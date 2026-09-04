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भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव से जुड़ा है हाथरस का नाम, पढ़िए क्या है हाथुरसी मंदिर का महत्व

मान्यता है कि भगवान कृष्ण के जन्म के बाद भगवान शिव व मां पार्वती उनके दर्शन करने जाते समय यहां रुके थे.

हाथुरसी मंदिर
हाथुरसी मंदिर. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 4, 2026 at 9:43 AM IST

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हाथरस : प्राचीन नगर हाथरस का पौराणिक महत्व है. मान्यता है कि द्वापर युग में इसका नामकरण हुआ था. मान्यता है कि भगवान कृष्ण के जन्म के बाद भगवान शिव व मां पार्वती उनके दर्शन करने जाते समय यहां रुके थे. थकान होने पर भगवान शिव ने अपने हाथ से रस निकालकर उनकी प्यास बुझाई थी. बस तभी से इस नगर का नाम हाथरस हुआ. इस स्थान पर आज भी प्राचीन हाथुरसी मंदिर विद्यमान है और पुजारी भी इसकी तज़दीक करते हैं.

हाथरस के हाथुरसी मंदिर का महत्व. (Photo Credit : ETV Bharat)



हाथुरसी मंदिर के सेवादार (पुजारी) संजय गिरी ने बताया कि मंदिर के पुरातन होने का कोई ठोस प्रमाण नहीं है. हालांकि पूर्वजों ने बताया था कि जब भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था तब भगवान भोलेनाथ और मां पार्वती भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने जा रहे थे. पार्वती ने भोलेनाथ से कहा कि प्रभु थोड़ा विश्राम कर लें. विश्राम के बाद उन्हें जब प्यास लगी तो भोले बाबा ने पत्तियों को रगड़ कर उसे रस निकालकर मां पार्वती को पिलाया था. जिससे शहर का नाम हाथरस पड़ा.



साहित्यकार विद्यासागर ने बताया कि संसार में जो कुछ लीला है भगवान की लीला है, लेकिन भगवान की लीला के नाम पर किसी शहर का नामकरण हो यह विशेषण हो जाता है. यह विशेषण जुड़ा है हाथरस. हाथरस द्वापर युग से पहले भी था.

पुराणों में प्रसंग है कि जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ उनको देखने के लिए मां पार्वती और भगवान शिव यहां से जा रहे थे. तब वे इसी स्थान पर रुके थे, जहां आज मां हाथुरसी का मंदिर बना हुआ है. किदवंती के अनुसार द्वापर युग से पहले भी यह बस्ती थी, लेकिन नामकरण की कहानी द्वापर युग में हुई. इसी कारण भगवान श्री कृष्ण जन्मोत्सव का प्रसंग भी हाथरस से जुड़ा हुआ है.

भगवान श्रीकृष्ण के जन्मोत्सव पर यहां हाथरस के अलावा आसपास के कई जिलों से लोग मां हाथुरसी के दर्शन पूजन करने पहुंचे हैं. मान्यता है कि यदि सच्चे मन से मां से मनोकामना की जाए तो वह जरूर पूरी होती है.

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