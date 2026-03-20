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रूस-यूक्रेन युद्ध में हरियाणा के युवक की मौत, DNA से हुई पहचान, 9 महीने पहले रशियन आर्मी में हुआ था भर्ती

रूस-यूक्रेन युद्ध में हरियाणा के युवक की मौत की पुष्टि हुई. 5 महीने से लापता था कैथल का गीतिक, आज हो सकता है अंतिम संस्कार.

Haryana Youth Death in Russia
Haryana Youth Death in Russia (Geetik family provided photo)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : March 20, 2026 at 1:34 PM IST

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Updated : March 20, 2026 at 1:43 PM IST

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कैथल: रूस-यूक्रेन युद्ध में हरियाणा के युवक की मौत हो गई. डीएनए सैंपल मैच होने के बाद रशियन आर्मी ने इसकी पुष्टि की. रोहेड़ा गांव का 22 वर्षीय युवक गीतिक साल 2024 में रूस गया था. वहां जाकर करीब 9 महीने पहले आर्मी में भर्ती हुआ. रूस-यूक्रेन युद्ध के बीच विस्फोट हुआ और गोलीबारी हुई. जिसमें करीब 5 महीने पहले उसकी मौत हो गई. शुरुआत में रशियन आर्मी ने परिवार को बताया गया कि गीतिक लापता है.

डीएनए जांच से पहचान: बार-बार पूछने के बाद रशियन आर्मी ने युद्ध में मारे गए सभी जवानों के डीएनए सैंपल लिए, तो पता चला कि गीतिक की भी मौत हो चुकी है. रशियन आर्मी के कहने पर गीतिक के पिता ने भारत से डीएनए सैंपल रूस भेजे थे. उसे मैच करने के बाद अब 10 दिन पहले रूस आर्मी ने गीतिक की डेथ कंफर्म की. गीतिक 9 महीने पहले रशियन आर्मी में भर्ती हुआ था. उसकी डोनबास बॉर्डर पर ड्यूटी थी और वो 444 बटालियन का सदस्य था.

करीब 4 लाख रुपये की लागत से रूस गया था गीतिक: परिवार ने करीब 4 लाख रुपये लगाकर गीतिक को रूस भेजा था, ताकि वो वहां अच्छी कमाई कर खुद की और परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधार सके, लेकिन युद्ध की स्थिति को देखते हुए रशियन आर्मी ने उसे अपनी सेना में भर्ती करवा लिया और थोड़ी बहुत ट्रेनिंग देकर उसे युद्ध के मैदान में उतार दिया. जहां उसकी मौत हो गई.

परिवार में पिता और भाई: गीतिक के चाचा देवेंद्र ने बताया कि "उनके पिता अमित कुमार करीब 1 एकड़ भूमि के किसान हैं. वो ज्योतिषी का काम भी करते हैं. परिवार की स्थिति सामान्य है. गीतिक के परिवार में पिता अमित और उसका छोटा भाई है. माता की पहले मृत्यु हो चुकी है."

आज हो सकता है अंतिम संस्कार: गीतिक के चाचा देवेंद्र ने बताया कि "रशियन आर्मी की ओर से गीतिक के पार्थिव शरीर को इंडिया भेजा गया है. आज शायद उसका शरीर गांव में पहुंच जाए, तो आज ही संस्कार किया जाएगा."

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Last Updated : March 20, 2026 at 1:43 PM IST

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