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हाथरस मर्डर केस: 35 बीघा जमीन के लालच में सगे भाइयों ने की भाई की हत्या, एक आरोपी गिरफ्तार

सीओ योगेंद्र कृष्ण नारायण ने बताया कि पिता ने एक ही बेटे के नाम अपनी सारी 35 बीघा जमीन कर दी थी.

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हाथरस में रिश्तों का कत्ल (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 20, 2026 at 10:20 PM IST

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हाथरस: हाथरस के सासनी कोतवाली क्षेत्र के गांव सीकुर में जमीन के विवाद को लेकर भाइयों के बीच खूनी संघर्ष की दर्दनाक घटना सामने आई है. बड़े और छोटे भाइयों ने मिलकर अपने ही मझले भाई भीमसेन की लाठी-डंडों से पीट-पीटकर बेरहमी से हत्या कर दी. भीमसेन अपनी बेटी वर्षा के साथ खेत पर पशुओं के लिए चारा लेने गया हुआ था, तभी आरोपियों ने उस पर हमला बोल दिया. इस हमले में बीच-बचाव करने आई उसकी बेटी को भी चोटें आई हैं.

पिता के फैसले से उपजा विवाद: घटना की मुख्य वजह गांव के ही वीरेंद्र द्वारा अपनी करीब 35 बीघा जमीन मझले बेटे भीमसेन के नाम कर देना बताई जा रही है. पिता के इस फैसले से उनके अन्य दो बेटे, रवेंद्र और पूरन, काफी समय से नाराज चल रहे थे.

जानकारी देती बेटी. (Video Credit: ETV Bharat)

इसी रंजिश के चलते शुक्रवार को जब भीमसेन खेत पर था, तब रवेंद्र, पूरन और पूरन का बेटा यशवीर वहां पहुंच गए. आरोपियों ने आव देखा न ताव और भीमसेन पर लाठी-डंडों से ताबड़तोड़ प्रहार करना शुरू कर दिया जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई.

आरोपी भतीजा यशवीर गिरफ्तारी: वारदात को अंजाम देने के बाद तीनों आरोपी भीमसेन को निढाल छोड़कर मौके से फरार हो गए. घटना की जानकारी मिलते ही सीओ योगेंद्र कृष्ण नारायण और एसओ अवधेश कुमार पुलिस बल के साथ गांव पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया. पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए एक आरोपी भतीजे यशवीर को गिरफ्तार कर लिया है. सीओ ने बताया कि जमीन के असंतुलित बंटवारे के कारण परिवार में गहरी नाराजगी थी, जिसके परिणति इस दुखद हत्याकांड के रूप में हुई.

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