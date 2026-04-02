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क्या हरीश रावत के हठ के आगे झुक गया कांग्रेस हाईकमान, इस नेता की होगी ज्वाइनिंग, बातचीत सुनिए

हरीश रावत संजय नेगी को कांग्रेस ज्वाइन करवाना चाहते हैं: जब कड़ियां जोड़ी गईं तो पता चला कि हरीश रावत रामनगर के ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख संजय नेगी को पार्टी ज्वाइन कराना चाहते थे. लेकिन रामनगर के ही एक कांग्रेस के कद्दावर नेता ने संजय नेगी की ज्वाइनिंग पर टांग अड़ा दी. कांग्रेस हाईकमान भी हरीश रावत की बजाय उस नेता की बात पर गया. 28 मार्च को संजय नेगी की कांग्रेस में ज्वाइनिंग नहीं हो सकी.

बात नहीं मानने से नाराज हैं हरीश रावत: इधर इस ज्वाइनिंग से एक दिन पहले ही हरीश रावत ने 15 दिन के राजनीतिक अवकाश की घोषणा कर दी थी. पहले लोग समझे कि हरीश रावत आए दिन कोई न कोई घोषणा करते रहते हैं. ये भी उन्हीं घोषणाएं की तरह होगी. लेकिन जब उन्होंने कहा कि वो होली और ईद मिलन कार्यक्रमों में शामिल होने के साथ ही लोगों से जनकंपर्क करेंगे तो राजनीति विश्लेषकों का माथा ठनका.

28 मार्च को 6 नेताओं ने कांग्रेस ज्वाइन की थी: दरअसल 20 मार्च को उत्तराखंड कैबिनेट का विस्तार हुआ और 5 नए मंत्री मंत्रिमंडल में शामिल किए गए. 28 मार्च को कांग्रेस ने दिल्ली में उत्तराखंड के 6 नेताओं को पार्टी ज्वाइन करवाई. कांग्रेस ने दावा किया कि उन्होंने बीजेपी में बड़ी तोड़फोड़ की है और उनके नेताओं को ज्वाइन कराया. 6 नेताओं को ज्वाइन कराते समय कुमारी शैलजा ने कहा कि अनेक नेताओं की ज्वाइनिंग की भनक बीजेपी को लग गई थी. इसलिए उन्होंने आनन-फानन में मंत्रिमंडल का विस्तार किया.

रामनगर: उत्तराखंड में एक और सियासी उलटफेर होने वाला है. ऐसी खबरें हैं कि पूर्व सीएम हरीश रावत के सामने पार्टी हाईकमान झुक गया है. हरीश रावत ने कुमाऊं के एक निर्दलीय नेता को पार्टी में ज्वाइन कराने की कोशिश की थी. लेकिन 28 मार्च को ऐसा नहीं हो पाया तो, उससे पहले ही 27 मार्च को हरीश रावत ने इसके विरोध में नाराजगी जताते हुए 15 दिन के राजनीतिक अवकाश की घोषणा कर दी थी. आने वाले दिनों में कभी भी कांग्रेस में उत्तराखंड के एक और दिग्गज नेता की ज्वाइनिंग हो सकती है, जिसकी हरीश रावत पैरवी कर रहे हैं. ऐसा एक वीडियो बातचीत के जरिए लग रहा है.

क्या हरीश रावत के सामने झुक गया कांग्रेस हाईकमान: इधर हरीश रावत 15 दिन के राजनीतिक अवकाश की घोषणा करके लोगों से मिलने-जुलने लगे. उधर प्रदेश कांग्रेस हाईकमान में हड़कंप मच गया. अब ऐसी खबरें आ रही हैं कि हाईकमान हरीश रावत के आगे झुक गया है. उनकी संजय नेगी को कांग्रेस ज्वाइन कराने की मांग मान ली गई है. अब ऐसी चर्चाएं हैं कि रामनगर के दिग्गज नेता संजय नेगी कांग्रेस ज्वाइन करने वाले हैं.

वीडियो में कांग्रेस ज्वाइन करने की बात कहते सुने जा रहे संजय नेगी: दरअसल एक वीडियो सामने आया है. इसमें संजय नेगी अपने कुछ साथियों और समर्थकों के साथ बैठे हुए हैं. इस वीडियो में एक शख्स कहता है, नेगी जी आप कांग्रेस कब ज्वाइन करने वाले हैं. इसके जवाब में संजय नेगी कहते हैं जल्दी ही ज्वाइन करूंगा. वो शख्स फिर सवाल करता है कि ज्वाइनिंग दिल्ली या देहरादून में कहां होगी. इस पर संजय नेगी कहते हैं कि ज्वाइनिंग दिल्ली में होगी. इस वीडियो को देखकर यही लग रहा है कि संजय नेगी जल्दी ही कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं.

हरीश रावत की नाराजगी से वाकिफ है हाईकमान: दरअसल हरीश रावत इस समय उत्तराखंड कांग्रेस के सबसे वरिष्ठ नेता हैं. उनके पक्ष में बड़ी बात ये है कि वो केंद्र में मंत्री रहने के साथ राज्य का मुख्यमंत्री रहने का अनुभव भी रखते हैं. ऐसे में वो अपनी बात सीधे दिल्ली में बैठे हाईमान तक इशारों-इशारों में पहुंचा देते हैं. उनके 15 दिन के राजनीतिक अवकाश की चर्चा भी दिल्ली में बैठे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और पार्टी की उत्तराखंड प्रभारी कुमारी शैलजा तक पहुंची ही होगी. इसके बाद इन बड़े नेताओं ने उत्तराखंड कांग्रेस के हाईकमान से सवाल जरूर किया होगा. उत्तराखंड कांग्रेस का कोई नेता हरीश रावत को नाराज करके अपनी सियासत नहीं चला सकता है. ऐसे में हरीश रावत की बात को मानने के अलावा कोई चारा नहीं रहा होगा.

संजय नेगी ज्वाइन करेंगे कांग्रेस! अब दिलचस्प बात ये होगी कि संजय नेगी कब कांग्रेस ज्वाइन करते हैं. क्या हरीश रावत के 15 दिन के राजनीतिक अवकाश से पहले ज्वाइनिंग होती है. अगर ज्वाइनिंग नहीं होती है, तो फिर हरीश रावत का अगला कदम क्या होगा. क्योंकि हरीश रावत उन जड़ीले नेताओं में से हैं, जो अपनी बात को पत्थर की लकीर मानकर उसे मनवाए बिना नहीं मानते.

कौन हैं संजय नेगी? संजय नेगी उत्तराखंड की राजनीतिज्ञ हैं. उनका कार्यक्षेत्र नैनीताल जिले का रामनगर है. 45 साल के संजय नेगी 61 रामनगर निर्वाचन क्षेत्र, क्रमांक 105, भाग संख्या 117 में मतदाता के रूप में पंजीकृत हैं. इन्होंने 2002 में पीएनजीपीजी कॉलेज रामनगर, कुमाऊं विश्वविद्यालय, नैनीताल से स्नातकोत्तर एम.कॉम किया है. संजय नेगी ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख हैं तो उनकी पत्नी ब्लॉक प्रमुख हैं. संजय नेगी पूर्व सीएम हरीश रावत के गुट के माने जाते हैं. रामनगर में दूसरा गुट कांग्रेस नेता रणजीत रावत का है. ऐसा चर्चाएं हैं कि संजय नेगी को लेकर हरीश रावत की रेकमंडेशन को रणजीत रावत ने ही कैंसिल करवाया था. हालांकि रणजीत रावत इस बारे में साफ-साफ कुछ नहीं कह रहे हैं. लेकिन राजनीति के जानकार मान रहे हैं कि 28 मार्च को 6 नेताओं की कांग्रेस में हुई ज्वाइनिंग के समय रणजीत रावत की हरी झंडी नहीं मिलने पर है संजय नेगी की ज्वाइनिंग नहीं हो पाई थी.

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