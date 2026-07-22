हाथरस सीएमओ ने भाजपा विधायक और जिला अध्यक्ष के पैर छुए, वीडियो वायरल होने पर कही ऐसी बात
बागला संयुक्त जिला चिकित्सालय में मंगलवार को आयोजित कार्यक्रम की घटना. हालांकि वायरल वीडियो की पुष्टि ईटीवी भारत नहीं करता है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 22, 2026 at 10:17 AM IST
हाथरस : बागला संयुक्त जिला चिकित्सालय में मंगलवार को आयोजित कार्यक्रम के दौरान विधायक अंजुला सिंह माहौर और भाजपा जिलाध्यक्ष प्रेम सिंह कुशवाह के पैर छूने का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है. वीडियो में सीएमओ डॉ. वेद प्रकाश दौड़ते हुए विधायक अंजुला सिंह माहौर और भाजपा जिलाध्यक्ष प्रेम सिंह कुशवाह के पैर छूते हुए दिखाई दे रहे हैं. सीएमओ का कहना है कि यह उनके संस्कार हैं. इसी वजह से उन्होंने पैर छुए. दोनों मुझसे बड़े हैं, पैर छूने में क्या गलत है.
दरअसल, बागला संयुक्त जिला चिकित्सालय में मंगलवार को प्रधानमंत्री केयर्स फंड से निर्मित ऑक्सीजन प्लांट पर स्थापित प्रेशर बूस्टर सिस्टम का शुभारंभ किया गया. सदर विधायक अंजुला सिंह माहौर, भाजपा जिलाध्यक्ष प्रेम सिंह कुशवाह और जिलाधिकारी अतुल वत्स ने संयुक्त रूप से फीता काटकर उद्घाटन किया.
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