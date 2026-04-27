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मासूम शर्मा ने हांसी में देखी लाइसेंस, बोले - "राम भगवान और हम मिलकर कर रहे फिल्म का प्रचार"

हरियाणवी सिंगर मासूम शर्मा ने हरियाणा के हांसी में अपने समर्थकों के साथ फिल्म लाइसेंस देखी.

Haryanvi star Masoom Sharma reached Hansi and watched the film License with his supporters
मासूम शर्मा ने हांसी में देखी लाइसेंस (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : April 27, 2026 at 9:08 PM IST

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Updated : April 27, 2026 at 9:54 PM IST

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हांसी : हरियाणवी स्टार मासूम शर्मा हांसी पहुंचे, जहां उन्होंने अपने समर्थकों के साथ फिल्म लाइसेंस देखी. इस दौरान उन्होंने कहा कि फिल्म का प्रचार-प्रसार किसी बड़ी इंटरनेशनल टीम के भरोसे नहीं, बल्कि राम भगवान और हम मिलकर कर रहे हैं. उन्होंने बताया कि आज वे हिसार और भिवानी के बाद हांसी पहुंचे हैं और इसी तरह लगातार अलग-अलग जिलों में जाकर दर्शकों से सीधा जुड़ रहे हैं. आगे भी तीन और जिलों में जाने का उनका कार्यक्रम है. हरियाणा के स्टार मासूम शर्मा ने अपने समर्थकों के साथ फिल्म लाइसेंस का खूब आनंद लिया. उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि उनकी फिल्म देश और विदेश में भी हाउसफुल शो कर रही है.

बड़े-बड़े शहरों में छोटी-छोटी बातें होती रहती हैं : हांसी में हरियाणवी स्टार मासूम शर्मा ने अपने ऊपर उठ रहे विवादों को लेकर भी खुलकर बात की. उन्होंने कहा कि ये तो चलता रहता है, आदमी को आगे बढ़ते रहना चाहिए. मासूम शर्मा ने आगे कहा कि बड़े-बड़े शहरों में भी इस तरह की छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, इसलिए इन चीजों पर ज्यादा ध्यान देने के बजाय अपने काम पर फोकस करना जरूरी है

मासूम शर्मा ने हांसी में देखी लाइसेंस (ETV Bharat)

कई फिल्में रिलीज़ होंगी : हरियाणवी स्टार मासूम शर्मा ने अपनी आने वाली फिल्मों को लेकर बड़ा ऐलान किया है. उन्होंने बताया कि आने वाले समय में लाइसेंस 2 के साथ एक और नई फिल्म भी रिलीज होगी, जो समाज को एक बड़ा संदेश देगी. ये फिल्म खास तौर पर इमिग्रेशन जैसे अहम मुद्दे पर आधारित होगी. मासूम शर्मा ने यह भी कहा कि लाइसेंस 2 की शूटिंग जल्द ही शुरू होने जा रही है और इसके लिए तैयारियां तेज कर दी गई हैं. हरियाणवी गायक और कलाकार मासूम शर्मा की मुख्य भूमिका वाली फिल्म लाइसेंस 24 अप्रैल 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. फिल्म को लेकर दर्शकों में अच्छी प्रतिक्रिया देखी जा रही है. कई जगह शो हाउसफुल चल रहे हैं.

Haryanvi star Masoom Sharma reached Hansi and watched the film License with his supporters
हांसी में मासूम शर्मा (ETV Bharat)
Haryanvi star Masoom Sharma reached Hansi and watched the film License with his supporters
मासूम शर्मा (ETV Bharat)
Haryanvi star Masoom Sharma reached Hansi and watched the film License with his supporters
कार में मासूम शर्मा (ETV Bharat)
Haryanvi star Masoom Sharma reached Hansi and watched the film License with his supporters
मासूम शर्मा ने हांसी में देखी लाइसेंस (ETV Bharat)

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Last Updated : April 27, 2026 at 9:54 PM IST

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MASOOM SHARMA IN HANSI
हरियाणवी गायक मासूम शर्मा
हांसी में मासूम शर्मा
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