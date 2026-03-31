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करनाल में हरियाणा का पहला रोबोटिक और AI आधारित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस तैयार, युवाओं के सपनों को मिलेगी नई उड़ान

हरियाणा का पहला रोबोटिक और एआई आधारित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस तैयार ( Etv Bharat )

करनालः हरियाणा के करनाल में तकनीक और कौशल विकास का एक नया अध्याय लिखने की तैयारी पूरी हो चुकी है. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में बन रहा प्रदेश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक टेक्नोलॉजी सेंटर अब उद्घाटन के करीब है, जो युवाओं के भविष्य को नई दिशा देगा. निरीक्षण में दिखा उत्साह और विश्वास: हरियाणा राज्य कौशल विकास मिशन के प्रबंध निदेशक डॉ. राजेश गोयल ने निर्माणाधीन सेंटर का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया. उन्होंने कार्य की प्रगति पर संतोष जताते हुए कहा कि "यह पहल युवाओं को आधुनिक तकनीक से जोड़ने की दिशा में एक बड़ा कदम है." पहला रोबोटिक और एआई आधारित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (Etv Bharat) हर जिले में बनेंगे एक्सीलेंस सेंटर: डॉक्टर गोयल ने बताया कि "सरकार का लक्ष्य प्रदेश के हर जिले में ऐसे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करना है. पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर करनाल का यह सेंटर सबसे पहले शुरू होगा, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री द्वारा जल्द किया जाएगा."