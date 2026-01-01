ETV Bharat / state

हरियाणवी सिंगर मासूम शर्मा पर मोबाइल फोन तोड़ने का आरोप, फैन बोला - अपशब्द बोले, माफी की डिमांड

हिसार : हरियाणवी सिंगर मासूम शर्मा पर फैन का महंगा मोबाइल फोन तोड़ने और अपशब्द कहने के आरोप लगे हैं. शिकायत कर्ता ने हिसार के आजाद नगर थाने में पूरे मामले की शिकायत की है. साथ ही अपना वीडियो जारी कर मासूम शर्मा से पूरे मामले में माफी की मांग भी की है. वहीं शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी है.

मासूम शर्मा पर लगाए आरोप : जानकारी के अनुसार हिसार में ट्यूलिप रिसोर्ट में नए साल पर सजल जैन ने भजन संध्या का आयोजन किया था जिसमें हरियाणवी सिंगर मासूम शर्मा को निमंत्रण देकर बुलाया गया था. हिसार के मुल्तानी चौक के रिंकू के बताया कि वो अपने दोस्तों के साथ भजन संध्या कार्यक्रम में गया था. इस दौरान कुछ लोग मासूम शर्मा के साथ सेल्फी खिंचवा रहे थे. वो भी मासूम शर्मा के पास सेल्फी लेने पहुंच गया. रिंकू का आरोप है कि "इस दौरान मासूम शर्मा ने उनका मोबाइल फोन छीनकर फेंक दिया जिसके चलते उसका महंगा मोबाइल फोन वहीं टूट गया. यही नहीं मासूम शर्मा ने उनके साथ अभद्र व्यवहार किया और अपशब्द तक कह डाले. इसके बाद उसने आजाद नगर थाने जाकर सिंगर मासूम शर्मा और कार्यक्रम के आयोजक के खिलाफ शिकायत पुलिस को दी है. वे अब चाहते हैं कि मासूम शर्मा पूरे मामले में वीडियो जारी कर माफी मांगे. उन्हें पैसों की नहीं अपने सम्मान की परवाह है."

हरियाणवी सिंगर मासूम शर्मा पर मोबाइल तोड़ने का आरोप (Etv Bharat)

पुलिस ने दोनों पक्षों को थाने बुलाया : वहीं आजाद नगर के थाना प्रभारी दलबीर सिंह ने बताया कि "मासूम शर्मा समेत बाकी लोगों के खिलाफ उन्हें शिकायत मिली है. दोनों पक्षों से पूरे मामले को लेकर बातचीत की जाएगी. इसके लिए दोनों पक्षों को थाने बुलाया भी गया है". वहीं पूरे मामले में अभी तक मासूम शर्मा या कार्यक्रम के आयोजक का कोई पक्ष सामने नहीं आ पाया है.