ETV Bharat / state

दाऊजी महाराज का लक्खी मेला; 1912 से हुई थी हाथरस के रक्षक और हिंदू-मुस्लिम एकता के प्रतीक मेले की शुरूआत

हाथरस; लक्खी मेले का आगाज. ( Photo Credit : ETV Bharat )

हाथरस : किला क्षेत्र स्थित दाऊजी मंदिर पर इस बार 115वां ब्रजक्षेत्र का प्रसिद्ध लक्खी मेला शुरू हो चुका है. मेले की शुरुआत 1912 से मानी जाती है. मान्यता है कि तहसीलदार श्यामलाल का बेटा बीमार हुआ था. काफी इलाज के बाद भी वह ठीक नहीं हुआ तब उन्हें दाऊजी का सपना आया कि वह उनका मेला लगवाएं. इसके बाद मेला लगवाया गया और उनका बेटा स्वास्थ्य हो गया. तभी से यह परंपरा चली आ रही है. इस साल मेला 6 अक्टूबर तक चलेगा.