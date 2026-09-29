दाऊजी महाराज का लक्खी मेला; 1912 से हुई थी हाथरस के रक्षक और हिंदू-मुस्लिम एकता के प्रतीक मेले की शुरूआत
भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम (दाऊजी) को समर्पित मेले को हिंदू-मुस्लिम एकता का प्रतीक भी कहा जाता है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 29, 2026 at 11:34 AM IST
हाथरस : किला क्षेत्र स्थित दाऊजी मंदिर पर इस बार 115वां ब्रजक्षेत्र का प्रसिद्ध लक्खी मेला शुरू हो चुका है. मेले की शुरुआत 1912 से मानी जाती है. मान्यता है कि तहसीलदार श्यामलाल का बेटा बीमार हुआ था. काफी इलाज के बाद भी वह ठीक नहीं हुआ तब उन्हें दाऊजी का सपना आया कि वह उनका मेला लगवाएं. इसके बाद मेला लगवाया गया और उनका बेटा स्वास्थ्य हो गया. तभी से यह परंपरा चली आ रही है. इस साल मेला 6 अक्टूबर तक चलेगा.
लक्खी मेला की शुरुआत देवछट के दिन से होती है. 2024 से यह मेला राजकीय मेला हो गया है. मेले में दाऊजी के प्रिय कुश्ती दंगल के अलावा धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होता है. पहले मेला दाऊजी महाराज के मंदिर के आसपास लगता था जो अब काले खां की मजार के पास लगता है. दाऊजी महाराज को हाथरस का रक्षक और हिंदू-मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है. देवछठ के दिन मुस्लिम कम्युनिटी में भी पूड़ियां-पकवान बनते हैं. हिंदू समुदाय के लोग दाऊजी महाराज मंदिर परिसर के नीचे बने काले खां की मजार पर मत्था टेक कर चादर पोशी भी करते हैं.
मंदिर के सेवायत पंडित मधुसूदन लाल चतुर्वेदी ने बताया कि मेले की शुरुआत 1912 में हुई थी. तत्कालीन तहसीलदार श्यामलाल द्वारा यह मेला शुरू किया गया था. 1912 में एक दिन का मेला था. 1913 में चार दिन का मेला हुआ. धीरे-धीरे मेला में ग्रामीण क्षेत्र के लोगों का आना शुरू हुआ तो समय के साथ ही साथ बदलाव होता गया और फिर मेला रात में भी जुड़ने लगा. दाऊजी महाराज मलविद्या के विशारद थे. इसलिए मेले में दंगल का भी आयोजन होता है.
किला स्थित एक अन्य मंदिर के सेवक दिनेश कुमार शर्मा खरदार ने बताया कि वे 55 साल से यहां हैं. पहले मेला दाऊजी मंदिर के आसपास लगता था. अब यह नीचे पहुंच गया है मंदिर के आसपास की रौनक खत्म हो गई है. अब दाऊजी का मेला काले खां की मजार पर लगता है. मेले को राजकीय दर्जा मिलने के बाद संपत्ति बढ़ी है, लेकिन में पहले जैसी रौनक नहीं है.
स्थानीय नागरिक विद्यासागर ने बताया कि तीन साल से मेला राजकीय हो गया है. किले का क्षरण होने से मेले की प्रासंगिकता भी कम हो रही है. इनके प्रति ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है. द्वापर युगीन इस बस्ती का पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व भी है. ऐसे में सबको मिलकर मेले की विरासत को बचाना जरूरी है. सरकार को भी निश्चित रूप से विरासत का बचाने में पहल करनी चाहिए.
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