ETV Bharat / state

हाथरस के छात्र-छात्रा को विदेश भेज कर जबरन साइबर क्राइम कराने वाला एजेंट गिरफ्तार

हाथरस : साइबर क्राइम और हाथरस की पुलिस टीम ने विदेश में नौकरी लगवाने के नाम पर ठगी कर विदेश भेजने वाले अंतरराष्ट्रीय साइबर गिरोह के एक एजेंट संजय राणा को गिरफ्तार किया है. आरोपी ने हाथरस के एक छात्र और छात्रा को मर्चेंट नेवी में नौकरी दिलाने के नाम पर अपने साथी संचिन राणा की मदद से थाईलैंड भेजा था. जहां उनसे साइबर क्राइम में जबरन काम कराया जाता था.





एसपी चिरंजीवी नाथ सिन्हा के मुताबिक हाथरस की छात्रा ने बीते 18 नवंबर को सूचना दी थी कि उसे मर्चेन्ट नेवी में नौकरी की तलाश थी. एक विज्ञापन के माध्यम से संजय राणा के बारे में जानकारी हुई. संजय राणा अपने आप को MERLION मैनेजमेंट एंड एजुकेशन सेंटर का डायरेक्टर बताया था. आरोपी ने छात्रा और एक अन्य छात्र हरीश को जाॅब का ऑफर दिया और करीब ऑनलाइन 6 लाख रुपये लिए. इसके बाद दोनों को पहले थाईलैंड फिर साइबर अपराधी सचिन राणा के सहयोग से म्यांमार भेजा गया. जहां साइबर अपराधियों के हवाले कर दिया गया.

छात्र-छात्रा का आरोप है कि आरोपियों ने उनके पासपोर्ट जब्त कर लिए और डरा धमका कर साइबर फ्राॅड कराना शुरू कर दिया. मना करने पर भूखा-प्यासा रखा जाता और फौजी वर्दी वाले अपराधियों से डराया धमकाया जाता था. किसी तरह भारतीय दूतावास में शिकायत करने पर रेस्क्यू ऑपरेशन के तहत भारत आ सके हैं. इसके बाद आरोपी संजय कुमार राणा से बातचीत की गई तो धमकी देने लगा. इसके बाद थाना साइबर क्राइम हाथरस में अभियोग पंजीकृत कराया गया है.



