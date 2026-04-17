फिर मर्यादा भूले हरियाणवी सिंगर मासूम शर्मा, चंडीगढ़ में पत्रकारों के सवालों पर भड़के, बाद में दी सफाई
हरियाणवी सिंगर मासूम शर्मा चंडीगढ़ में अपनी हरियाणवी फिल्म लाइसेंस का प्रमोशन करने पहुंचे थे. इस दौरान वो अपनी मर्यादा फिर से भूल गए.
Published : April 17, 2026 at 1:41 PM IST
चंडीगढ़: हरियाणवी सिंगर मासूम शर्मा अपनी फिल्म लाइसेंस का प्रमोशन करने चंडीगढ़ आए थे. इस दौरान पत्रकारों ने उनसे जुड़े विवादों पर सवालों की झड़ी लगा दी. पहले मासूम शर्मा सवालों का जवाब देते नजर आए, अचानक से वो सवालों को लेकर भड़क गए. जहां उन्होंने 'तू' जैसे शब्द का इस्तेमाल किया. जिसके बाद उन्होंने एक पत्रकार को ये भी कहा कि आपको किस ने भेजा है?
मासूम शर्मा पहले भूले मर्यादा, फिर दी सफाई: मासूम शर्मा की अमर्यादित भाषा के बाद पत्रकारों ने मासूम शर्मा को घेर लिया और उनकी भाषा शैली पर सवाल उठाए. जिस पर उन्होंने कहा कि "मैं अभी भी मानसिक दबाव में हूं, परेशान हूं, जिसकी वजह से ये हुआ है."
महिला आयोग के समन पर दी प्रतिक्रिया: इससे पहले मासूम शर्मा से देहरादून में हुए कार्यक्रम के दौरान विवाद को लेकर सवाल किया गया. महिला आयोग के समन पर भी सवाल किया गया. इस पर उन्होंने कहा कि "समन आया है. जिसका रिप्लाई दे दिया है. देहरादून में जो हुआ. उसको लेकर माफी मांग चुका हूं. देवभूमि के लोगों को अगर अभी भी कोई गिला है, तो मैं फिर माफी मांगता हूं."
देहरादून में हुए विवाद पर फिर मांगी माफी: मासूम शर्मा ने फिर से दोहराया कि "मुझे और मेरे भाई को धमकी मिली थी. जिससे मैं तनाव में था. इसी तनाव की वजह से वो सब हुआ. मेरी मानसिक स्थिति सही नहीं थी, जिसकी वजह से ये हुआ और इसके लिए फिर माफी मांगता हूं."
FIR के मुद्दे पर क्या कहा? मासूम शर्मा ने कहा कि "हरियाणा महिला आयोग के समन पर हमने दे दिया है. अगर कोई सवाल-जवाब होता है, तो देखते हैं. मैं महिलाओं की इज्जत करता हूं. मुझे लगता है, मंच से मुझे ये नहीं कहना चाहिए था. लोग बातें करते हैं, लेकिन पीछे की सच्चाई नहीं जानते. जहां एफआईआर हुई है, वहां फिजिकली भी जाऊंगा. जिसने मुझे धमकी दी है, वो बीजेपी के कई मंचों पर दिखाई दिया है, हालांकि वो कोई नेता नहीं है. मैने दो अधिकारियों को इसकी जानकारी दी है. ये एक ईगो का मामला है, वो मेरा जानकार है. उम्मीद है कि जल्द कार्रवाई होगी."
ये भी पढ़ें- रेनू भाटिया की ईटीवी भारत से एक्सक्लूसिव बातचीत, मासूम शर्मा-बादशाह पर तल्ख तेवर, बोलीं - "मां के दूध का अपमान ना करें"
ये भी पढ़ें- मासूम शर्मा को हरियाणा राज्य महिला आयोग का नोटिस, 18 अप्रैल को बुलाया गया, देहरादून के कॉलेज में कहे थे अपशब्द