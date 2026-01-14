ETV Bharat / state

भिवानी की पूजा बोहरा ने रचा इतिहास, बनी 10वीं बार नेशनल बॉक्सिंग चैंपियन, किया गया भव्य स्वागत

भिवानी की पूजा बोहरा ने 10वीं बार नेशनल मुक्केबाजी चैंपियनशिप जीतकर इतिहास रचा.

Haryanvi Boxer pooja Bohra Makes History
भिवानी की पूजा बोहरा ने रचा इतिहास (ETV Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : January 14, 2026 at 12:16 PM IST

भिवानी: भिवानी की अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाज पूजा बोहरा ने 9वीं एलीट महिला राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया. ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश में आयोजित इस प्रतियोगिता में उनका प्रदर्शन शानदार रहा और उन्होंने महिला वर्ग में 10वीं बार सीनियर नेशनल चैंपियन बनने का कीर्तिमान स्थापित किया. इससे पहले यह रिकॉर्ड पूर्व चैंपियन कविता चहल के नाम था, जिन्होंने 9 बार राष्ट्रीय खिताब जीता था.

किया गया भव्य स्वागत: जीत के बाद भिवानी लौटने पर पूजा बोहरा का उनके परिवार और खेल प्रेमियों ने ढोल-नगाड़ों और फूलों की माला से भव्य स्वागत किया. घर लौटते ही उनके समर्थकों ने लाडली चैंपियन को हाथों-हाथ लिया और उनकी उपलब्धियों पर गर्व व्यक्त किया. परिजनों ने उनकी मेहनत और निरंतर सफलता की सराहना की और शहरवासियों ने उन्हें ‘भिवानी की गर्व’ के रूप में सम्मानित किया.

बनी 10वीं बार नेशनल बॉक्सिंग चैंपियन (ETV Bharat)

पूजा का लक्ष्य: पूजा बोहरा ने इस ऐतिहासिक जीत को लेकर कहा कि, “देश के लिए 10वीं बार गोल्ड मेडल जीतना मेरे लिए गर्व की बात है.ग्रेटर नोएडा में मेरी सभी भिड़ंत बहुत चुनौतीपूर्ण रहीं, लेकिन मेरा अनुभव और मेहनत काम आई.अब मैं आगामी एशियन मुक्केबाजी चैंपियनशिप की तैयारियों में जुट गई हूं, जो 28 मार्च से शुरू होगी.इसके लिए पटियाला में प्रशिक्षण कैंप शुरू हो चुका है और मेरा एकमात्र लक्ष्य वहां भी देश के लिए गोल्ड मेडल जीतना है.”

मुकाबलों में पूजा का दबदबा: इस प्रतियोगिता में 4 से 11 जनवरी तक हुए सभी मुकाबलों में पूजा ने अपने अनुभव और कौशल का लोहा मनवाया. उन्होंने सभी मुकाबले 5-0 के अंतर से जीतकर विपक्षी मुक्केबाजों को परास्त किया. शुरुआती मुकाबला उन्होंने चंडीगढ़ की मुक्केबाज से खेला, उसके बाद ऑल इंडिया पुलिस और उत्तर प्रदेश की मुक्केबाजों को हराया. फाइनल में हरियाणा की मुक्केबाज को हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया.

