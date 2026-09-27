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इस दिन होगा एचएएस प्री एग्जाम, दो शिफ्ट में होगी प्रारंभिक परीक्षा

परीक्षा से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण निर्देश, परीक्षा केंद्र और प्रवेश पत्र की जानकारी लोक सेवा आयोग की ओर से निर्धारित समय पर दी जाएगी.

Himachal Pradesh Public Service Commission
हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 27, 2026 at 7:16 AM IST

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शिमला: हिमाचल सरकार में सेवाएं दे रहे एचपीएएस यानी हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के 9 अधिकारी अगले साल रिटायर हो रहे हैं. इसके अलावा राज्य सचिवालय से एचपी सेक्रेरेटेरिएट सर्विसेज के भी 13 अधिकारी सेवानिवृत्त होने वाले हैं. ऐसे में हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा में जाने का सपना देख रहे अभ्यर्थियों के लिए अहम अपडेट सामने आया है. हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग ने प्रशासनिक सेवा संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा-2026 की प्रारंभिक परीक्षा की संभावित तारीख तय कर दी है. आयोग की ओर से जारी सूचना के मुताबिक, एचएएस संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा-2026 की प्रारंभिक परीक्षा 13 दिसंबर को आयोजित की जाएगी. परीक्षा दो सत्रों में आयोजित की जाएगी.

दो शिफ्ट में होगी एचएएस की प्रारंभिक परीक्षा

लोक सेवा आयोग के अनुसार, प्रारंभिक परीक्षा का पहला सत्र सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दूसरा सत्र दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक आयोजित किया जाएगा. यानी अभ्यर्थियों को एक ही दिन दो सत्रों में प्रारंभिक परीक्षा देनी होगी. दरअसल, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग ने विज्ञापन संख्या 59/8-2026 दिनांक 26 अगस्त के माध्यम से विभिन्न विभागों में पदों को भरने के लिए हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा-2026 का विज्ञापन जारी किया था. इसी भर्ती प्रक्रिया के तहत अब प्रारंभिक परीक्षा की संभावित तिथि सामने आई है.

आयोग ने स्पष्ट किया है कि, 13 दिसंबर को परीक्षा आयोजित करने की तिथि संभावित है. यह सूचना सभी संबंधित अभ्यर्थियों की जानकारी के लिए जारी की गई है. परीक्षा से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण निर्देश, परीक्षा केंद्र और प्रवेश पत्र सहित विस्तृत जानकारी आयोग की ओर से निर्धारित समय पर जारी की जाएगी.

आयोग की वेबसाइट पर जारी होगी आगे की जानकारी

इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से परीक्षा से संबंधित आगामी सूचनाएं समय-समय पर जारी की जाएंगी. अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे परीक्षा से जुड़ी आधिकारिक जानकारी के लिए आयोग की वेबसाइट और जारी होने वाली सूचनाओं पर नजर बनाए रखें. एचएएस प्रारंभिक परीक्षा का पहला पेपर सुबह के सत्र में और दूसरा पेपर दोपहर के सत्र में आयोजित किया जाएगा.

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