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इस दिन होगा एचएएस प्री एग्जाम, दो शिफ्ट में होगी प्रारंभिक परीक्षा

हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग ( ETV Bharat )

शिमला: हिमाचल सरकार में सेवाएं दे रहे एचपीएएस यानी हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के 9 अधिकारी अगले साल रिटायर हो रहे हैं. इसके अलावा राज्य सचिवालय से एचपी सेक्रेरेटेरिएट सर्विसेज के भी 13 अधिकारी सेवानिवृत्त होने वाले हैं. ऐसे में हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा में जाने का सपना देख रहे अभ्यर्थियों के लिए अहम अपडेट सामने आया है. हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग ने प्रशासनिक सेवा संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा-2026 की प्रारंभिक परीक्षा की संभावित तारीख तय कर दी है. आयोग की ओर से जारी सूचना के मुताबिक, एचएएस संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा-2026 की प्रारंभिक परीक्षा 13 दिसंबर को आयोजित की जाएगी. परीक्षा दो सत्रों में आयोजित की जाएगी.