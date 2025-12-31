ETV Bharat / state

डिपो संचालक की बेटी ने रचा इतिहास, मेघा ने HPAS में किया टॉप

सिरमौर: पहाड़ों की खामोशी में पले सपने जब मेहनत और जज्बे से जुड़ते हैं, तो वे इतिहास रच देते हैं. हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले की पझौता घाटी के छोटे से गांव सनौरा की बेटी मेघा सिंह कंवर ने ऐसा ही कुछ कर दिखाया है. हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा परीक्षा 2025 में प्रदेश भर में टॉप रैंक हासिल कर मेघा ने न केवल अपने परिवार का, बल्कि पूरे सिरमौर जिले का नाम रोशन किया है. एक साधारण डिपो संचालक की बेटी की यह असाधारण सफलता आज प्रदेश के लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा बन गई है.

छोटे गांव से इस बेटी की बड़ी उड़ान

दरअसल राजगढ़ उपमंडल के सनौरा गांव से ताल्लुक रखने वाली मेघा की यह सफलता साबित करती है कि सीमित संसाधन कभी भी प्रतिभा की राह में बाधा नहीं बन सकते. पिता नरेंद्र सिंह कंवर, जो गांव में एक छोटा सा डिपो चलाते हैं, आज बेटी की कामयाबी पर भावुक हैं, जबकि मां अनीता कंवर भी बेटी पर गर्व महसूस कर रही है. परिवार में सेवा और अनुशासन का माहौल रहा है. मेघा के बड़े भाई कर्ण सिंह कंवर पुलिस विभाग में कार्यरत हैं, जिनसे उन्हें कर्तव्य और जिम्मेदारी की प्रेरणा मिली.

यहां से हासिल की शिक्षा

मेघा ने बताया कि प्रारंभिक शिक्षा उन्होंने गांव से प्राप्त की और वर्ष 2015 में जवाहर विद्यालय से जमा दो उत्तीर्ण की. इसके बाद उन्होंने डॉ. वाईएस परमार औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, नौणी से बीएससी और एमएससी की पढ़ाई पूरी की. नौणी विश्वविद्यालय की गोल्ड मेडलिस्ट रही मेघा ने तीसरे प्रयास में एचपीएएस परीक्षा को क्रैक कर यह साबित किया कि असफलता सफलता की सीढ़ी बन सकती है.