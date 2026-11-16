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हरियाणा के युवाओं को विदेशों तक रोजगार की उड़ान, 7 ITI के कायाकल्प पर खर्च होंगे 320 करोड़

हरियाणा के युवाओं को विदेशों तक रोजगार की उड़ान ( ETV Bharat )

कुरुक्षेत्र: हरियाणा में युवाओं को आधुनिक तकनीकी प्रशिक्षण देकर रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ने के लिए प्रदेश सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. कुरुक्षेत्र, कैथल और अंबाला की 7 आईटीआई के आधुनिकीकरण पर 320 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र के लाडवा विधानसभा क्षेत्र के गांव बहलोलपुर में महात्मा ज्योतिबा फुले इंटरनेशनल स्किल सेंटर का लोकार्पण करते हुए यह घोषणा की. इस दौरान उन्होंने क्षेत्र को 43.31 करोड़ रुपये की 6 विकास परियोजनाओं की सौगात भी दी.

7 ITI में AI, EV और ड्रोन तकनीक की ट्रेनिंग: इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि, "युवाओं को भविष्य की जरूरतों के अनुसार प्रशिक्षित करना सरकार की प्राथमिकता है. पीएम-सेतु योजना के तहत सात आईटीआई को आधुनिक तकनीक और सुविधाओं से लैस किया जाएगा. यहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उन्नत आईटी ट्रेड्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल तकनीक, सौर ऊर्जा, साइबर सुरक्षा, ड्रोन तकनीक, ऑडियो-वीडियो एवं ग्राफिक्स तथा ब्यूटी एंड वेलनेस जैसे क्षेत्रों में प्रशिक्षण दिया जाएगा. इसके साथ ही अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रोजगार के अवसरों के लिए भी युवाओं को तैयार किया जाएगा."

हरियाणा सरकार सात आईटीआई के आधुनिकीकरण पर 320 करोड़ खर्च करेगी. (ETV Bharat) हर साल 10 हजार युवाओं को विदेश में रोजगार का लक्ष्य: मुख्यमंत्री ने बताया कि, "नवीन अवसर कार्यक्रम के तहत हर साल 10 हजार से अधिक युवाओं को आधुनिक कौशल प्रशिक्षण देने का लक्ष्य है. इसके बाद उन्हें जर्मनी, जापान, इटली, फिनलैंड और ओमान जैसे देशों में सुरक्षित एवं सम्मानजनक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के प्रयास किए जाएंगे. सरकार चाहती है कि हरियाणा का युवा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करे और बेहतर भविष्य बनाए." बहलोलपुर स्किल सेंटर में 1000 युवाओं को प्रशिक्षण: गांव बहलोलपुर में स्थापित महात्मा ज्योतिबा फुले इंटरनेशनल स्किल सेंटर ग्रामीण युवाओं के लिए रोजगार का नया रास्ता खोलेगा. सांसद नवीन जिंदल और नवीन जिंदल फाउंडेशन के सहयोग से विकसित इस केंद्र में प्रतिवर्ष एक हजार से अधिक युवाओं को अल्पकालिक कौशल प्रशिक्षण देने की योजना है. यहां युवाओं को उद्योगों की जरूरत के अनुसार व्यावहारिक प्रशिक्षण मिलेगा. नामी संस्थाओं के साथ हुआ समझौता: स्किल सेंटर को वैश्विक स्तर की ट्रेनिंग का केंद्र बनाने के लिए कई प्रतिष्ठित संस्थाओं के साथ समझौते किए गए हैं. इनमें नेट्टर टेक्निकल ट्रेनिंग फाउंडेशन (NTTF), बजाज ऑटो, नाइलिट (NIELIT), स्किल काउंसिल फॉर ग्रीन जॉब्स और नैसकॉम (NASSCOM) शामिल हैं. इन संस्थाओं के सहयोग से युवाओं को तकनीकी दक्षता और उद्योगों के अनुरूप कौशल विकसित करने का अवसर मिलेगा.