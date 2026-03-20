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हाथरस मर्डर केस: 35 बीघा जमीन के लालच में सगे भाइयों ने की भाई की हत्या, एक आरोपी गिरफ्तार

हाथरस में रिश्तों का कत्ल ( Photo Credit: ETV Bharat )

हाथरस: हाथरस के सासनी कोतवाली क्षेत्र के गांव सीकुर में जमीन के विवाद को लेकर भाइयों के बीच खूनी संघर्ष की दर्दनाक घटना सामने आई है. बड़े और छोटे भाइयों ने मिलकर अपने ही मझले भाई भीमसेन की लाठी-डंडों से पीट-पीटकर बेरहमी से हत्या कर दी. भीमसेन अपनी बेटी वर्षा के साथ खेत पर पशुओं के लिए चारा लेने गया हुआ था, तभी आरोपियों ने उस पर हमला बोल दिया. इस हमले में बीच-बचाव करने आई उसकी बेटी को भी चोटें आई हैं. पिता के फैसले से उपजा विवाद: घटना की मुख्य वजह गांव के ही वीरेंद्र द्वारा अपनी करीब 35 बीघा जमीन मझले बेटे भीमसेन के नाम कर देना बताई जा रही है. पिता के इस फैसले से उनके अन्य दो बेटे, रवेंद्र और पूरन, काफी समय से नाराज चल रहे थे. जानकारी देती बेटी. (Video Credit: ETV Bharat)