हरियाणवी स्टेज डांसर के साथ रेप, शादी का झांसा देकर होमगार्ड SI करता रहा दुष्कर्म, आरोपी बोला-सब झूठ
हरियाणवी स्टेज डांसर ने पलवल के होमगार्ड एसआई पर रेप का आरोप लगाया है. पूरे मामले की जांच जारी है.
Published : June 15, 2026 at 10:35 PM IST|
Updated : June 15, 2026 at 10:41 PM IST
पलवल : हरियाणवी स्टेज डांसर ने पलवल के एक होमगार्ड SI पर रेप का आरोप लगाया है. स्टेज डांसर का कहना है एसआई ने शादी का झांसा देकर कई महीने तक फिजिकल रिलेशन बनाए. जब शादी करने की बात कही तो आरोपी जान से मारने की धमकी देने लगा.
होमगार्ड एसआई पर रेप का आरोप : महिला ने बताया कि वो पिछले 4 साल से स्टेज डांसिंग और सिंगिंग कर रही है. पति से अलग होने के बाद वो बेटी के साथ रह रही है. महिला का आरोप है कि एक केस के सिलसिले में वो थाने गई थी. वहां एक पुलिसकर्मी ने उसे SI से मिलवाया. SI ने मदद करने के लिए एक होटल में बुलाया, जहां उसे नशीला पदार्थ खिलाकर रेप किया गया. इसे बाद आरोपी ने उसे शादी का झांसा दिया और कई बार रेप किया. इस तरह वो कई महीने तक उसका शोषण करता रहा. आरोपी पहले से ही शादीशुदा है. उसके 3 बच्चे भी हैं.
आरोपों को बताया गलत : वहीं मामले में होमगार्ड एसआई ने आरोपों को झूठा बताया है. उसने कहा कि उसे फंसाया जा रहा है, उसने कोई गलत काम नहीं किया है. महिला की शिकायत पर पलवल पुलिस ने जांच शुरू कर दी है. DSP मनोज वर्मा का कहना है कि नोटिस भेजकर सभी पक्षों को पूछताछ के लिए बुलाया गया है. बयान दर्ज कर मामले की कार्रवाई की जाएगी.
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