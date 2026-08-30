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‘हसीना गैंग’ की दहशत, रात में 'हसीन चेहरे' दिखाकर राहगीरों को लूटपाट..

मुजफ्फरपुर: बिहार के मुजफ्फरपुर-मोतिहारी फोरलेन पर चांदनी चौक से दामोदरपुर हाउसिंग बोर्ड के बीच इन दिनों कथित ‘हसीना गैंग’ को लेकर स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है. स्थानीय लोगों का आरोप है कि देर रात सड़क से गुजरने वाले बाइक और कार सवारों को कथित तौर पर आकर्षक तरीके से रोककर लूटपाट की जाती है. हालांकि, पुलिस ने अब तक किसी संगठित ‘हसीना गैंग’ के सक्रिय होने की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है.

किन्नरों को आगे कर वाहन रोकने का आरोप: स्थानीय लोगों के अनुसार, कांटी थाना क्षेत्र के चांदनी चौक से दामोदरपुर हाउसिंग बोर्ड के बीच रात के समय कुछ लोग सक्रिय रहते हैं. आरोप है कि गिरोह के सदस्य कथित तौर पर किन्नरों को आगे कर बाइक और कार सवारों को रोकते हैं. जैसे ही कोई राहगीर रुकता है, पीछे मौजूद अन्य लोग उसे घेर लेते हैं और कथित तौर पर लूटपाट कर फरार हो जाते हैं.

डीएसपी वेस्ट-वन सुचित्रा कुमारी (ETV Bharat)

कैसे पड़ा ‘हसीना गैंग’ नाम: स्थानीय लोगों का कहना है कि घटनाओं के कथित तौर-तरीकों को देखते हुए ही उन्होंने इसे ‘हसीना गैंग’ का नाम दिया है. बीते कुछ दिनों में इस तरह की घटनाओं की चर्चा के बाद इलाके के लोगों में डर बढ़ गया है. लोगों का कहना है कि रात में परिवार के साथ इस रास्ते से गुजरने में भी लोग अब असहज महसूस कर रहे हैं.

पुलिस से गश्त बढ़ाने की मांग: स्थानीय लोगों ने मामले को लेकर कांटी थाना पुलिस को आवेदन भी दिया है. लोगों ने रात के समय चांदनी चौक से हाउसिंग बोर्ड के बीच पुलिस गश्त बढ़ाने की मांग की है. उनका कहना है कि "यह इलाका रिहायशी है और देर रात असामाजिक तत्वों की गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए नियमित पुलिस पेट्रोलिंग जरूरी है."