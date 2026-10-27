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सिनेमाघरों में छाई हरियाणवी फिल्म '12 गाम', दर्शकों का मिल रहा भरपूर प्यार, बोले- 'पैसा वसूल! देखना तो बनता है'

Haryanvi Film 12 Gaam ( ETV Bharat )

हांसी: 23 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई हरियाणवी फिल्म 12 गाम को दर्शकों का भरपूर प्यार मिल रहा है. ये फिल्म रोमांटिक ड्रामा है. जिसमें कॉमेडी का भी तड़का है. सोमवार को फिल्म के हीरो एवं निर्देशक ओविंद यादव, हरियाणवी सिंगर हितेश और फिल्म के मुख्य कलाकार अंकुश आर्या हांसी पहुंचे. इस दौरान कलाकारों ने फिल्म को मिल रहे प्यार पर खुशी जताई और हरियाणा के लोगों से फिल्म को अधिक से अधिक देखने की अपील की. फिल्म में ओविंद यादव, साक्षी दलाल, राहुल धंधलानिया, अमन संधू, खुशी जून और अंकुश आर्या ने मुख्य भूमिकाएं निभाई हैं.

हरियाणवी फिल्म 12 गाम की धूम: फिल्म के हीरो एवं निर्देशक ओविंद यादव ने कहा कि 'फिल्म में सामाजिक संदेश के साथ प्यार, रोमांस और पारिवारिक भावनाओं को दर्शाया गया है. फिल्म के माध्यम से हरियाणवी भाषा, संस्कृति और यहां के रहन-सहन को बड़े पर्दे पर प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है. हरियाणा के कलाकारों को काम की तलाश में बाहर जाने की जरूरत नहीं. प्रदेश में ही फिल्म निर्माण और अभिनय के पर्याप्त अवसर पैदा किए जा सकते हैं. हरियाणा में प्रतिभाओं की कमी नहीं है. जरूरत केवल उन्हें उचित मंच और अवसर देने की है.'