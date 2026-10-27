सिनेमाघरों में छाई हरियाणवी फिल्म '12 गाम', दर्शकों का मिल रहा भरपूर प्यार, बोले- 'पैसा वसूल! देखना तो बनता है'
हरियाणवी फिल्म 12 गाम 23 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई. इस फिल्म को दर्शकों का भरपूर प्यार मिल रहा है.
Published : October 27, 2026 at 12:32 PM IST
हांसी: 23 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई हरियाणवी फिल्म 12 गाम को दर्शकों का भरपूर प्यार मिल रहा है. ये फिल्म रोमांटिक ड्रामा है. जिसमें कॉमेडी का भी तड़का है. सोमवार को फिल्म के हीरो एवं निर्देशक ओविंद यादव, हरियाणवी सिंगर हितेश और फिल्म के मुख्य कलाकार अंकुश आर्या हांसी पहुंचे. इस दौरान कलाकारों ने फिल्म को मिल रहे प्यार पर खुशी जताई और हरियाणा के लोगों से फिल्म को अधिक से अधिक देखने की अपील की. फिल्म में ओविंद यादव, साक्षी दलाल, राहुल धंधलानिया, अमन संधू, खुशी जून और अंकुश आर्या ने मुख्य भूमिकाएं निभाई हैं.
हरियाणवी फिल्म 12 गाम की धूम: फिल्म के हीरो एवं निर्देशक ओविंद यादव ने कहा कि 'फिल्म में सामाजिक संदेश के साथ प्यार, रोमांस और पारिवारिक भावनाओं को दर्शाया गया है. फिल्म के माध्यम से हरियाणवी भाषा, संस्कृति और यहां के रहन-सहन को बड़े पर्दे पर प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है. हरियाणा के कलाकारों को काम की तलाश में बाहर जाने की जरूरत नहीं. प्रदेश में ही फिल्म निर्माण और अभिनय के पर्याप्त अवसर पैदा किए जा सकते हैं. हरियाणा में प्रतिभाओं की कमी नहीं है. जरूरत केवल उन्हें उचित मंच और अवसर देने की है.'
फिल्म में हरियाणवी संस्कृति की झलक: फिल्म के मुख्य कलाकार अंकुश आर्या ने कहा कि उनका उद्देश्य हरियाणवी सिनेमा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना है. आने वाले समय में हरियाणवी संस्कृति और यहां की मिट्टी से जुड़ी और भी फिल्में बनाई जाएंगी, जिनके माध्यम से हरियाणा की परंपराओं, भाषा और संस्कृति को नई पहचान मिलेगी. हरियाणवी फिल्म इंडस्ट्री लगातार आगे बढ़ रही है. यदि दर्शक स्थानीय भाषा में बनने वाली फिल्मों को प्रोत्साहित करेंगे तो प्रदेश के कलाकारों, गायकों और फिल्म निर्माताओं को आगे बढ़ने के अधिक अवसर मिलेंगे. इससे हरियाणा में ही रोजगार और काम के नए रास्ते खुलेंगे.
दर्शकों को पसंद आई फिल्म: फिल्म देखकर निकले दर्शक सचिन गिरधर ने बताया कि फिल्म काफी अच्छी है. इसमें लव स्टोरी और रोमांस के साथ मनोरंजन का अच्छा मेल देखने को मिलता है. उन्होंने कहा कि फिल्म उम्मीदों पर खरी उतरती है. वहीं दर्शक अंकिता ने भी फिल्म की तारीफ करते हुए कहा कि उन्हें यह फिल्म काफी पसंद आई. प्यार और रोमांस से भरपूर इसकी कहानी दर्शकों को बांधे रखती है.
हरियाणा की संस्कृति को मिलेगी नई पहचान: हरियाणवी सिंगर हितेश ने कहा कि फिल्म को मिल रही सकारात्मक प्रतिक्रिया से कलाकारों को उम्मीद है कि हरियाणवी सिनेमा आने वाले समय में और अधिक लोकप्रिय होगा तथा प्रदेश की संस्कृति को बड़े स्तर पर पहचान मिलेगी.
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