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क्रॉस वोटिंग के बाद मोहम्मद इसराइल की हुंकार, खुलकर बताई नाराज़गी की वजह

हरियाणा में राज्यसभा चुनाव के दौरान क्रॉस वोटिंग करने के बाद मोहम्मद इसराइल का पहली बार सार्वजनिक बयान सामने आया है.

Hathin MLA Mohammad Israel first public statement after cross voting in Rajya Sabha Election
क्रॉस वोटिंग के बाद मोहम्मद इसराइल की हुंकार (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : March 26, 2026 at 4:27 PM IST

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Updated : March 26, 2026 at 5:54 PM IST

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पलवल : हरियाणा में राज्यसभा चुनाव के दौरान क्रॉस वोटिंग के बाद सुर्खियों में आए पलवल के हथीन से कांग्रेस विधायक मोहम्मद इसराइल का पहली बार बड़ा सार्वजनिक बयान सामने आया है. उन्होंने विधानसभा क्षेत्र के सबसे बड़े गांव उटावड में जनसभा को संबोधित करते हुए अपने फैसले को "जनता के सम्मान की लड़ाई" बताया है.

क्षेत्र के लोगों को मान-सम्मान मिलेगा : कांग्रेस विधायक मोहम्मद इसराइल ने कहा कि उन्होंने जो निर्णय लिया है, उससे क्षेत्र के लोगों को मान और सम्मान मिलेगा. उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि "दौलत और माल मेरे पास जनता की दुआओं से पहले ही काफी है, लेकिन सम्मान सबसे ऊपर है." उन्होंने 5 अगस्त 2024 की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि उस दिन उनके कार्यकर्ताओं के मान-सम्मान को जो ठेस पहुंची, उसे वे कभी नहीं भूल सकते. इस मुद्दे को ही अपने फैसले की बड़ी वजह बताते हुए उन्होंने कहा कि ये कदम आत्मसम्मान और समर्थकों की भावना को ध्यान में रखकर उठाया गया. आपको बता दें कि चुनाव से पहले 5 अगस्त को चौधरी हर्ष कुमार को पलवल में पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल की रैली में भूपेंद्र सिंह हुड्‌डा साहब ने पार्टी में शामिल कराया था जिससे मोहम्मद इसराइल नाराज़ हुए थे.

क्रॉस वोटिंग के बाद मोहम्मद इसराइल की हुंकार (Etv Bharat)

जनता के कहने पर चुनाव लड़ूंगा : सभा में उन्होंने पूर्व नेता बाबा जलेब खान का भी उल्लेख किया और कहा कि प्रदेश की जनता उनके कार्यकाल को भली-भांति जानती है. उनके अधूरे सपनों को पूरा करना ही उनका मकसद है. मोहम्मद इसराइल ने कहा कि उनके लिए कोई राजनीतिक पार्टी मायने नहीं रखती, बल्कि उनकी पूरी ताकत जनता है. उन्होंने कहा कि, "मेरी हथीन की जनता ही मेरी सबसे बड़ी पार्टी है और वही मेरा सिंबल है. जनता कहेगी तो चुनाव लडूंगा, मना करेगी तो चुनाव नहीं लड़ूंगा.

Last Updated : March 26, 2026 at 5:54 PM IST

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