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इंस्टाग्राम पर दोस्ती, टेलीग्राम पर ब्रेनवॉश और क्रिप्टो से फंडिंग; यूपी में फैला टेररिज्म का 'थ्री-ऐप मॉडल'!

उन्होंने बताया कि इसकी वजह यह है कि कई डिजिटल परिसंपत्तियों और कुछ विदेशी सेवाओं में लेनदेन का विश्लेषण करने के लिए विशेष तकनीकी विशेषज्ञता, ब्लॉकचेन विश्लेषण और कई बार अंतरराष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता पड़ती है. इन चुनौतियों के चलते ही अपराधी व आतंकी संगठन विदेशी ई वालेट का प्रयोग करते हैं.

डिजिटल वित्तीय लेन-देन के बढ़ते इस्तेमाल के साथ जांच एजेंसियों के सामने नई चुनौतियां भी सामने आई हैं. साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ राहुल मिश्रा के अनुसार, यदि किसी मामले में क्रिप्टोकरेंसी या विदेशी डिजिटल वॉलेट के इस्तेमाल की आशंका होती है, तो उसकी जांच सामान्य बैंकिंग लेनदेन की तुलना में अधिक जटिल हो सकती है.

एक्सपर्ट्स के अनुसार, साइबर अपराध और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों की जांच में मल्टीलेयर वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क (VPN) का दुरुपयोग एक बड़ी तकनीकी चुनौती माना जाता है. साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ राहुल मिश्रा के अनुसार, जब कोई व्यक्ति अपनी इंटरनेट गतिविधि को छिपाने के लिए कई स्तरों वाले वीपीएन या अन्य पहचान-छिपाने वाली तकनीकों का इस्तेमाल करता है, तो उसकी वास्तविक लोकेशन और डिजिटल गतिविधियों का सत्यापन करना अधिक जटिल हो जाता है. यही कारण है कि केवल एक आईपी एड्रेस के आधार पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचना संभव नहीं होता और आतंकी संगठन व अपराधी इसी बात का फायदा उठाते हैं.

साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ राहुल मिश्रा के अनुसार, डार्क वेब पर उपलब्ध सामग्री और डिजिटल गतिविधियों की निगरानी सामान्य इंटरनेट की तुलना में कहीं अधिक चुनौतीपूर्ण होती है. यही कारण है कि सुरक्षा एजेंसियां डिजिटल फोरेंसिक, साइबर इंटेलिजेंस के जरिए ऐसे मामलों की जांच करती हैं.

"डार्क वेब" क्यों हैं चुनौती? एक्सपर्ट्स के अनुसार, इंटरनेट के उस हिस्से को "डार्क वेब" कहा जाता है, जो सामान्य सर्च इंजन से दिखाई नहीं देता और जहां तक पहुंचने के लिए विशेष तकनीकी माध्यमों की आवश्यकता होती है. कुछ मामलों में जांच के दौरान ऐसे संकेत मिले हैं कि इस तरह के बंद डिजिटल नेटवर्क पर दुष्प्रचार सामग्री, अवैध डिजिटल संसाधनों के आदान-प्रदान और संदिग्ध ऑनलाइन गतिविधियों के लिए दुरुपयोग किया जा रहा है. हालांकि, हर डार्क वेब गतिविधि गैरकानूनी नहीं होती और हर मामला अलग-अलग तथ्यों के आधार पर जांचा जाता है.

साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ राहुल मिश्रा के अनुसार, किसी मोबाइल, लैपटॉप या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण से प्राप्त जानकारी को तकनीकी रूप से सत्यापित करना आसान नहीं होता. डिलीट किए गए डेटा की रिकवरी, क्लाउड रिकॉर्ड की जांच, डिजिटल टाइमलाइन तैयार करना और विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों को आपस में जोड़ना लंबी और तकनीकी प्रक्रिया होती है.

एक्सपर्ट के अनुसार, हाल की जांचों में एजेंसियों का फोकस इस बात पर रहा कि कहीं डिजिटल माध्यमों का इस्तेमाल प्रतिबंधित संगठनों के प्रचार, संदिग्ध संपर्क या राष्ट्रीय सुरक्षा के खिलाफ गतिविधियों के लिए तो नहीं किया जा रहा.

"डिजिटल प्लेटफॉर्म का बढ़ता दुरुपयोग चिंता का विषय" : एक्सपर्ट के अनुसार, इंटरनेट और डिजिटल प्लेटफॉर्म ने लोगों के बीच संवाद को आसान बनाया है, लेकिन इन्हीं सुविधाओं का दुरुपयोग करने की कोशिशें भी सामने आती रही हैं. इसी कारण सुरक्षा एजेंसियां ऑनलाइन गतिविधियों, संदिग्ध डिजिटल संपर्कों और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की बारीकी से जांच करती हैं.

आइये जानते हैं क्या कहते हैं एक्सपर्ट? साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ राहुल मिश्रा बताते हैं कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जांच में डिजिटल फोरेंसिक सबसे महत्वपूर्ण है. कई बार ऐसा होता है कि घटनास्थल से ज्यादा अहम जानकारी किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से मिलती है, इसलिए डिजिटल साक्ष्यों की वैज्ञानिक जांच अब आतंकवाद विरोधी अभियानों का हिस्सा है.

देश के 10 राज्यों में छापेमारी : 8 जुलाई 2026 को NIA ने देश के 10 राज्यों और दिल्ली में 20 से अधिक स्थानों पर एक साथ छापेमारी की गई. छापेमारी के दौरान बड़ी संख्या में मोबाइल, लैपटॉप, हार्ड डिस्क, मेमोरी कार्ड और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए गए. जांच अभी जारी है.

जुलाई 2026 में देश के कई राज्यों में हुई कार्रवाई : जांच का मुख्य फोकस यह पता लगाना है कि क्या सोशल मीडिया, निजी डिजिटल संवाद और संदिग्ध वित्तीय लेन-देन से जुड़े ऑनलाइन माध्यमों का दुरुपयोग राष्ट्रीय सुरक्षा के खिलाफ गतिविधियों में किया गया. जुलाई 2026 में देश के कई राज्यों में हुई NIA की कार्रवाई के दौरान बड़ी मात्रा में मोबाइल, लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए गए, जिनकी डिजिटल फोरेंसिक जांच के जरिए ऐसे कथित नेटवर्क की परतें खंगाली जा रही हैं. जांच अभी जारी है.

हाल के कुछ मामलों में डिजिटल प्लेटफॉर्म के कथित दुरुपयोग का एक ऐसा पैटर्न सामने आया है, जिसे 'थ्री-ऐप मॉडल' नाम दिया गया है. एजेंसियों की जांच इस दिशा में हो रही है कि डिजिटल माध्यमों का इस्तेमाल अलग-अलग आपराधिक उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है.

लखनऊ : जुलाई महीने में देश भर के 20 से अधिक ठिकानों पर राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (NIA) की ताबड़तोड़ छापेमारी ने एक ऐसे खतरनाक और आधुनिक आतंकी नेटवर्क का पर्दाफाश किया है, जिसने सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ा दी है. यह है आतंक का 'थ्री-ऐप मॉडल'. इंस्टाग्राम की रील्स और मीम्स से शुरू होने वाला यह सफर टेलीग्राम के बंद कमरों में ब्रेनवॉश तक पहुंचता है और अंततः क्रिप्टोकरेंसी के जरिए देश के खिलाफ साजिश रचने के लिए फंड किया जाता है. उत्तर प्रदेश के कई शहरों में इस अदृश्य जाल के तार जुड़े हैं. आखिर कैसे काम कर रहा है एआई और क्रिप्टो का यह घातक सिंडिकेट? देखिए विशेष ग्राउंड रिपोर्ट.

बुलंदशहर में टीम ने की थी छापेमारी (फाइल फोटो) (Photo credit: ETV Bharat)

रिटायर्ड डीजी एकेडी द्विवेदी ने कहा कि यह बड़ा संगठित तरीके से हो रहा है. केवल उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे भारत में हो रहा है. और ज्यादातर जो पाकिस्तान बेस्ड आतंकवादी गतिविधियां हो रही हैं वहां की आईएसआई करा रही है या आईएसआई के समर्थन से शहजाद भट्टी करा रहा है तो नए-नए लड़कों को चाहे वह उत्तर प्रदेश के हों, मध्य प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा के लड़कों को रिक्रूट कर रहे हैं, पैसे भी दे रहे हैं, लालच दे रहे हैं और छोटे-छोटे काम करा रहे हैं.

उन्होंने बताया कि यह भी बात है कि पैसों का भी लेनदेन हो रहा है. पैसे हवाला के जरिए ज्यादातर आ रहे हैं और पैसे एक आदमी तक नहीं अलग-अलग लोगों तक आ रहे हैं. कुछ लोगों का काम है, केवल पैसे बांटना. जो इनका एजेंट या हैंडलर पाकिस्तान में बैठा हुआ है वह कहता है जो उनके पैसे की डीलिंग करता है, जिसके पास हवाले से पैसे आ जाते हैं. उनसे कहता है कि 10 हजार रुपये उस व्यक्ति को दे दो तो 10 हजार वहां पहुंच जाता है.

बुलंदशहर में टीम ने की थी कार्रवाई (फाइल फोटो) (Photo credit: ETV Bharat)

उन्होंने बताया कि ज्यादातर काम यह हवाला के जरिए हो रहे हैं. उन्होंने बताया कि आर्थिक रूप से जो कमजोर युवक हैं, जिनके पास कोई कारोबार नहीं है. कोई रोजगार नहीं है, कोई नौकरी नहीं है, ज्यादा समय मोबाइल पर इंटरनेट मीडिया पर सक्रिय रह रहे हैं तो आईएसआई के लोग ऐसे लड़कों को तलाशते रहते हैं. 5 से 8 महीने तलाश करते हैं.

उन्होंने बताया कि लड़कों से संपर्क करके धीरे-धीरे भारत के विरोध से संबंधित कुछ वीडियो भेजते हैं और उनकी भावनाओं को धीरे-धीरे जागते हैं, उभारते हैं और अपने प्रभाव में लेते हैं. इसी बीच उनका मन भी टटोलत हैं कि ऐसा व्यक्ति, ऐसा लड़का ऐसा ही होगा, उनके कहे के अनुसार क्या कुछ काम भारत में कर सकता है अथवा नहीं कर सकता. यह उनका आभास हो जाता है.

प्रतीकात्मक फोटो (Photo credit: IANS)

उन्होंने बताया कि जब आभास हो जाता है कि यह लगता है कि कुछ काम कर सकते हैं तो कुछ उनकी आर्थिक मदद भी कर देते हैं. आर्थिक मदद पांच हजार, 10 हजार रुपए ऐसे लड़कों के लिए बहुत होता है. धीरे-धीरे ऐसे लड़कों को अपने ट्रैप में वह फंसा लेते हैं. भारत की जो सुरक्षा एजेंसियां हैं जो सोशल मीडिया को लगातार मॉनीटर कर रही हैं.

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एक्सपर्ट के अनुसार, 12 अगस्त को देश के 14 राज्यों में एक साथ कार्रवाई हुई थी. इसमें उत्तर प्रदेश में 62, हरियाणा में 52, दिल्ली में 51, पंजाब में 44, राजस्थान में 15, महाराष्ट्र में 8, उत्तराखंड में 5, कर्नाटक, गुजरात और बिहार में 3-3 तथा तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और केरल में 2-2 लोगों को हिरासत में लिया गया. इस कार्रवाई में कुल 253 लोगों को हिरासत में लिया गया था.

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उत्तर प्रदेश में भी एटीएस और एसटीएफ ने केंद्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर कार्रवाई की. 26 मई को करीब 175 संदिग्ध लोगों की जांच की गई थी. इसके बाद यूपी में 12 मुकदमे दर्ज हुए और 52 लोगों को गिरफ्तार किया गया. इन मामलों में लखनऊ के एटीएस थाने के अलावा हापुड़, गाजियाबाद और बिजनौर में भी मुकदमे दर्ज हुए हैं. गिरफ्तार लोगों में बाराबंकी और कुशीनगर के संदिग्धों के अलावा बुलंदशहर में कुछ संदिग्धों के नाम भी सामने आए.

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एक्सपर्ट्स के अनुसार, इस नेटवर्क में सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को पहले छोटे-छोटे काम दिए जाते थे. उनसे रेकी, धमकी, आगजनी और पोस्टर लगाने जैसे काम कराने की बात सामने आई है. इसके बाद उनको बड़ी आतंकी गतिविधियों में इस्तेमाल करने की तैयारी की जाती थी. यूपी में अब तक इस नेटवर्क से जुड़े 52 लोगों की गिरफ्तारी और करीब 60 संदिग्धों पर कार्रवाई की जा चुकी है.

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आईपीएस अधिकारी एकेडी द्विवेदी ने युवाओं को विदेश में बैठे आतंकियों और उनके हैंडलरों से सावधान रहने की सलाह दी है. उन्होंने कहा कि विदेशी हैंडलरों के बहकावे में आकर युवा भले ही कुछ समय के लिए जांच एजेंसियों से बच जाएं, लेकिन देर ही सही एजेंसियां उन तक पहुंचती ही हैं. ऐसे में एक छोटी सी गलती और गलत कदम उनका पूरा भविष्य और परिवार दोनों खराब कर सकता है.

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उन्होंने कहा कि युवा किसी भी धर्म के हों, उन्हें यह समझना चाहिए कि विदेश में बैठे हैंडलर भावनात्मक बातें करके और भड़काकर सिर्फ अपना काम निकालना चाहते हैं. युवाओं को भड़काऊ भाषणों, सोशल मीडिया के जरिए होने वाले ऐसे प्रभाव और विदेशी हैंडलरों के संपर्क से बचना चाहिए. अगर कोई युवा ऐसे लोगों की तरफ आकर्षित हो रहा है तो उसे समय रहते समझ जाना चाहिए कि इसका नुकसान उसे खुद और उसके परिवार को उठाना पड़ सकता है.

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बुलंदशहर में NIA की टीम ने मारा था छापा : जुलाई माह में राष्ट्रीय जांच एजेंसी की एक विशेष टीम ने बुधवार तड़के बुलंदशहर नगर क्षेत्र के मोहल्ला ईटारोड़ी में एक चिकित्सक के आवास पर अचानक दबिश दी थी. करीब छह घंटे तक चली इस सघन छापेमारी और पूछताछ के दौरान एनआईए के अधिकारियों ने घर के सभी सदस्यों के मोबाइल, लैपटॉप और कई संदिग्ध दस्तावेज अपने कब्जे में ले लिए थे. जांच का मुख्य केंद्र बिंदु चिकित्सक का बड़ा बेटा बताया गया था, जो कुछ समय पहले ही दूसरे राज्य से वापस लौटा था.

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एनआईए की टीम ने घर में दाखिल होते ही सुरक्षा के लिहाज से सबसे पहले वहां मौजूद सभी सदस्यों के मोबाइल फोन, लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण अपने कब्जे में ले लिए. इसके बाद टीम ने पूरे घर की बारीकी से तलाशी ली. इस दौरान कई महत्वपूर्ण कागजात और दस्तावेजों को भी खंगाला गया और उन्हें जांच के लिए जब्त कर लिया गया. एनआईए के अधिकारियों ने घर के सभी सदस्यों को अलग-अलग बैठाकर बारी-बारी से लंबी पूछताछ की.

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NIA-ATS ने मेरठ-सहारनपुर में की थी छापेमारी : अक्टूबर 2024 में यूपी के मेरठ और सहारनपुर जनपद में शनिवार की सुबह एटीएस, इंटेलिजेंट ब्यूरो, एनआईए और दिल्ली पुलिस की टीम ने छापेमारी की थी. टीम ने दोनों जनपद से एक-एक युवक को हिरासत में लिया था. मेरठ में जांच एजेंसियों ने तीन युवकों को पकड़ था. लेकिन, पूछताछ के बाद दो को छोड़ दिया था. वहीं, सहारनपुर के देवबंद से जांच एजेंसियों ने बिहार के युवक को पकड़ा था.

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