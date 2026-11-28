बच्चों और पति की सुरक्षा के लिए फिर से बनानी होगी भाजपा की सरकार : बेबी रानी मौर्य
हाथरस की मलिन बस्ती रमनपुर का निरीक्षण और जन चौपाल कार्यक्रम के दौरान व्यक्त किए विचार.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 28, 2026 at 10:44 AM IST
हाथरस : महिला कल्याण, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार मंत्री बेबी रानी मौर्य शुक्रवार को हाथरस पहुंचीं. इश दौरान उन्होंने मलिन बस्ती रमनपुर का निरीक्षण किया और जन चौपाल कार्यक्रम में लोगों की समस्याएं सुनीं. इस दौरान महिला लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना के चेक भी सौंपे.
मंत्री बेबीरानी मौर्य ने कहा कि हमारे पति जब काम पर जाते हैं, वो सुरक्षित घर आ जाएं तो हमें फिर से इनकी सरकार बनानी पड़ेगी. मैं आपको बता कर जा रही हूं, आगाह कर रही हूं कि आप किसी की भी बातों में ना आएं. वरना बेटियों की सुरक्षा नहीं हो पाएगी, बेटों का भी भरोसा नहीं हो पाएगा कि वह घर आएगा कि नहीं. इसलिए आपको एक मजबूत सरकार का साथ देना है.
उन्होंने कहा कि इस सरकार की कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है. राम मंदिर के लिए कहा तो राम मंदिर बना है. धारा 370 हट गई. नहीं तो कश्मीर में जाना मुश्किल था, मुसलमान बहनों के लिए भी काम किया है. तीन तलाक कहकर उन बेचारियों को निकाल दिया जाता था. 2-4 बच्चे लेकर वो कहां जाएं, उनकी भी सुरक्षा इस सरकार ने की है. हम सब भगवान राम के वंशज हैं, कृष्ण के वंशज हैं और हम सब हिंदू हैं, हमें अपने संस्कार दिखाने पड़ेंगे. अपनी संस्कृति को बचाना होगा, अपने बच्चों की, अपने पतियों की सुरक्षा करनी होगी. तो हमें फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी पड़ेगी.