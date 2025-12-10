ETV Bharat / state

कुल्लू में कोरियर से चरस की सप्लाई, ऐसे खुला नाशे के काले कारोबार का राज

कुल्लू: चिट्टे पर चोट, चिट्टा मुक्त हिमाचल समेत कई अभियान के माध्यम से हिमाचल की सरकार नशे के कारोबार पर लगाम लगाने की कोशिश कर रही है. वहीं, दूसरी ओर नशा तस्कर एक से बढ़कर एक पैंतरा अपना रहे हैं. एक बार फिर से कुल्लू जिले में कोरियर से चरस सप्लाई का हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. आखिर इसका खुलासा कैसे हुआ है, आइए विस्तार से जानते हैं.

कुल्लू के कसोल में कोरियर से चरस की सप्लाई

चरस के लिए दुनिया में बदनाम हिमाचल प्रदेश के जिला कुल्लू के कसोल से अब कोरियर से भी चरस की सप्लाई हो रही है. इसका खुलासा तब हुआ जब कोरियर कंपनी में कार्यरत युवक को एक पैकेट पर शक हुआ. जिसके बाद युपक ने हेल्प लाइन नबंर 112 में कॉल की. उसने पुलिस को बताया कि एक कोरियर पार्सल में चरस होने का संदेह है. सूचना मिलते ही जरी चौकी पुलिस टीम मौके पर पहुंची. चेकिंग करने पर पार्सल के अंदर चरस पाई गई. वजन करने पर 151 ग्राम चरस पाई गई. इसके बाद पुलिस ने मामले की छानबीन करनी शुरू कर दी.