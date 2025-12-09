ETV Bharat / state

पंचकूला में राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का आगाज़, मंत्रियों ने युवाओं को देश निर्माण का दिलाया संकल्प

राज्य स्तरीय युवा महोत्सव ( Etv Bharat )

पंचकूला: शहर के सेक्टर-5 स्थित इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में सोमवार से तीन दिवसीय राज्य स्तरीय युवा महोत्सव 2025 की शुरुआत हो गई है. विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने महोत्सव में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की.उन्होंने कहा, “हरियाणा का डंका भारत में ही नहीं, बल्कि दुनिया में बज रहा है.” मंत्री ने दीप प्रज्वलित कर महोत्सव का शुभारंभ किया. इस अवसर पर खेल, युवा अधिकारिता एवं उद्यमिता मंत्री गौरव गौतम और युवा सशक्तिकरण एवं उद्यमिता विभाग के प्रधान सचिव राजीव रंजन भी उपस्थित रहे. युवा राष्ट्र निर्माण में निभा सकते हैं अहम भूमिका: कार्यक्रम के दौरान मंत्री पंवार ने कहा, “हरियाणा हर क्षेत्र में अभूतपूर्व तरक्की कर रहा है. प्रदेश के युवा मेहनत और लगन से हर क्षेत्र में प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं. हरियाणा की बेटियां भी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक जीतकर प्रदेश का नाम रोशन कर रही हैं. मौजूदा समय में देश का युवा अपने सपनों को राष्ट्र निर्माण से जोड़कर आगे बढ़ सकता है.जिस तरह स्वतंत्रता संग्राम के समय युवाओं ने भारत की नियति को बदल दिया था, उसी तरह आज का युवा कौशल, नवाचार, तकनीक, खेल, कला और उद्यमिता के माध्यम से भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने में निर्णायक भूमिका निभा सकता है.” पंचकूला में राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का आगाज़ (Etv Bharat) कल्याणकारी योजनाओं से नए अवसर: मंत्री पंवार ने आगे कहा, “केंद्र और हरियाणा की डबल इंजन सरकार ने युवाओं के समग्र विकास के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं. इनमें स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, फिट इंडिया, खेलो इंडिया जैसी पहलें युवाओं को नए अवसर और मंच देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं. प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना से लाखों युवाओं को आधुनिक कौशल का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ताकि वे रोजगार-उन्मुख शिक्षा प्राप्त कर अपनी आजीविका को सशक्त बना सकें.”