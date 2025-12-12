Year Ender 2025: इन हरियाणवी गानों के बिना अधूरा है नए साल का जश्न! डीजे से लेकर रील्स तक मचाई धूम

ETV Bharat / state

चंडीगढ़: साल 2025 में हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री ने कई हिट गाने दिए, जो यूट्यूब से लेकर इंस्टा रील्स पर वायरल हुए. कुछ गाने तो इतने हिट हैं कि उन पर 50 मिलियन से ज्यादा व्यूज आ चुके हैं. चलिए एक नजर डालते हैं हरियाणा के उन टॉप गानों पर जो साल 2025 में शादियों और पार्टी में लोगों की पहली पसंद बने. नए साल पर ये गाने आपको थिरकने पर मजबूर कर सकते हैं. जिन गानों की हम बात कर रहे हैं, ये डांस, रोमांस और देसी बीट्स पर फोकस्ड हैं, जो 2025 के मिड-ईयर और ईयर-एंड चार्ट्स में टॉप पर रहे.

94 मिलियन से ज्यादा व्यूज लेकर राज मावर का गाना टॉप: राज मावर का 'ऊंचा नीचा रास्ता' गाना भी लोगों की पहली पसंद बना है. सीमा फिल्म्स नाम के यूट्यूब चैनल पर इस गाने को 16 मार्च को रिलीज किया गया था. अभी तक इस गाने को 94 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं. राज मावर और कोमल चौधरी ने गाने को गाया है. 2 लाख 26 हजार से ज्यादा लोग गाने को लाइक कर चुके हैं. ये गाना लोगों की पहली पसंद बना हुआ है.

'जी लाग्गे स बाबा म्ह' गाने पर 66 मिलियन से ज्यादा व्यूज: इस लिस्ट में अगला गाना 'जी लाग्गे स बाबा म्ह' है. 30 जून 2025 को ये गाना अमन जाजी के यूट्यूब चैनल पर अपलोड हुआ था. इस गाने को अभी तक 66 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं. गाने पर 4 लाख 19 हजार से ज्यादा लाइक और साढ़े आठ हजार से ज्यादा कमेंट मिल चुके हैं. इस गाने को राज मावर ने गया है. गाने के बोल मुकेश जाजी ने लिखे हैं. इस गाने को लोग खूब पसंद कर रहे हैं.

आंख ये तालिबानी गाना भी हुआ हिट: आंख ये तालिबानी गाने को अभी तक 64 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं. मनीष सोनीपत आला ने सोनी म्यूजिक इंडिया के साथ मिलकर इस गाने को 5 जुलाई को लॉन्च किया था. 4 लाख से ज्यादा लोगों ने गाने को लाइक किया है. साढ़े 9 हजार से ज्यादा बार लोगों ने इस पर कमेंट किया है. इस गाने की लोकप्रियता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि सिर्फ यूट्यूब पर ही इस गाने की तीन लाख से ज्यादा रील्स बन चुकी हैं. इस गाने को मनीष सोनीपत आला ने गाया है.

ढांडा न्योलीवाला के इश्क बावला गाने ने मचाई धूम: ढांडा न्योलीवाला का इश्क बावला गाना साल 2025 में हर किसी की जुबान पर रहा. ये गाना कोक स्टूडियो इंडिया नाम के यूट्यूब चैनल पर 18 जून को अपलोड किया गया था. अभी तक इस गाने पर 53 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं. इस गाने को साढ़े पांच लाख से ज्यादा लोग लाइक कर चुके हैं. वहीं 16 हजार से ज्यादा बार लोगों ने इस गाने पर कमेंट कर अपनी राय दी है. आप भी सुने ये खूबसूरत गाना.

अजय हुड्डा का लुगाई छोटी गाना भी हिट लिस्ट में शामिल: लुगाई छोटी गाना भी इन हिट गानों की लिस्ट में शामिल है. अजय हुड्डा के यूट्यूब चैनल पर इस गाने को 6 अक्टूबर को रिलीज किया गया था. इस गाने को अभी तक 38 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं. अजय हुड्डा और कविता जोशी ने गाने में अभिनय किया है. हरजीत दीवाना और कोमल चौधरी ने गाने को आवाज दी है. गाने को अजय हुड्डा ने लिखा है. इस गाने को चार लाख से ज्यादा लाइक मिल चुके हैं. 44 हजार से ज्यादा बार लोग गाने पर कमेंट कर चुके हैं. आप देखें ये पति-पत्नी का एक दूसरे पर तंज कसते हुए गाना.

पॉपुलर रहा फॉर्च्यूनर गाना: हरियाणवी गाना Fortuner VATS RECORDS नाम के यूट्यूब चैनल पर 4 सितंबर 2025 को अपलोड किया गया था. अभी तक इस गाने को 58 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं. गाने को चार लाख 26 हजार से ज्यादा लाइक मिल चुके हैं. जबकि 28,286 से ज्यादा लोग इस पर अभी तक कमेंट कर चुके हैं. इस गाने को राज मावर और रुचिका जांगड़ा ने गाया है. रुचिका और मोहित खन्ना ने गाने में लीड रोल किया है.

टॉप ट्रेंडिंग में बिंटू पाबरा का फाइनेंसर गाना: बिंटू पाबरा और प्रांजल दहिया के फाइनेंसर गाने को महज एक महीने में लोग 24 मिलियन से ज्यादा बार देख चुके हैं. Pellet Drum Productions और Bintu Pabra ने Collab करके इस गाने को 11 नवंबर को लॉन्च किया. इस गाने में बिंटू पाबरा और प्रांजल दहिया ने अभिनय किया है. गाने को बिंटू पाबरा और शिवा चौधरी ने गाया है. Bamboo Beat ने गाने का म्यूजिक दिया है. इस गाने को ढाई लाख से ज्यादा व्यूज और 9 हजार के करीब कमेंट मिल चुके हैं.

हरियाणवी रैपर 'केडी का क्लीन शेव बंदा': हरियाणवी सिंगर केडी का गाना मेरी फैमिली ने चाहिए क्लीन शेव बंदा 17 मिलियन से ज्यादा बार देखा गया है. आंश म्यूजिक यूट्यूब चैनल पर गाने को 3 जुलाई को अपलोड किया गया था. गाने को केडी ने गाया है. उनके साथ प्रांजल दहिया ने गाने में अभिनय किया है.

मासूम शर्मा का सरपंच गाना बना पहली पसंद: सिंगर मासूम शर्मा का सरपंच गाना भी लोगों को खूब पसंद आ रहा है. ये गाना मासूम शर्मा के यूट्यूब चैनल पर तीन दिसंबर को अपलोड किया गया था. इसे अभी तक 4 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं. गाने को मासूम शर्मा और शिवा चौधरी ने गाया है. Boota Singh ने गाने का म्यूजिक दिया है. इसके अलावा गाने के लिरिक्स हैरी लाठर ने लिखे हैं. साढ़े 4 हजार से ज्यादा लोग इस गाने पर कमेंट कर चुके हैं. वहीं डेढ़ लाख से ज्यादा लोगों ने गाने को लाइक किया है.

क्या आपने भी सुना सपना चौधरी का जले 3 गाना? हरियाणा के हिट गानों की बात हो रही हो और उसमें सपना चौधरी का नाम ना आए, ऐसा हो नहीं सकता. सपना चौधरी का जले 3 (बलमा) गाना भी लोगों को खूब पसंद आ रहा है. देसी गीत यूट्यूब चैनल ये गाना 25 नवंबर को रिलीज हुआ था. अभी ढाई मिलियन से ज्यादा लोग इसे देख चुके हैं. सपना चौधरी और हर्ष संधू ने गाने में अभिनय किया है. शिवा चौधरी ने गाने को आवाज दी है. ये इस गाने का तीसरा पार्ट है. इससे पहले सपना चौधरी का बलमा वन और बलमा टू पार्ट भी लोगों को खूब पसंद आया था. हर बार की इस बार भी सपना चौधरी का ये गाना डीजे से लेकर रील्स तक खूब पसंद किया जा रहा है.

अमित सैनी रोहतकिया का काली गाड़ी गाना: अमित सैनी रोहतकिया का काली गाड़ी गाना भी इस हिट लिस्ट में शामिल है. व्हाइट्स हिल्स धाकड़ यूट्यूब चैनल पर इस गाने को 20 जून को अपलोड किया गया था. इस गाने को अभी तक 14 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं. अमित सैनी रोहतकिया ने इस गाने आवाज दी है. एक लाख से ज्यादा लोगों ने गाने को लाइक किया है जबकि साढ़े सात हजार से ज्यादा बार लोगों ने गाने पर कमेंट किया है. इस गाने को लोग खूब पसंद कर रहे हैं. हालांकि गाने में गन कल्चर को दिखाया गया है.

डीजे पर पहली पसंद बना टोकनी पीतल की गाना: सिंगर खासा आला चाहर का टोकनी पीतल की गाना भी हिट लिस्ट में बना हुआ है. 8 मिलियन से ज्यादा व्यूज गाने को मिल चुके हैं. 9 जनवरी को ये गाना देसी रॉक यूट्यूब चैनल पर अपलोड हुआ था. गाने को खासा आला चाहर ने गाया है. कशिका सिसोदिया ने गाने में अभिनय किया है.

2025 में हरियाणवी गानों पर बैन और विवाद: 2025 में हरियाणा सरकार ने गन कल्चर, वायलेंस और गैंग लाइफस्टाइल को प्रमोट करने वाले गानों पर सख्ती की. जनवरी में CM नायब सिंह सैनी ने इस मुद्दे पर हरियाणा पुलिस के अधिकारियों के साथ हाई-लेवल मीटिंग की थी. पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के नोटिस पर अमल करते हुए, हरियाणा पुलिस ने सोशल मीडिया खासकर यूट्यूब से 18 गाने (गन कल्चर को प्रमोट करने वाले) हटवाए. ये क्रैक डाउन युवाओं पर क्रिमिनल कल्चर के नेगेटिव इम्पैक्ट को रोकने के लिए था.

गन कल्चर पर सरकार की सख्ती: हरियाणा सरकार ने गन कल्चर को बढ़ावा देने वाले गानों को बैन किया था. जिसके बाद से हरियाणवी गायकों में रोष देखने को मिला. हरियाणा सरकार का दावा है कि गन कल्चर के गानों से प्रभावित हो कर आजकल के युवा भटक रहे हैं. जिसके चलते क्राइम रेट बढ़ रहा है. इसलिए इन गानों को बैन किया गया. वहीं हरियाणा के कलाकारों का मानना है कि गानों को सिर्फ मनोरंजन की नजर से देखा जाना चाहिए. गानों को बैन करना ठीक नहीं.

