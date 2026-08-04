हथिनीकुंड बैराज पर बड़ा खतरा! क्षतिग्रस्त रैंपों की मरम्मत में देरी, बढ़ सकती हैं मुश्किलें
यमुनानगर का हथिनीकुंड बैराज में क्षतिग्रस्त रैंपों की मरम्मत में देरी से कई सवाल खड़े हो रहे हैं.
Published : August 4, 2026 at 5:40 PM IST
यमुनानगरः हरियाणा के यमुनानगर का हथिनीकुंड बैराज एक बार फिर विभागीय लापरवाही को लेकर सवालों के घेरे में है. मानसून के बीच बैराज के कई ग्लेसिस रैंप बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुके हैं. जगह-जगह बड़े गड्ढे, गहरी दरारें और बाहर निकले सरिए साफ दिखाई दे रहे हैं. ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि भारी जल प्रवाह के दौरान बैराज की सुरक्षा पर असर पड़ सकता है.
टेंडर अभी, काम बरसात के बादः हैरानी की बात यह है कि करोड़ों रुपये की परियोजनाओं पर काम होने के बावजूद इन क्षतिग्रस्त रैंपों की समय रहते मरम्मत नहीं कराई गई. अब विभाग ने तीन करोड़ रुपये का टेंडर जारी किया है, लेकिन मरम्मत का काम बरसात के बाद होगा. ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि अगर इस दौरान भारी पानी आया तो जिम्मेदारी किसकी होगी?
ग्लेसिस रैंपों की हालत बेहद खराबः हथिनीकुंड बैराज के नीचे बने ग्लेसिस रैंपों की हालत बेहद खराब हो चुकी है. कई स्थानों पर गहरे गड्ढे बन गए हैं, कंक्रीट टूट चुकी है और लोहे के सरिए बाहर निकल आए हैं. कुछ जगहों से पानी सीधे नींव की ओर जाता दिखाई दे रहा है, जिससे संरचना की मजबूती को लेकर चिंता बढ़ गई है.
क्षतिग्रस्त रैंपों की मरम्मत नहीं कराने पर सवालः बताया जा रहा है कि हाल ही में करीब 140 करोड़ रुपये की लागत से डायाफ्राम वॉल का निर्माण किया गया, लेकिन उसी दौरान क्षतिग्रस्त रैंपों की मरम्मत नहीं कराई गई. अब जबकि बरसात का मौसम शुरू हो चुका है और लाखों क्यूसेक पानी बैराज से गुजर सकता है, तब विभाग ने मरम्मत के लिए टेंडर प्रक्रिया पूरी की है.
क्या बोले सुपरिटेंडेंट इंजीनियरः सुपरिटेंडेंट इंजीनियर प्रवीण गुप्ता का कहना है कि "टेंडर प्रक्रिया में देरी हुई, लेकिन अब लगभग तीन करोड़ रुपये का टेंडर जारी कर दिया गया है. दो रैंपों की मरम्मत पहले ही कराई जा चुकी है, जबकि बाकी सभी रैंपों की मरम्मत बरसात खत्म होने के बाद कराई जाएगी." उन्होंने बताया कि "ठेकेदार से दो वर्ष की गारंटी भी ली गई है.
बड़े खतरे से इनकारः फिलहाल अधिकारी किसी बड़े खतरे से इनकार कर रहे हैं, लेकिन क्षतिग्रस्त रैंपों की तस्वीरें कई सवाल खड़े कर रही हैं. अब सबकी निगाहें मानसून पर टिकी हैं कि कहीं मरम्मत में हुई देरी बैराज और आसपास के इलाकों के लिए भारी न पड़ जाए.