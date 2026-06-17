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अमेरिका में हरियाणा के 20 साल के युवक की मौत, परिजनों ने इकलौते बेटे को जमीन बेचकर भेजा था विदेश

करनाल: अमेरिका में हरियाणा के युवक की मौत से करनाल के शेखपुरा गांव में मातम परसा है. घर का इकलौता सहारा सुमनदीप सिंह की अमेरिका में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. महज 20 वर्ष की उम्र में सुमनदीप इस दुनिया को अलविदा कह गया. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार उसकी मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई है. घटना की सूचना मिलते ही पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई.

बेहतर भविष्य की तलाश में छोड़ा था देश: सुमनदीप के परिजन गुरवंत सिंह ने बताया कि "सुमनदीप करीब दो वर्ष पहले बेहतर भविष्य और परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारने के उद्देश्य से विदेश गया था. पहले वो टूरिस्ट वीजा पर कनाडा पहुंचा, लेकिन वहां अपेक्षित काम नहीं मिलने के कारण उसने डंकी रूट के जरिए अमेरिका का रुख किया. उम्मीद थी कि विदेश में मेहनत कर वह घर के हालात बदल देगा और अपने सपनों के साथ-साथ परिवार के सपनों को भी पूरा करेगा."

अमेरिका में हरियाणा के 20 साल के युवक की मौत, परिजनों ने इकलौते बेटे को जमीन बेचकर भेजा था विदेश (ETV Bharat)

जमीन बेचकर बेटे को भेजा था विदेश: गुरवंत सिंह ने बताया कि "परिवार ने बड़ी उम्मीदों के साथ अपनी जमीन बेचकर उसे विदेश भेजा था. संयुक्त परिवार होने के कारण तीन भाइयों के हिस्से में आई जमीन में से दो एकड़ जमीन बेचकर सुमनदीप के विदेश जाने का खर्च जुटाया गया था. परिवार को विश्वास था कि उनका बेटा मेहनत कर एक दिन घर की तस्वीर बदल देगा, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था."

रात को काम पर गया, सुबह नहीं उठा: बताया जा रहा है कि सुमनदीप अमेरिका में नाइट शिफ्ट में काम करता था. घटना वाली रात भी वह ड्यूटी पूरी कर अपने कमरे पर लौटा और आराम करने चला गया. सुबह जब उसके साथ रहने वाले दोस्तों ने उसे जगाने का प्रयास किया, तो कमरे का दरवाजा नहीं खुला. काफी देर तक कोई प्रतिक्रिया न मिलने पर दोस्तों ने अंदर पहुंचकर देखा. तब तक सुमनदीप की हालत गंभीर हो चुकी थी. उसे तुरंत चिकित्सकीय सहायता के लिए ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.