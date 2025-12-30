ETV Bharat / state

HAS परीक्षा 2025 का परिणाम घोषित, 30 अभ्यर्थियों का हुआ चयन, सिरमौर की मेघा सिंह कंवर ने किया टॉप

HAS परीक्षा 2025 का परिणाम घोषित ( Himachal Pradesh Public Service Commission )

HAS परीक्षा 2025 का परिणाम घोषित (Himachal Pradesh Public Service Commission)

लोकसेवा आयोग द्वारा इस परीक्षा के लिए कुल 35 पद अधिसूचित किए गए थे. परिणाम में 30 पदों पर अभ्यर्थियों की सिफारिश की गई है. विभिन्न आरक्षित श्रेणियों के अंतर्गत पांच पद खाली रह गए हैं, जिन पर चयन नहीं हो सका.

HAS परीक्षा 2025 का परिणाम घोषित (Himachal Pradesh Public Service Commission)

घोषित परिणाम के अनुसार मेघा सिंह कंवर ने परीक्षा में पहला स्थान प्राप्त किया है. दूसरे स्थान पर अंचल कुमारी रहीं, जबकि तीसरा स्थान विकास वर्मा को मिला है. चौथे स्थान पर सौरभ ठाकुर और पांचवें स्थान पर अंकित शर्मा रहे हैं. इन सभी अभ्यर्थियों को उनकी रैंक के अनुसार सेवाएं आवंटित की गई हैं.

शिमला: हिमाचल लोकसेवा आयोग ने हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा (HPAS) परीक्षा-2025 का परिणाम घोषित कर दिया है. इस परीक्षा में 35 पदों के लिए चयन प्रक्रिया हुई थी, जिसमें से 30 अभ्यर्थियों को विभिन्न प्रशासनिक सेवाओं के लिए चुना गया है. परीक्षा में सिरमौर की मेघा सिंह कंवर ने पहला स्थान हासिल किया है.

किस सेवा में कितने अभ्यर्थी चयनित?

चयन सूची के अनुसार एक अभ्यर्थी को हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा (HPAS) दी गई है. दो अभ्यर्थियों को हिमाचल प्रदेश पुलिस सेवा (HPPS) मिली है. इसके अलावा आठ अभ्यर्थियों को खंड विकास अधिकारी (BDO), नौ को तहसीलदार, दो को जिला नियंत्रक और आठ को असिस्टेंट कमिश्नर के पद आवंटित किए गए हैं.

प्रमुख पदों पर चयनित अभ्यर्थी

एचपीएएस सेवा के लिए मेघा सिंह कंवर का चयन हुआ है. एचपीपीएस में अंचल कुमारी और अभिषेक कपूर को जगह मिली है. बीडीओ पद पर विकास वर्मा, सौरभ ठाकुर, रोहित चौहान, मनोज कुमार, मनीष राय, आस्था पवार, प्रतिमा मानहंस और भरतेंदर सिंह का चयन किया गया है.

तहसीलदार और अन्य सेवाएं

तहसीलदार पद के लिए अंकित शर्मा, लोकेंद्र पाल, अरुण कुमार संख्यान, दिव्या ज्योति कटोच, अनुज शर्मा, मितरेयी भारद्वाज, जीवन लाल, आकृति और आकाश शर्मा चयनित हुए हैं. जिला नियंत्रक के रूप में अंचल कुमारी और शीतल को नियुक्त किया गया है. असिस्टेंट कमिश्नर पद पर विक्रांत पांडेय, ईशान जमलता, अभिषेक शर्मा, नितेश कुमार, रोहित राणा, शिवम चौहान, रजनीश ठाकुर और अमन भारती को चयनित किया गया है.

परीक्षा और इंटरव्यू की प्रक्रिया

आयोग के अनुसार प्रारंभिक परीक्षा 29 जून 2025 को आयोजित की गई थी. मुख्य परीक्षा 25 सितंबर से 1 अक्टूबर 2025 तक चली. इसके बाद 22 दिसंबर से 30 दिसंबर 2025 के बीच साक्षात्कार आयोजित किए गए थे.

ये भी पढ़ें: कैबिनेट मीटिंग में हिमाचल में खुला नौकरियों का पिटारा, नए साल में CBSE स्कूलों में भरे जाएंगे टीचरों के 800 पद