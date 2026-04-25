ETV Bharat / state

कस्टडी में मौत; हाथरस पुलिस की सुसाइड थ्योरी पर परिजनों ने उठाए सवाल, एसपी ने साधी चुप्पी

एसपी चिरंजीव नाथ सिन्हा ने इस मामले को लेकर थाना प्रभारी श्याम सिंह और मुंशी लखन सिंह को निलंबित कर दिया था. 15 अप्रैल को लापता हुई एक 16 वर्षीय किशोरी के मामले में गाजियाबाद निवासी चंद्रपाल के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी.

हाथरस: हाथरस के थाना चंदपा क्षेत्र में एक लड़की को भगाकर ले जाने के आरोपी चंद्रपाल (28 वर्ष) की पुलिस कस्टडी में हुई मौत ने पुलिस प्रशासन को कटघरे में खड़ा कर दिया है. पुलिस के अनुसार, आरोपी ने थाने के शौचालय में आत्महत्या कर ली, लेकिन इस मौत ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. पुलिस विभाग इस मामले में हुई अपनी चूक को लेकर चुप्पी साधे हुए है और ठोस जवाब देने से कन्नी काट रहा है.

हिरासत के दौरान टॉयलेट में मिली लाश: पुलिस ने 23 अप्रैल को लोनी से किशोरी को सकुशल बरामद कर आरोपी चंद्रपाल को हिरासत में लिया था और उसे चंदपा थाने लेकर आई थी. किशोरी को बरामदगी के बाद परिवार के सुपुर्द कर दिया गया था, जबकि आरोपी युवक को थाने में रखा गया था. गुरुवार देर रात युवक शौचालय गया था, वहां वो बेसुध हालत में मिला. आनन-फानन में उसे जिला अस्पताल की इमरजेंसी ले जाया गया. वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, लेकिन परिजनों को इस 'आत्महत्या' की कहानी पर गहरा संदेह है.

पुलिस की थ्योरी पर परिजनों ने उठाए सवाल: चंद्रपाल के भाई आकाश ने आरोप लगाया कि चंद्रपाल की गिरफ्तारी से पहले उनके पिता को भी तीन दिनों तक गैरकानूनी हिरासत में रखकर डराया-धमकाया गया था. कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि पुलिस हिरासत में होने वाली मौतों का मुख्य कारण दोषियों को सजा न मिल पाना है. एडवोकेट राजपाल दिसवार के अनुसार, ऐसे मामलों में सजा का प्रतिशत मात्र 1.4% है, जिससे पुलिसकर्मियों में कानून का डर कम रहता है. अक्सर थर्ड डिग्री टॉर्चर के डर से अभियुक्त आत्महत्या कर लेते हैं या प्रताड़ना के कारण उनकी मौत हो जाती है, जिसे आत्महत्या का रूप दे दिया जाता है.

थर्ड डिग्री का डर या पुलिस की लापरवाही: विशेषज्ञों का कहना है कि हिरासत में डर और हताशा के कारण भी लोग आत्मघाती कदम उठाते हैं, जब उन्हें लगता है कि बचने का कोई रास्ता नहीं बचा है. इस प्रकरण में उठ रहे सवालों और पुलिस की कार्यप्रणाली पर जब पुलिस अधीक्षक चिरंजीव नाथ सिन्हा से संपर्क किया गया, तो उन्होंने कोई भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया. एसपी ने परीक्षा की व्यस्तता का हवाला देकर मामले पर कुछ भी कहने से परहेज किया, जिससे संदेह और गहरा गया है. फिलहाल, मानवाधिकार आयोग की गाइडलाइंस के तहत मामले की उच्चस्तरीय जांच की मांग उठ रही है.

यह भी पढ़ें- हाथरस पुलिस कस्टडी में मौत: चंदपा थाने के टॉयलेट में आरोपी ने किया सुसाइड, मुंशी और थाना प्रभारी सस्पेंड