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हाथरस सीएमओ ने भाजपा विधायक और जिला अध्यक्ष के पैर छुए, वीडियो वायरल होने पर कही ऐसी बात

भाजपा विधायक और जिला अध्यक्ष के पैर छूते सीएमओ डाॅ. वेद प्रकाश. ( Photo Credit : ETV Bharat )