पंचकूला में राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का आगाज़, मंत्रियों ने युवाओं को देश निर्माण का दिलाया संकल्प
पंचकूला में तीन दिवसीय राज्य स्तरीय युवा महोत्सव की शुरुआत हो चुकी है.
Published : December 9, 2025 at 9:51 AM IST
पंचकूला: शहर के सेक्टर-5 स्थित इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में सोमवार से तीन दिवसीय राज्य स्तरीय युवा महोत्सव 2025 की शुरुआत हो गई है. विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने महोत्सव में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की.उन्होंने कहा, “हरियाणा का डंका भारत में ही नहीं, बल्कि दुनिया में बज रहा है.” मंत्री ने दीप प्रज्वलित कर महोत्सव का शुभारंभ किया. इस अवसर पर खेल, युवा अधिकारिता एवं उद्यमिता मंत्री गौरव गौतम और युवा सशक्तिकरण एवं उद्यमिता विभाग के प्रधान सचिव राजीव रंजन भी उपस्थित रहे.
युवा राष्ट्र निर्माण में निभा सकते हैं अहम भूमिका: कार्यक्रम के दौरान मंत्री पंवार ने कहा, “हरियाणा हर क्षेत्र में अभूतपूर्व तरक्की कर रहा है. प्रदेश के युवा मेहनत और लगन से हर क्षेत्र में प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं. हरियाणा की बेटियां भी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक जीतकर प्रदेश का नाम रोशन कर रही हैं. मौजूदा समय में देश का युवा अपने सपनों को राष्ट्र निर्माण से जोड़कर आगे बढ़ सकता है.जिस तरह स्वतंत्रता संग्राम के समय युवाओं ने भारत की नियति को बदल दिया था, उसी तरह आज का युवा कौशल, नवाचार, तकनीक, खेल, कला और उद्यमिता के माध्यम से भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने में निर्णायक भूमिका निभा सकता है.”
कल्याणकारी योजनाओं से नए अवसर: मंत्री पंवार ने आगे कहा, “केंद्र और हरियाणा की डबल इंजन सरकार ने युवाओं के समग्र विकास के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं. इनमें स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, फिट इंडिया, खेलो इंडिया जैसी पहलें युवाओं को नए अवसर और मंच देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं. प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना से लाखों युवाओं को आधुनिक कौशल का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ताकि वे रोजगार-उन्मुख शिक्षा प्राप्त कर अपनी आजीविका को सशक्त बना सकें.”
युवाओं से अपील: मंत्री पंवार ने युवाओं से अपनी ऊर्जा, लगन और मेहनत से प्रदेश का नाम ऊंचा करने की अपील की. इससे पूर्व, विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉल व प्रदर्शनी का अवलोकन कर उनकी सराहना की. इस अवसर पर मंत्री पंवार ने ‘युवा संवाद’ नामक पुस्तक का विमोचन भी किया.
युवा शक्ति में असीम ऊर्जा: इस दौरान खेल, युवा अधिकारिता एवं उद्यमिता मंत्री गौरव गौतम ने कहा, “यह महोत्सव महान संत, दार्शनिक और राष्ट्र जागरण के प्रणेता स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित किया जा रहा है. स्वामी विवेकानंद युवाशक्ति को असीम ऊर्जा का स्रोत बताते हैं. यदि एक युवा दृढ़ निश्चय कर ले तो इतिहास की धारा मोड़ सकता है. इसलिए उठो, जागो और तब तक मत रुको, जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र का लक्ष्य रखा है. इस महोत्सव की थीम भी ‘विकसित भारत–विकसित युवा’ पर ही आधारित है. पीएम हमेशा युवाओं को इस विकास यात्रा का सबसे बड़ा आधार बताते हैं. आज का युवा केवल डिग्री नहीं, दिशा चाहता है. केवल अवसर नहीं, नेतृत्व चाहता है. केवल लक्ष्य नहीं, लक्ष्य तक पहुंचने का मार्ग भी खुद बनाना चाहता है.”
हरियाणा खेलों में अग्रणी राज्य: खेल मंत्री गौतम ने आगे कहा, “हरियाणा खेलों में हमेशा अग्रणी रहा है और प्रदेश सरकार खिलाड़ियों को विश्वस्तरीय सुविधाएं उपलब्ध करवा रही है. आधुनिक स्टेडियम, उच्च स्तर की कोचिंग, पोषण सहायता, छात्रवृत्तियां और प्रोत्साहन राशि से युवाओं का आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त किया जा रहा है. देश में हरियाणा के खिलाड़ियों द्वारा सबसे अधिक मेडल जीतना मेहनत और अनुशासन का प्रमाण है. ऐसा ही जज़्बा यदि हर क्षेत्र में आ जाए तो हरियाणा का नाम भारत समेत दुनिया भर में चमकेगा.”
इस अवसर पर शिवालिक बोर्ड के वाइस चेयरमैन ओमप्रकाश देवीनगर, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, हरियाणा बाल कल्याण परिषद की पूर्व मानद महासचिव रंजीता मेहता समेत अन्य व्यक्ति मौजूद रहे.
