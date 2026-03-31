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करनाल में हरियाणा का पहला रोबोटिक और AI आधारित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस तैयार, युवाओं के सपनों को मिलेगी नई उड़ान

करनाल आईटीआई में हरियाणा का पहला रोबोटिक और एआई आधारित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस तैयार हो गया है.

AI based Centre of Excellence
हरियाणा का पहला रोबोटिक और एआई आधारित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस तैयार (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : March 31, 2026 at 5:20 PM IST

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करनालः हरियाणा के करनाल में तकनीक और कौशल विकास का एक नया अध्याय लिखने की तैयारी पूरी हो चुकी है. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में बन रहा प्रदेश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक टेक्नोलॉजी सेंटर अब उद्घाटन के करीब है, जो युवाओं के भविष्य को नई दिशा देगा.

निरीक्षण में दिखा उत्साह और विश्वास: हरियाणा राज्य कौशल विकास मिशन के प्रबंध निदेशक डॉ. राजेश गोयल ने निर्माणाधीन सेंटर का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया. उन्होंने कार्य की प्रगति पर संतोष जताते हुए कहा कि "यह पहल युवाओं को आधुनिक तकनीक से जोड़ने की दिशा में एक बड़ा कदम है."

पहला रोबोटिक और एआई आधारित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (Etv Bharat)

हर जिले में बनेंगे एक्सीलेंस सेंटर: डॉक्टर गोयल ने बताया कि "सरकार का लक्ष्य प्रदेश के हर जिले में ऐसे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करना है. पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर करनाल का यह सेंटर सबसे पहले शुरू होगा, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री द्वारा जल्द किया जाएगा."

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एआई आधारित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (Etv Bharat)

तकनीक से रोजगार तक का सफर: इस सेंटर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, ऑटोमेशन और अन्य आधुनिक तकनीकों का प्रशिक्षण दिया जाएगा. इससे युवाओं को उद्योगों की जरूरत के अनुसार कौशल मिलेगा और उनके रोजगार के अवसर कई गुना बढ़ेंगे.

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औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान करनाल (Etv Bharat)

पीपीपी मॉडल और सीएसआर का सहयोग: इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड द्वारा सीएसआर फंड के तहत पीपीपी मॉडल में तैयार किया गया यह सेंटर आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा. कंपनी की अधिकारी रुबिका पूरी ने बताया कि "यह प्रदेश की पहली कोडिंग आधारित एआई और रोबोटिक्स लैब है."

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पहला रोबोटिक और एआई आधारित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस तैयार (Etv Bharat)

रहने-खाने की सुविधा के साथ अनोखी पहल: यह सेंटर छात्रावास आधारित होगा, जहां प्रशिक्षण के साथ-साथ रहने और खाने की भी सुविधा उपलब्ध होगी. इससे दूर-दराज के विद्यार्थियों को भी आसानी से उच्च तकनीकी शिक्षा मिल सकेगी.

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एआई आधारित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस तैयार (Etv Bharat)

कौशल विकास की दिशा में मील का पत्थर: यह पहल न केवल करनाल बल्कि पूरे हरियाणा के लिए एक बड़ी उपलब्धि साबित होगी. सरकार का उद्देश्य स्पष्ट है-युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें भविष्य की तकनीकी दुनिया के लिए तैयार करना.

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