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हाथरस में बड़ा ट्रेन हादसा बचा; मारपीट के बाद दबंगों ने रेलवे ट्रैक पर खड़ी कर दी दंपती की कार, रामनगर-आगरा फोर्ट एक्सप्रेस से टकराई

हाथरस : मुरसान थाना क्षेत्र में दो परिवारों के बीच विवाद के बाद रविवार रात एक पक्ष ने दूसरे पक्ष की कार रेलवे ट्रैक पर खड़ी कर दी. इस दौरान गुजर रही रामनगर-आगरा फोर्ट एक्सप्रेस कार से टकरा गई. हालांकि कार में कोई न होने से कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ. माैके पर पहुंची पुलिस और आरपीएफ टीम ने लोगों की मदद से कार रेलवे ट्रैक से हटवाई और ट्रेन रवाना कराई.

बताया गया कि मुरसान थाना क्षेत्र के मोहल्ला बोहरान के रहने वाले रतनलाल के बेटे का मोहल्ले के ही शांतनु उर्फ डेविड से विवाद हुआ था. डेविड ने उसे जान से मारने की धमकी दी थी. रतन प्रसाद लाल का आरोप है कि 24 मई की रात करीब 11.15 बजे वह पत्नी सुमन देवी के साथ जट्टारी से अपनी कार से वापस घर आ रहे थे. कस्बा मुरसान में S.R.S स्कूल के पास पहुंचने पर पड़ोसी मोना पुत्र देवकीनंदन ने सामने खड़े होकर कार रुकवा ली. इसके बाद साथी भानू व अंकित के साथ मिलकर गाली गलौज शुरू कर दी. इस दौरान मुझसे व मेरी पत्नी से मारपीट भी की. इसके बाद तीनों आरोपी मेरी कार लेकर भाग गए. इसी बीच मौके पर पहुंचे शांतनु ने भी मारपीट और जान से मारने की धमकी दी.

रतन प्रसाद लाल के अनुसार आरोपियों ने मेरी कार ले जाने के बाद मुरसान रेलवे स्टेशन वाले फाटक के पास रेलवे ट्रैक पर खड़ी कर दी और भाग गए. इसी बीच मथुरा की तरफ से आ रही ट्रेन रामनगर आगरा फोर्ट एक्सप्रेस से कार की टक्कर हो गई. जिसमें मेरी कार क्षतिग्रस्त हो गई. मुरसान के थाना प्रभारी अरविंद सक्सेना ने बताया कि इस मामले में नामजद रिपोर्ट दर्ज की गई है. रेलवे अधिनियम की धाराओं में अलग से मुकदमा दर्ज होगा. वहीं आरपीएफ के हाथरस सिटी इंचार्ज रंजीत यादव ने बताया कि दुर्घटना रात करीब 12 बजे की है. इस दौरान ट्रेन कभी करीब सवा घंटे खड़ी रही. मामले में आगे की कार्रवाई चल रही है.