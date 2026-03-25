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कई छात्राओं से यौनशोषण के आरोप से प्रोफेसर को कोर्ट ने किया बरी

हाथरस: कई छात्रओं का यौन शोषण करने के चर्चित मामले में हाथरस के पीसी बागला डिग्री कॉलेज के प्रोफेसर रजनीश कुमार को कोर्ट ने आरोपों से बरी दिया है. किसी भी पीड़िता द्वारा कोर्ट में यौन शोषण की पुष्टि संबंधी बयान न दिए जाने तथा सबूतों के अभाव में कोर्ट ने प्रोफेसर को आरोपों से बरी किया है.





पीसी बागला डिग्री कालेज के भूगोल विभाग के प्रोफेसर पर प्रतियोगी परीक्षा में पास कराने और नौकरी दिलाने का झांसा देकर छात्राओं का यौन शोषण करने के आरोप लगे थे. एडीजे प्रथम महेंद्र कुमार की अदालत ने उन्हें बरी करने का आदेश पारित किया है.



अभियोजन पक्ष ने प्रकरण को न्यायालय में साबित करने के लिए कुछ गवाह तथा पीड़िताएं प्रस्तुत की थीं. मात्र एक पीड़िता ने ही मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान दिए. कोर्ट में किसी भी गवाह तथा पीड़िता ने घटना को अंजाम दिए जाने की पुष्टि नहीं की.





मामले में कोर्ट ने भी इस संभावना से इंकार नहीं किया है कि अभियुक्त प्रोफेसर रजनीश कुमार को फंसाए जाने के उद्देश्य से किसी के द्वारा मनगढ़ंत साक्ष्य तैयार कर प्रस्तुत किए किए गए हों. किसी पीड़िता के बयान भी यौन शोषण के संबंध में अदालत में दर्ज नहीं हुए. अदालत में मामले के विश्लेषण उपरांत यह पाया कि प्रोफेसर रजनीश पर लगाए गए आरोप संदेह से परे साबित नहीं होते.





प्रोफेसर के वकील वीरेंद्र सिंह ने बताया है कि प्रोफेसर रजनीश कोर्ट से बाइज्जत बरी हुए हैं. वह कॉलेज की राजनीति का शिकार हुए हैं. अभियोजन पक्ष केस को सिद्ध करने में पूरी तरह विफल रहा है. उन्होंने कहाकि एआई के जमाने में कोई भी कुछ भी कर सकता है.



महिला आयोग को छात्रा ने लिखा था पत्र: आपको बता दें कि प्रोफेसर रजनीश कुमार पर कॉलेज की छात्राओं का यौन शोषण करने के आरोप फोटो व वीडियो के आधार पर लगे थे. 6 मार्च 2025 को एक छात्रा ने इस मामले में महिला आयोग को भी पत्र लिखा था. गुमनाम शिकायत करने वाली ने लिखा था कि उससे पहले की छात्राओं एवं बाद की छात्राओं का यौन शोषण किया जा रहा है.

