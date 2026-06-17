अमेरिका में हरियाणा के 20 साल के युवक की मौत, परिजनों ने इकलौते बेटे को जमीन बेचकर भेजा था विदेश
अमेरिका में करनाल के युवक की संदिग्ध मौत. डॉलर कमाकर घर की हालत सुधारने के लिए 18 साल की उम्र में गया था सुमनदीप.
Published : June 17, 2026 at 5:35 PM IST
करनाल: अमेरिका में हरियाणा के युवक की मौत से करनाल के शेखपुरा गांव में मातम परसा है. घर का इकलौता सहारा सुमनदीप सिंह की अमेरिका में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. महज 20 वर्ष की उम्र में सुमनदीप इस दुनिया को अलविदा कह गया. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार उसकी मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई है. घटना की सूचना मिलते ही पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई.
बेहतर भविष्य की तलाश में छोड़ा था देश: सुमनदीप के परिजन गुरवंत सिंह ने बताया कि "सुमनदीप करीब दो वर्ष पहले बेहतर भविष्य और परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारने के उद्देश्य से विदेश गया था. पहले वो टूरिस्ट वीजा पर कनाडा पहुंचा, लेकिन वहां अपेक्षित काम नहीं मिलने के कारण उसने डंकी रूट के जरिए अमेरिका का रुख किया. उम्मीद थी कि विदेश में मेहनत कर वह घर के हालात बदल देगा और अपने सपनों के साथ-साथ परिवार के सपनों को भी पूरा करेगा."
जमीन बेचकर बेटे को भेजा था विदेश: गुरवंत सिंह ने बताया कि "परिवार ने बड़ी उम्मीदों के साथ अपनी जमीन बेचकर उसे विदेश भेजा था. संयुक्त परिवार होने के कारण तीन भाइयों के हिस्से में आई जमीन में से दो एकड़ जमीन बेचकर सुमनदीप के विदेश जाने का खर्च जुटाया गया था. परिवार को विश्वास था कि उनका बेटा मेहनत कर एक दिन घर की तस्वीर बदल देगा, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था."
रात को काम पर गया, सुबह नहीं उठा: बताया जा रहा है कि सुमनदीप अमेरिका में नाइट शिफ्ट में काम करता था. घटना वाली रात भी वह ड्यूटी पूरी कर अपने कमरे पर लौटा और आराम करने चला गया. सुबह जब उसके साथ रहने वाले दोस्तों ने उसे जगाने का प्रयास किया, तो कमरे का दरवाजा नहीं खुला. काफी देर तक कोई प्रतिक्रिया न मिलने पर दोस्तों ने अंदर पहुंचकर देखा. तब तक सुमनदीप की हालत गंभीर हो चुकी थी. उसे तुरंत चिकित्सकीय सहायता के लिए ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.
दोस्तों ने दी सूचना: सुमनदीप के साथ करनाल क्षेत्र के ही दो अन्य युवक रहते थे. घटना के बाद सबसे पहले उन्हीं दोस्तों ने परिवार को फोन कर दुखद सूचना दी. जैसे ही घरवालों को बेटे की मौत की खबर मिली, पूरे परिवार पर मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा. मां, दादा-दादी और परिजन बदहवास हो गए.
पहले पिता का साया उठा, अब बेटे का सहारा भी छिना: परिवार के लिए यह सदमा इसलिए भी बड़ा है क्योंकि सुमनदीप के पिता का करीब नौ वर्ष पहले निधन हो चुका था. घर में मां, दादा-दादी और एक विवाहित बहन हैं. ऐसे में सुमनदीप ही परिवार का एकमात्र सहारा था. उसकी कमाई से घर की आर्थिक स्थिति धीरे-धीरे पटरी पर आने लगी थी, लेकिन अचानक आई इस दुखद खबर ने परिवार की सारी उम्मीदें तोड़ दीं.
मातृभूमि पर अंतिम संस्कार की गुहार: परिजनों ने सरकार, सामाजिक संगठनों और विदेशों में बसे भारतीय समुदाय से मदद की अपील की है. उनका कहना है कि अमेरिका से पार्थिव शरीर भारत लाने में भारी खर्च आता है और परिवार आर्थिक रूप से इतनी बड़ी राशि जुटाने में सक्षम नहीं है. परिवार चाहता है कि सुमनदीप का अंतिम संस्कार उसकी मातृभूमि और अपने रीति-रिवाजों के अनुसार गांव में ही किया जाए. शेखपुरा गांव में हर आंख नम है. जिस बेटे को परिवार ने सुनहरे भविष्य के लिए विदेश भेजा था, आज उसी के पार्थिव शरीर के लौटने का इंतजार किया जा रहा है. घर की चौखट पर बैठी मां की आंखें अपने बेटे की एक आखिरी झलक पाने के लिए दरवाजे की ओर टिकी हैं.
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