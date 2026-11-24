गरीबों की शादी, सुपस्टार्स की पावरपैक परफॉर्मेंस, चर्चाओं में उत्तराखंड की शादी
nirdhan kanya vivah: कन्या विवाह में पंजाबी गायक मीका सिंह, हरियाणवी गायक मासूम शर्मा, बी प्रॉक भी पहुंचे.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 24, 2026 at 7:35 PM IST
लक्सर: उत्तराखंड के लक्सर में एक ही जगह पर 251 गरीब जोड़ों ने एक-दूसरे का हाथ थामा. इन जोड़ों के इस खास मौके पर सुपस्टार सिंगर में परफॉर्म किया. इन सुपस्टार सिंगर्स को देखने के लिए दूर दूर से लोग पहुंचे थे.
लक्सर हरिद्वार रोड पीपली गांव के समीप मंगलवार को 251 बेटियों के विवाह समारोह ने सामाजिक एकजुटता और सेवा की मिसाल पेश की. एक ही परिसर में जब 251 जोड़ों ने सात फेरे लेकर नई जिंदगी की शुरुआत की तो पूरा आयोजन स्थल खुशियों से सराबोर हो गया. इस सामूहिक विवाह समारोह में हजारों लोग गवाह बने. नवदंपतियों को आशीर्वाद देने के लिए राजनीति, शिक्षा, संगीत और धार्मिक क्षेत्र की कई चर्चित हस्तियां भी पहुंचीं.
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सुबह से ही विवाह स्थल पर मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया था. वर और वधू पक्ष के लोग अपने परिवारों के साथ समारोह में शामिल हुए. सभी जोड़ों के विवाह की रस्में निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ संपन्न कराई गईं. विवाह के बाद अतिथियों और क्षेत्र के लोगों ने नवदंपतियों को आशीर्वाद देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की.
इस समारोह में पंजाबी गायक मीका सिंह, हरियाणवी गायक मासूम शर्मा, बी प्रॉक भी भी पहुंचे. इन सिंगर्स ने इस समारोह में परफॉर्म किया. इनकी परफॉर्मेंस से लोग काफी उत्साहित नजर आये.
लक्सर पहुंच सलमान खान के बॉडीगार्ड शेरा, जानिए वजह खबर के लिए क्लिक करें https://t.co/7vl7gfDtFv https://t.co/S8eCjAhSdC— ETVBharat Uttarakhand (@ETVBharatUK) November 24, 2026
इसके अलावा इस समारोह में चर्चित शिक्षक अवध प्रताप ओझा, आचार्य बालकृष्ण, पूर्व सांसद धनंजय सिंह, गायक अल्तमश, ज्योति अधिकारी और फिल्म अभिनेता सलमान खान के सुरक्षा अधिकारी शेरा ने शिरकत की. चर्चित हस्तियों की मौजूदगी को लेकर लोगों में खासा उत्साह दिखाई दिया.
आयोजन में आसपास के गांवों के अलावा दूरदराज के क्षेत्रों से भी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे. भीड़ के चलते विवाह स्थल पर दिनभर मेले जैसा माहौल बना रहा। लोगों ने 251 जरूरतमंद परिवारों की बेटियों के विवाह की पहल को सराहनीय बताया. साथ ही इसे समाज के लिए प्रेरणादायक आयोजन बताया.