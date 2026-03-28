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हरियाणा के युवक की अमेरिका में गोली मारकर हत्या, डंकी रूट से गया था चेतन शर्मा, परिवार का था इकलौता सहारा

करनाल: हरियाणा के युवक की अमेरिका में हत्या का मामला सामने आया है. खबर है कि करनाल के समोर गांव के चेतन शर्मा उर्फ लाखा की गोली मारकर हत्या की गई है. घटना की सूचना मिलते ही गांव में सन्नाटा छा गया और हर आंख नम नजर आई. मृतक चेतन शर्मा उर्फ लाखा साल 2024 में डंकी रूट के जरिए करीब 7 महीने का लंबा और जोखिम भरा सफर तय कर अमेरिका पहुंचा था. इसके बाद उसे जॉर्जिया में एक स्टोर पर स्टोरकीपर की नौकरी मिली थी.

करनाल के युवक की अमेरिका में हत्या: परिवार के लिए चेततन शर्मा एकमात्र सहारा था. परिनजों के मुताबिक चेतन अपने मिलनसार और सहयोगी स्वभाव के कारण गांव ही नहीं, बल्कि विदेश में भी लोगों के बीच खास पहचान रखता था. विदेश में फंसे भारतीयों की मदद के लिए वो हमेशा आगे रहता था. गांव में भी सामाजिक कार्यों में उसकी सक्रिय भागीदारी उसे हर दिल अजीज बनाती थी. उसने अपनी 12वीं की पढ़ाई दरड़ गांव के पास स्थित स्कूल से पूरी की थी.

कमरे में मारी गई गोली, जांच में जुटी पुलिस: परिजनों ने बताया कि चेतन को उसके कमरे में गोली मारी गई. घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी. पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए उसके रूममेट को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है और हर पहलू से जांच की जा रही है.