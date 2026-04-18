हिमाचल में प्रशासनिक फेरबदल, 5 HAS अधिकारियों का तबादला, यहां देखें लिस्ट
मुख्य सचिव संजय गुप्ता द्वारा जारी आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : April 18, 2026 at 2:36 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनावों की आहट के बीच प्रशासनिक स्तर पर हलचल तेज हो गई है. इसी कड़ी में सुक्खू सरकार ने पांच एचएएस (HAS) अधिकारियों के तबादले और नई नियुक्तियां करते हुए बड़ा फैसला लिया है. मुख्य सचिव संजय गुप्ता द्वारा जारी आदेश के अनुसार, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त सचिव एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी सचिन कंवल को हिमाचल प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (HPSRLM) के सीईओ का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है. इस नियुक्ति के साथ ही आईएएस अधिकारी शिवम प्रताप सिंह को इस अतिरिक्त जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया गया है.
भानू गुप्ता बने डायरेक्टर एस्टेट्स
प्रशासनिक फेरबदल के तहत संयुक्त निदेशक भाषा, कला एवं संस्कृति भानू गुप्ता को निदेशक संपदा (Director Estates) के पद पर नियुक्त किया गया है. यह बदलाव विभागीय कामकाज को और बेहतर बनाने के उद्देश्य से किया गया है. अतिरिक्त सचिव (राजस्व एवं आवास) सुनील वर्मा अब केवल अपने मूल विभाग का कार्यभार संभालेंगे और उन्हें निदेशक संपदा के अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त कर दिया गया है. वहीं, अतिरिक्त निदेशक पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन चंदन कपूर का तबादला कर उन्हें अब अतिरिक्त निदेशक भाषा, कला एवं संस्कृति बनाया गया है.
लघु बचत विभाग में नई नियुक्ति
मुख्यमंत्री के उप सचिव को अब निदेशक लघु बचत का कार्यभार सौंपा गया है. इस पद से अनिल कुमार को मुक्त किया गया है, जो पहले अतिरिक्त सचिव (राजस्व एवं शिक्षा) के साथ यह अतिरिक्त जिम्मेदारी संभाल रहे थे. पंचायत चुनावों से पहले किए गए ये तबादले प्रशासनिक रणनीति का हिस्सा माने जा रहे हैं. सरकार का उद्देश्य विभिन्न विभागों में बेहतर समन्वय और कार्यकुशलता सुनिश्चित करना है, ताकि चुनावी प्रक्रिया के दौरान प्रशासन मजबूत और सक्रिय बना रहे.
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