ETV Bharat / state

हाथरस सीएमओ ने भाजपा विधायक और जिला अध्यक्ष के पैर छुए, वीडियो वायरल होने पर कही ऐसी बात

बागला संयुक्त जिला चिकित्सालय में मंगलवार को आयोजित कार्यक्रम की घटना. हालांकि वायरल वीडियो की पुष्टि ईटीवी भारत नहीं करता है.

भाजपा विधायक और जिला अध्यक्ष के पैर छूते सीएमओ डाॅ. वेद प्रकाश.
भाजपा विधायक और जिला अध्यक्ष के पैर छूते सीएमओ डाॅ. वेद प्रकाश. (Photo Credit : ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 22, 2026 at 10:17 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

हाथरस : बागला संयुक्त जिला चिकित्सालय में मंगलवार को आयोजित कार्यक्रम के दौरान विधायक अंजुला सिंह माहौर और भाजपा जिलाध्यक्ष प्रेम सिंह कुशवाह के पैर छूने का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है. वीडियो में सीएमओ डॉ. वेद प्रकाश दौड़ते हुए विधायक अंजुला सिंह माहौर और भाजपा जिलाध्यक्ष प्रेम सिंह कुशवाह के पैर छूते हुए दिखाई दे रहे हैं. सीएमओ का कहना है कि यह उनके संस्कार हैं. इसी वजह से उन्होंने पैर छुए. दोनों मुझसे बड़े हैं, पैर छूने में क्या गलत है.

हाथरस सीएमओ का वायरल वीडियो. (Video Credit : ETV Bharat)



दरअसल, बागला संयुक्त जिला चिकित्सालय में मंगलवार को प्रधानमंत्री केयर्स फंड से निर्मित ऑक्सीजन प्लांट पर स्थापित प्रेशर बूस्टर सिस्टम का शुभारंभ किया गया. सदर विधायक अंजुला सिंह माहौर, भाजपा जिलाध्यक्ष प्रेम सिंह कुशवाह और जिलाधिकारी अतुल वत्स ने संयुक्त रूप से फीता काटकर उद्घाटन किया.

प्रेशर बूस्टर सिस्टम की जानकारी देते हाथरस सीएमओ डाॅ. वेद प्रकाश
प्रेशर बूस्टर सिस्टम की जानकारी देते हाथरस सीएमओ डाॅ. वेद प्रकाश (Photo Credit : ETV Bharat)
जिलाधिकारी ने बताया कि अब जिला अस्पताल परिसर में ही ऑक्सीजन सिलिंडरों की रीफिलिंग की व्यवस्था की जाएगी. प्रेशर बूस्टर सिस्टम के माध्यम से ऑक्सीजन प्लांट से सिलिंडरों में सीधे ऑक्सीजन भरी जा सकेगी. इससे बाहरी एजेंसियों पर निर्भरता कम होगी, समय की बचत होगी और अनावश्यक खर्च भी घटेगा. कार्यक्रम के बाद विधायक, भाजपा जिलाध्यक्ष और जिलाधिकारी ने अस्पताल परिसर में संचालित एमडीटीवी अस्पताल में प्रस्तावित नई इमरजेंसी व्यवस्था का निरीक्षण किया. बहरहाल सीएमओ का जिला अध्यक्ष और विधायक के पर छूने का प्रकरण चर्चा का विषय बना हुआ है.

यह भी पढ़ें : हाथरस में बीच बाजार महिला ने युवक को चप्पल से धुना, देखें वीडियो

यह भी पढ़ें : हाथरस: पैसे के लेन-देन में दो पक्षों में मारपीट का वीडियो वायरल - पैसे के लेन-देन में मारपीट

TAGGED:

BAGLA COMBINED DISTRICT HOSPITAL
HATHRAS CMO
VIRAL VIDEO OF HATHRAS
VIRAL VIDEO
VIRAL VIDEO OF HATHRAS CMO

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.