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अंकित बलियान हत्याकांड; पिता ने दिया 4 दिन का अल्टीमेटम, ADG बोले- यूपी-हरियाणा में लगी टीमें

हत्याकांड की जांच के लिए SIT टीम मृतक के पिता को घटनास्थल पर लेकर पहुंची थी. टीम ने मौके पर घटनाक्रम से जुड़े साक्ष्य जुटाए और घटनास्थल की बारीकी से जांच की है.

पिता ने कहा कि वह जाट हैं और अपने फौजी साथियों के साथ मिलकर आरोपियों का इलाज करने का दावा रखते हैं. उन्होंने पुलिस से हत्याकांड में शामिल बदमाशों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है. वहीं, गोगी गैंग द्वारा हत्याकांड की जिम्मेदारी लेने की बात को उन्होंने बकवास करार दिया है.

उन्होंने आरोपियों की गिरफ्तारी या ऑन द स्पॉट एनकाउंटर की मांग की है. उन्होंने यह भी कहा कि 4 दिन में कार्रवाई नहीं हुई तो शामली में जाटगर्दी दिखाई जाएगी.

शामली: हरियाणवी सिंगर अंकित बलियान की हत्या के बाद परिजनों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है. मृतक अंकित के पिता और रिटायर्ड फौजी सतबीर सिंह ने पुलिस को 4 दिन का अल्टीमेटम दिया है.

वारदात से जुड़े कई CCTV फुटेज भी सामने आए हैं. अलग-अलग कैमरों में हमलावर घटना को अंजाम देने के बाद फरार होते दिखाई दे रहे हैं. एक फुटेज में हमलावर मोबाइल चलाते हुए भी नजर आ रहे हैं.

बताया जा रहा है कि मौके से हमलावरों ने घटना का वीडियो बनाकर किसी व्यक्ति को भेजा था. अंकित बालियान के पिता और वादी सतबीर सिंह को पुलिस घटनास्थल पर लेकर पहुंची, जहां पर उन्होंने घटनास्थल का मौका मुआयना अंकित के पिता को कराया और उनके बयान दर्ज किए गए.

वहीं, अंकित बालियान हत्याकांड पर एडीजी, मेरठ जोन, भानु भास्कर ने कहा कि हमारी टीमें लगातार 48 घंटे से काम कर रही हैं. हमारी 8 टीमें हरियाणा में काम कर रही हैं और उत्तर प्रदेश के अन्य जनपदों में भी टीमें लगी हैं. हमें आशा है कि बहुत जल्द इस मामले का अनावरण कर लेंगे और गुनहगारों को पकड़ लेंगे.

26 अगस्त को हुई थी हत्या: 26 अगस्त की शाम करीब 6:45 बजे शामली में हरियाणवी सिंगर अंकित बालियान की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. मामले में पुलिस और SIT की टीमें आरोपियों की तलाश में लगी हैं. CCTV सामने आने के बाद आरोपियों की हत्या और उनकी तलाश तेज कर दी गई है.

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