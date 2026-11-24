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गरीबों की शादी, सुपस्टार्स की पावरपैक परफॉर्मेंस, चर्चाओं में उत्तराखंड की शादी

र्चाओं में उत्तराखंड की शादी ( ETV Bharat )

लक्सर: उत्तराखंड के लक्सर में एक ही जगह पर 251 गरीब जोड़ों ने एक-दूसरे का हाथ थामा. इन जोड़ों के इस खास मौके पर सुपस्टार सिंगर में परफॉर्म किया. इन सुपस्टार सिंगर्स को देखने के लिए दूर दूर से लोग पहुंचे थे.

लक्सर हरिद्वार रोड पीपली गांव के समीप मंगलवार को 251 बेटियों के विवाह समारोह ने सामाजिक एकजुटता और सेवा की मिसाल पेश की. एक ही परिसर में जब 251 जोड़ों ने सात फेरे लेकर नई जिंदगी की शुरुआत की तो पूरा आयोजन स्थल खुशियों से सराबोर हो गया. इस सामूहिक विवाह समारोह में हजारों लोग गवाह बने. नवदंपतियों को आशीर्वाद देने के लिए राजनीति, शिक्षा, संगीत और धार्मिक क्षेत्र की कई चर्चित हस्तियां भी पहुंचीं.

सुबह से ही विवाह स्थल पर मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया था. वर और वधू पक्ष के लोग अपने परिवारों के साथ समारोह में शामिल हुए. सभी जोड़ों के विवाह की रस्में निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ संपन्न कराई गईं. विवाह के बाद अतिथियों और क्षेत्र के लोगों ने नवदंपतियों को आशीर्वाद देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की.