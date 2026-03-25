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कई छात्राओं से यौनशोषण के आरोप से प्रोफेसर को कोर्ट ने किया बरी

हाथरस के डिग्री कॉलेज का मामला, जानिए कोर्ट ने क्यों बाइज्जत बरी किया.

hathras court acquits professor of charges of sexual exploitation of several female students
कई छात्राओं से यौनशोषण के आरोप से प्रोफेसर को कोर्ट ने किया बरी. (etv bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 25, 2026 at 8:09 AM IST

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हाथरस: कई छात्रओं का यौन शोषण करने के चर्चित मामले में हाथरस के पीसी बागला डिग्री कॉलेज के प्रोफेसर रजनीश कुमार को कोर्ट ने आरोपों से बरी दिया है. किसी भी पीड़िता द्वारा कोर्ट में यौन शोषण की पुष्टि संबंधी बयान न दिए जाने तथा सबूतों के अभाव में कोर्ट ने प्रोफेसर को आरोपों से बरी किया है.


पीसी बागला डिग्री कालेज के भूगोल विभाग के प्रोफेसर पर प्रतियोगी परीक्षा में पास कराने और नौकरी दिलाने का झांसा देकर छात्राओं का यौन शोषण करने के आरोप लगे थे. एडीजे प्रथम महेंद्र कुमार की अदालत ने उन्हें बरी करने का आदेश पारित किया है.

अभियोजन पक्ष ने प्रकरण को न्यायालय में साबित करने के लिए कुछ गवाह तथा पीड़िताएं प्रस्तुत की थीं. मात्र एक पीड़िता ने ही मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान दिए. कोर्ट में किसी भी गवाह तथा पीड़िता ने घटना को अंजाम दिए जाने की पुष्टि नहीं की.


मामले में कोर्ट ने भी इस संभावना से इंकार नहीं किया है कि अभियुक्त प्रोफेसर रजनीश कुमार को फंसाए जाने के उद्देश्य से किसी के द्वारा मनगढ़ंत साक्ष्य तैयार कर प्रस्तुत किए किए गए हों. किसी पीड़िता के बयान भी यौन शोषण के संबंध में अदालत में दर्ज नहीं हुए. अदालत में मामले के विश्लेषण उपरांत यह पाया कि प्रोफेसर रजनीश पर लगाए गए आरोप संदेह से परे साबित नहीं होते.


प्रोफेसर के वकील वीरेंद्र सिंह ने बताया है कि प्रोफेसर रजनीश कोर्ट से बाइज्जत बरी हुए हैं. वह कॉलेज की राजनीति का शिकार हुए हैं. अभियोजन पक्ष केस को सिद्ध करने में पूरी तरह विफल रहा है. उन्होंने कहाकि एआई के जमाने में कोई भी कुछ भी कर सकता है.

महिला आयोग को छात्रा ने लिखा था पत्र: आपको बता दें कि प्रोफेसर रजनीश कुमार पर कॉलेज की छात्राओं का यौन शोषण करने के आरोप फोटो व वीडियो के आधार पर लगे थे. 6 मार्च 2025 को एक छात्रा ने इस मामले में महिला आयोग को भी पत्र लिखा था. गुमनाम शिकायत करने वाली ने लिखा था कि उससे पहले की छात्राओं एवं बाद की छात्राओं का यौन शोषण किया जा रहा है.

क्या आरोप लगे थे: आरोप लगाया था कि प्रोफेसर छात्राओं के साथ अश्लील हरकतें करते हुए वीडियो बनाता है, फिर उनका शोषण करता है. इस बात की शिकायत में एक साल से हर जगह कर चुकी हूं लेकिन यह इतना ताकतवर है कि किसी भी शिकायत पर अभी तक इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ है. मैं इतनी परेशान हूं कि कभी-कभी आत्महत्या करने की सोचती हूं.

पत्र में की थी न्याय की मांग: पत्र में लिखा गया है कि छात्राओं की इज्जत बचा लीजिए नहीं तो ये न जाने कितनी छात्राओं की इज्जत लूट लेगा. लोक लाज के कारण कोई छात्रा कुछ नहीं कहेगी इसलिए इस पर कठोर से कठोर कार्यवाही कर मुझ जैसी बहुत सारी छात्राओं को न्याय दिलाने की कृपा करें.

पुलिस ने लिया था एक्शन: शिकायत सामने आने पर पुलिस ने प्रारंभिक जांच के बाद प्रोफेसर के खिलाफ धारा 376,376 सी, 354 आईपीसी तथा 67 आईटी एक्ट में अभियोग पंजीकृत किया था. इस दौरान फरार हुए प्रोफेसर की गिरफ्तारी प्रयागराज से हुई थी. पुलिस ने इस मामले में न्यायालय में आरोप पत्र भी दाखिल किया था और प्रोफेसर मामले में न्यायालय से जमानत पर थे.



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