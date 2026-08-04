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हथिनीकुंड बैराज पर बड़ा खतरा! क्षतिग्रस्त रैंपों की मरम्मत में देरी, बढ़ सकती हैं मुश्किलें

हथिनीकुंड बैराज पर बड़ा खतरा ! ( ETV Bharat )

यमुनानगरः हरियाणा के यमुनानगर का हथिनीकुंड बैराज एक बार फिर विभागीय लापरवाही को लेकर सवालों के घेरे में है. मानसून के बीच बैराज के कई ग्लेसिस रैंप बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुके हैं. जगह-जगह बड़े गड्ढे, गहरी दरारें और बाहर निकले सरिए साफ दिखाई दे रहे हैं. ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि भारी जल प्रवाह के दौरान बैराज की सुरक्षा पर असर पड़ सकता है. टेंडर अभी, काम बरसात के बादः हैरानी की बात यह है कि करोड़ों रुपये की परियोजनाओं पर काम होने के बावजूद इन क्षतिग्रस्त रैंपों की समय रहते मरम्मत नहीं कराई गई. अब विभाग ने तीन करोड़ रुपये का टेंडर जारी किया है, लेकिन मरम्मत का काम बरसात के बाद होगा. ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि अगर इस दौरान भारी पानी आया तो जिम्मेदारी किसकी होगी? ग्लेसिस रैंपों की हालत बेहद खराबः हथिनीकुंड बैराज के नीचे बने ग्लेसिस रैंपों की हालत बेहद खराब हो चुकी है. कई स्थानों पर गहरे गड्ढे बन गए हैं, कंक्रीट टूट चुकी है और लोहे के सरिए बाहर निकल आए हैं. कुछ जगहों से पानी सीधे नींव की ओर जाता दिखाई दे रहा है, जिससे संरचना की मजबूती को लेकर चिंता बढ़ गई है.