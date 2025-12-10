कुल्लू में कोरियर से चरस की सप्लाई, ऐसे खुला नाशे के काले कारोबार का राज
कोरियर कंपनी में काम करने वाले युवक ने बेकर्स शॉप से उठाया था पार्सल.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : December 10, 2025 at 7:17 PM IST
कुल्लू: चिट्टे पर चोट, चिट्टा मुक्त हिमाचल समेत कई अभियान के माध्यम से हिमाचल की सरकार नशे के कारोबार पर लगाम लगाने की कोशिश कर रही है. वहीं, दूसरी ओर नशा तस्कर एक से बढ़कर एक पैंतरा अपना रहे हैं. एक बार फिर से कुल्लू जिले में कोरियर से चरस सप्लाई का हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. आखिर इसका खुलासा कैसे हुआ है, आइए विस्तार से जानते हैं.
कुल्लू के कसोल में कोरियर से चरस की सप्लाई
चरस के लिए दुनिया में बदनाम हिमाचल प्रदेश के जिला कुल्लू के कसोल से अब कोरियर से भी चरस की सप्लाई हो रही है. इसका खुलासा तब हुआ जब कोरियर कंपनी में कार्यरत युवक को एक पैकेट पर शक हुआ. जिसके बाद युपक ने हेल्प लाइन नबंर 112 में कॉल की. उसने पुलिस को बताया कि एक कोरियर पार्सल में चरस होने का संदेह है. सूचना मिलते ही जरी चौकी पुलिस टीम मौके पर पहुंची. चेकिंग करने पर पार्सल के अंदर चरस पाई गई. वजन करने पर 151 ग्राम चरस पाई गई. इसके बाद पुलिस ने मामले की छानबीन करनी शुरू कर दी.
बेकर्स शॉप कसोल से युवक ने उठाया था पार्सल
पुलिस ने कोरियर सेवा में कार्यरत सभी कर्मचारियों से भी पूछताछ की है. पूछताछ के दौरान कोरियर सेवा में कार्यरत एक अन्य युवक ने बताया कि ये पार्सल उसने कसोल के एक बेकर्स शॉप से उठाया था. ऐसे में पुलिस टीम भी बेकर्स शॉप कसोल में जाकर जांच कर रही है. पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि आखिर चरस की तस्करी कोरियर से कहां के लिए की जा रही थी.
कुल्लू के पुलिस अधीक्षक मदन लाल कौशल ने मामले की पुष्टि की है. उन्होंने बताया कि, "मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है. इसमें कौन-कौन लोग संलिप्त हैं, पुलिस इसकी जांच में जुट गई है. इसके अलावा बेकर्स शॉप के मालिक और उसमें काम करने वालों से भी पूछताछ की जा रही है. फिलहाल इस पूरे मामले में आगामी तफ्तीश जारी है."
पहलेे भी कोरियर से ड्रग्स की सप्लाई
यह कोई पहला मामला नहीं है, इससे पूर्व भी वर्ष 2022 में लैफ्ट बैंक में डिलीवरी लिमिटेड के कूरियर ऑफिस में एक युवक कोरियर के लिए 12 पैकेट छोड़ गया था. इसमें 313 ग्राम चरस बरामद हुई थी. अब एक बार फिर से इस तरह का मामला सामने आया है.
