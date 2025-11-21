हाथरस के छात्र-छात्रा को विदेश भेज कर जबरन साइबर क्राइम कराने वाला एजेंट गिरफ्तार
मर्चेंट नेवी में नौकरी दिलाने के नाम पर थाईलैंड के रास्ते म्यांमार भेज कर उन्हें अंतरराष्ट्रीय साइबर गिरोह के सुपुर्द कर दिया था.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 21, 2025 at 11:30 AM IST
हाथरस : साइबर क्राइम और हाथरस की पुलिस टीम ने विदेश में नौकरी लगवाने के नाम पर ठगी कर विदेश भेजने वाले अंतरराष्ट्रीय साइबर गिरोह के एक एजेंट संजय राणा को गिरफ्तार किया है. आरोपी ने हाथरस के एक छात्र और छात्रा को मर्चेंट नेवी में नौकरी दिलाने के नाम पर अपने साथी संचिन राणा की मदद से थाईलैंड भेजा था. जहां उनसे साइबर क्राइम में जबरन काम कराया जाता था.
एसपी चिरंजीवी नाथ सिन्हा के मुताबिक हाथरस की छात्रा ने बीते 18 नवंबर को सूचना दी थी कि उसे मर्चेन्ट नेवी में नौकरी की तलाश थी. एक विज्ञापन के माध्यम से संजय राणा के बारे में जानकारी हुई. संजय राणा अपने आप को MERLION मैनेजमेंट एंड एजुकेशन सेंटर का डायरेक्टर बताया था. आरोपी ने छात्रा और एक अन्य छात्र हरीश को जाॅब का ऑफर दिया और करीब ऑनलाइन 6 लाख रुपये लिए. इसके बाद दोनों को पहले थाईलैंड फिर साइबर अपराधी सचिन राणा के सहयोग से म्यांमार भेजा गया. जहां साइबर अपराधियों के हवाले कर दिया गया.
छात्र-छात्रा का आरोप है कि आरोपियों ने उनके पासपोर्ट जब्त कर लिए और डरा धमका कर साइबर फ्राॅड कराना शुरू कर दिया. मना करने पर भूखा-प्यासा रखा जाता और फौजी वर्दी वाले अपराधियों से डराया धमकाया जाता था. किसी तरह भारतीय दूतावास में शिकायत करने पर रेस्क्यू ऑपरेशन के तहत भारत आ सके हैं. इसके बाद आरोपी संजय कुमार राणा से बातचीत की गई तो धमकी देने लगा. इसके बाद थाना साइबर क्राइम हाथरस में अभियोग पंजीकृत कराया गया है.
पुलिस अधीक्षक चिरंजीव नाथ सिन्हा के मुताबिक मुखबिर की सूचना पर आरोपी संजय कुमार राणा पुत्र गौरखी राम निवासी जगनौली थाना फतेहपुर जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश हाल निवासी सेंट्रल पार्क राजापुर ईस्ट सन्तोषपुर थाना सर्वे पार्क कलकत्ता पश्चिम बंगाल को गिरफ्तार कर लिया गया है. आरोपी संजय राणा ने इंटर के बाद इग्नू यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है. वह 1999 में इण्डियन आर्मी में भर्ती हुआ था. वर्ष 2014 -2015 में रायगढ़, रांची से स्वैच्छक सेवानिर्वृत ले लिया. वर्तमान में वह मेरिलियन एजुकेशन इन्स्टीट्यूट सेंटर कोलकत्ता में चलाता था.
यह भी पढ़ें : बाराबंकी में चार साइबर ठग गिरफ्तार; लाभार्थियों के मोबाइल से निकाल लेते थे सिम, UPI एक्टिवेट कर ATM से निकालते थे पैसे
यह भी पढ़ें : रामपुर में आठ साइबर फ्रॉड गिरफ्तार, 113 एटीएम कार्ड मिले, थार से चलते थे, ऐसे करते थे ठगी