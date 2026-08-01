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हाथरस में हत्या के बाद विवाहिता का शव जलाया! पुलिस पहुंचने से पहले घर में ताला लगाकर भाग गए ससुरालीजन

हाथरस : सहपऊ कोतवाली क्षेत्र के गांव थरौरा में शुक्रवार को एक विवाहिता की संदिग्ध हालात में मौत हो गई. इसके बाद ससुरालीजनों ने किसी को बताए बिना आननफानन विवाहिता का अंतिम संस्कार कर दिया और घर में ताला लगाकर फरार हो गए. मायकेवालों को किसी तरह सूचना मिली तो वे थरौरा गांव पहुंचे तो हकीकत जानकर सन्न रह गए. विवाहिता के परिजनों की सूचना पर आननफानन पुलिस गांव पहुंची और दमकर बुलाकर चिता की आग बुझाकर साक्ष्य एकत्र किए. हालांकि इस मामले में पुलिस को किसी ने तहरीर नहीं दी गई है.

हाथरस में हत्या की सूचना पर पहुंची पुलिस टीम. (Photo Credit : ETV Bharat)

बताया गया कि फिरोजाबाद जिले के थाना सिरसागंज के गांव जायमई के सुरेश चंद ने अपनी बेटी निर्मला की शादी गांव थरौरा के सोरन सिंह के बेटे अमित कुमार उर्फ जैकी के साथ वर्ष 2012 में की थी. अमित हरियाणा के बल्लभगढ़ में एक फैक्ट्री में काम करता है. शादी के करीब दो वर्ष बाद पति-पत्नी के बीच विवाद हो गया. जिसके बाद निर्मला अपने मायके जाकर रहने लगी. निसंतान पति-पत्नी के बीच करीब 10 वर्ष तक मामला न्यायालय में चला. करीब चार वर्ष पहले न्यायालय के आदेश पर पुलिस की मौजूदगी में निर्मला को गांव थरौरा में रहने के लिए एक मकान तथा चार बीघा जमीन उपलब्ध कराई गई थी.