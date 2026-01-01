ETV Bharat / state

बड़सर के शिवम चौहान ने HPAS परीक्षा में हासिल की 24वीं रैंक, बने असिस्टेंट कमिश्नर

हमीरपुर: हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के बड़सर उपमंडल के रहने वाले शिव चौहान ने हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा (HPAS) परीक्षा में 24वीं रैंक हासिल की है. इस उपलब्धि के साथ ही शिवम चौहान का चयन असिस्टेंट कमिश्नर के पद पर हुआ है. शिवम ने ये सफलता प्राप्त कर पूरे बड़सर क्षेत्र का नाम रौशन किया है.

शिवम ने बताए सफलता के टिप्स

शिवम चौहान मूल रूप से गांव गुजरेड़ा, डाकघर एवं तहसील बड़सर, जिला हमीरपुर के निवासी हैं. उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा स्थानीय स्तर पर प्राप्त की और इसके बाद सिविल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन (बीटेक) की डिग्री हासिल की है. तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने के बावजूद उनका लक्ष्य शुरू से ही प्रशासनिक सेवाओं में जाने का रहा. शिवम ने बताया कि, लगातार कठिन परिश्रम, अनुशासन और स्पष्ट लक्ष्य के साथ की गई तैयारी ने उन्हें इस प्रतिष्ठित परीक्षा में सफलता दिलाई है.

परिजनों के अनुसार शिवम चौहान शुरू से ही मेधावी छात्र रहे हैं. पढ़ाई के साथ-साथ शिवम ने समय प्रबंधन और आत्म अनुशासन पर विशेष ध्यान दिया. प्रशासनिक सेवा में चयनित होकर शिवम ने यह साबित कर दिया है कि सही दिशा में की गई मेहनत और मजबूत इच्छाशक्ति से किसी भी कठिन लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है. उनकी सफलता विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं के लिए प्रेरणास्रोत बनकर सामने आई है.