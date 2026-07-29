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हरियाणा की पहली सरकारी स्टील इमारत पंचकूला में बनकर तैयार, जानें क्या है खासियत

पंचकूला: आमतौर पर लोग अपने घर हो या फिर ऑफिस, ईट-सीमेंट, बजरी-रेत और कंक्रीट से बनवाते हैं और हर इमारत के एरिया के अनुसार उसकी कीमत कम-ज्यादा रहती है. लेकिन अब परंपरागत कंस्ट्रक्शन मटीरियल के बजाय स्टील की इमारतें बनवाने का ट्रेंड बढ़ने लगा है. निजी क्षेत्रों के अलावा सरकार भी अब स्टील से बनने वाली बिल्डिंग को प्राथमिकता दे रही है. हरियाणा सरकार ने भी प्रदेश की पहली सरकारी एवं स्टील से बनी इमारत पंचकूला सेक्टर-1 में बनवाई है, जहां हरियाणा रियल स्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (हरेरा) का नया ऑफिस होगा.

डेढ़ साल में बनकर तैयार हुई इमारत: हरियाणा की इस पहली सरकारी अत्याधुनिक स्टील से बनी इमारत का निर्माण आर्किटेक्ट प्रवीन चोपड़ा समेत आर्किटेक्ट विधि चौधरी और नीरज खुराना ने किया है. उन्होंने बताया कि "हरियाणा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (हरेरा) की इस नई ऑफिस बिल्डिंग का निर्माण कार्य लगभग पूरा कर लिया गया है." प्रवीन चोपड़ा ने बताया कि "एक लाख स्क्वायर फीट के क्षेत्र में यदि ईंट-बजरी, सीमेंट-रेत और कंक्रीट की इमारत बनाई जाए तो लगभग 4 से 5 वर्ष का समय लगता. जबकि स्टील की इस इमारत को आधे से भी कम समय में, लगभग डेढ़ वर्ष में बनाकर तैयार कर दिया गया है." उन्होंने बताया कि "पूरी उम्मीद है कि इमारत को अगले महीने राज्य सरकार को सुपुर्द कर दिया जाएगा, क्योंकि अब इसका कामकाज फिनिशिंग के चरण पर है."

हरियाणा की पहली सरकारी स्टील इमारत (ETV Bharat)

प्रवीन चोपड़ा ने बताया कि इतने कम समय में इस बिल्डिंग के बनने का कारण है कि यह प्री-फैबरीकेटेड व स्टील की है और इसे केवल नट-बोल्ट लाकर जोड़ना था. भूकंप आने पर यदि इस स्टील की इमारत के लचीलेपन या मजबूती/क्षमता को देखें तो यह कंक्रीट से कहीं ज्यादा है. उन्होंने बताया कि कंक्रीट में फ्लैक्सिबिलिटी नहीं होती, नतीजतन भूकंप आने पर वह टूटता है. जबकि स्टील की स्थिति में बदलाव होने का फायदा होता है. इसके अलावा कई वर्षों तक बिल्डिंग की मजबूती और जंग लगने का खतरा नहीं रहता. जबकि कंक्रीट की कंस्ट्रक्शन में क्रेक पड़ने और टूटने की संभावनाएं अधिक होती हैं. प्रवीन चोपड़ा ने बताया कि स्टील की कंस्ट्रक्शन में सबसे बड़ा फायदा स्पैन का मिलता है. उन्होंने बताया कि स्टील कंस्ट्रक्शन में (यानी दो पिलर या कॉलम के बीच की दूरी) का अधिक होना इमारत को अंदर से पूरी तरह खुला और बाधा-मुक्त (क्लियर-स्पैन) बनाता है, जिससे बिना किसी बीच के खंभे के भारी वजन को आसानी से संभाला जा सकता है. बड़े स्पैन में बीच में कोई पिलर न होने से गोदामों, कारखानों, और हॉल के अंदर सामान या गतिविधियों के लिए एक सौ प्रतिशत उपयोग योग्य जगह मिलती है.



51 करोड़ की लागत से तैयार: हरियाणा की इस पहली सरकारी स्टील से बनी इमारत का औपचारिक उद्घाटन स्वतंत्रता दिवस, 15 अगस्त से पहले किया जा सकता है. इससे पहले इसमें कई अधिकारियों के कमरों, कोर्ट रूम और कॉन्फ्रेंस हॉल में उच्च गुणवत्ता वाला फर्नीचर लगा दिया गया है. करीब 51 करोड़ रुपये की लागत से बनकर तैयार हरेरा की यह इमारत राज्य की पहली ऐसी सरकारी बिल्डिंग है, जिसका 90 प्रतिशत काम ईंट-सीमेंट और कंक्रीट के बजाय आधुनिक स्टील स्ट्रक्चर से तैयार किया गया है. अत्याधुनिक सुविधाओं और पर्यावरण-अनुकूल आर्किटेक्चर से लैस यह इमारत हरेरा के कामकाज के लिए प्रभावी बन सकेगी.

स्टीम से तैयार इमारत का डिजाइन (ETV Bharat)

पंचकूला के सेक्टर 3 स्थित ताऊ देवीलाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में भी पचास हजार वर्ग फुट क्षेत्र में आठ मंजिला स्पोर्ट्स हॉस्टल स्टील मटिरियल से तैयार किया जा रहा है. आर्किटेक्ट परवीन चोपड़ा और विधि चौधरी द्वारा डिजाइन यह हॉस्टल 200 खिलाड़ियों की क्षमता वाला राज्य का पहला स्टील हॉस्टल होगा. इसके अलावा, सेक्टर-2 में एक हजार वर्ग गज में चार मंजिला स्टील हाउस का निर्माण किया गया है, जो दीमक व सीलन से सुरक्षित और स्विमिंग पूल की सुविधा भी है.

स्टील से तैयार इमारत (ETV Bharat)

इस स्टील की इमारत की विशेषताएं: