष बाद पति-पत्नी के बीच विवाद हो गया. जिसके बाद निर्मला अपने मायके जाकर रहने लगी. निसंतान पति-पत्नी के बीच करीब 10 वर्ष तक मामला न्यायालय में चला. करीब चार वर्ष पहले न्यायालय के आदेश पर पुलिस की मौजूदगी में निर्मला को गांव थरौरा में रहने के लिए एक मकान तथा चार बीघा जमीन उपलब्ध कराई गई थी.





बीते शुक्रवार को निर्मला (31) की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. ससुरालवालों ने मायकेवालों और पुलिस को सूचना दिए बिना निर्मला का अंतिम संस्कार करा दिया. इसकी सूचना मायकेवालों को मिली तो सूचना पुलिस को दी, लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले ही ससुराल पक्ष के लोग घर मे ताला लगाकर फरार हो गए. पुलिस टीम ने दमकल बुलाकर किसी तरह बची खुची चिता की आग बुझाकर साक्ष्य जुटाए. निर्मला के पिता सुरेश चंद ने बेटी के ससुरालीजनों पर हत्या का आरोप लगाया है.



सीओ सादाबाद जेएन अस्थाना ने बताया कि सूचना मिलने पर पुलिस टीम पहुंची थी. चिता से महिला के कुछ अवशेष बरामद किए गए हैं. अवशेषों की फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है. फोरेंसिक रिपोर्ट और महिला के पक्ष की ओर से तहरीर मिलने के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

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