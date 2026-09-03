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हथिनीकुंड बैराज हादसा: जींद से मिला दूसरे जवान का शव, नाव पलटने की वजह से हुआ था हादसा

यमुनानगर: हथिनीकुंड बैराज हादसे में लापता हुए दूसरे पैरा कमांडो का शव भी बरामद कर लिया गया है. करीब 35 घंटे तक चले इस गहन सर्च ऑपरेशन के बाद दोनों लापता जवानों के पार्थिव शरीर मिल गए हैं. ये दुखद हादसा 1 सितंबर 2026 (मंगलवार) को उस समय हुआ था जब 1 पैरा स्पेशल फोर्स (1 PARA SF) के 5 जवान चिनूक हेलीकॉप्टर से यमुना नदी में मोटर बोट पर उतरकर वाटरमैनशिप ट्रेनिंग का अभ्यास कर रहे थे.

नाव हादसा- दोनों जवानों के शव बरामद: अभ्यास के दौरान बोट का इंजन अचानक बंद हो गया और तेज बहाव व भंवर के कारण नाव पलट गई. नाव में सवार 5 जवानों में से 3 जवान तैरकर सुरक्षित बाहर निकलने में सफल रहे, जबकि 2 जवान (महाराष्ट्र के आरएन पाटिल और जम्मू-कश्मीर के अजय) तेज धारा में बह गए थे. करीब 35 घंटे चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद दोनों के शवों को बरामद कर लिया गया है.