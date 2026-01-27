ETV Bharat / state

हरियाणा के युवक की मलेशिया में मौत, सिरसा शव पहुंचने पर फूटा परिजनों का गुस्सा, हत्या की आशंका, पोस्टमार्टम की मांग

सिरसा के युवक की मलेशिया में मौत हो गई थी. मंगलवार को उसका शव सिरसा आया. जिसके बाद परिजनों ने हंगामा किया.

Haryana youth died in Malaysia
Haryana youth died in Malaysia (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : January 27, 2026 at 6:41 PM IST

सिरसा: हरियाणा के युवक की विदेश में मौत का मामला सामने आया है. सिरसा के युवक की मलेशिया में मौत हो गई थी. मंगलवार को उसका शव सिरसा आया. जिसके बाद परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा. परिजनों ने आरोप लगाया कि उनके बेटे की हत्या की गई है. इसलिए उन्होंने पुलिस-प्रशासन से शव का पोस्टमार्टम कराने की मांग की, ताकि ये पता चल सके कि युवक की मौत कैसे हुई.

मलेशिया से सिरसा आया युवक का शव, परिजनों ने किया हंगामा: हंगामे की सूचना मिलने पर डीएसपी राज सिंह पुलिस कर्मियों के साथ मौके पर पहुंचे और परिजनों को सांत्वना दी. परिजनों का कहना है कि एक बार शव का पोस्टमार्टम हो जाए, ताकि पता चल सके कि युवक की मौत कैसे हुई है. उसने सुसाइड किया है या फिर मर्डर किया गया है.

हरियाणा के युवक की मलेशिया में मौत, सिरसा शव पहुंचने पर फूटा परिजनों का गुस्सा (Etv Bharat)

शादी के बाद मलेशिया गया था गौरव: जानकारी के अनुसार, सिरसा के चौबुर्जा गांव निवासी 25 वर्षीय गौरव उर्फ गौरू मलेशिया में गया हुआ था. वहीं पर उसकी मौत हो गई. ऐसे में अब वहां से शव सिरसा लाया गया है. सोनू 12वीं पास था और मलेशिया में सिक्योरिटी एवं होटल में जॉब करता था. मलेशिया जाने में उसका करीब दो से ढाई लाख रुपए खर्च आया था.

पत्नी मलेशिया से ब्लैकलिस्ट: मृतक गौरव के बड़े भाई सोनू ने बताया कि गौरव की शादी डेढ़ साल पहले 14 जुलाई 2024 को रानियां के नाथो वाली निवासी अमरजीत कौर के साथ हुई थी. शादी के अगले ही दिन दोनों मलेशिया के लिए टूरिस्ट वीजा पर रवाना हुए थे. अमरजीत कौर ने पहले ये नहीं बताया कि वो मलेशिया से ब्लैकलिस्ट है. इसलिए मलेशिया के लिए सीधी एयर टिकट नहीं बनी. ऐसे में गौरव पहले थाईलैंड और बाद में वहां से बस के जरिए मलेशिया पहुंचा.

पुलिस मामले की जांच में जुटी: वहां जाने पर गौरव को पता चला कि अमरजीत कौर ब्लैकलिस्ट है. इस बात पर दोनों की कहासुनी के बाद झगड़ा हो गया. कुछ दिन बाद दोनों का आपस में समझौता हो गया, क्योंकि दोनों को वहीं मलेशिया में साथ रहना था. वहां से जल्द आ नहीं सकते थे. इसी बात पर दोनों का आपस में मनमुटाव रहता था. हमें शक है कि गौरव की हत्या की गई है. इस मामले में नाथुसरी थाना प्रभारी राधे श्याम ने कहा कि "परिजनों की संतुष्टि जरूरी है. बॉडी का मलेशिया से पोस्टमार्टम होकर आया है और उसमें सुसाइड पाया गया है. परिजन इस रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं है. ऐसे में अग्रोहा मेडिकल कॉलेज में पोस्टमार्टम करवाया जाएगा. जो आरोप लगाए हैं, वो जांच का विषय है."

HARYANA YOUTH DIED IN MALAYSIA
SIRSA YOUTH SUICIDE CASE
सिरसा में युवक सुसाइड मामला
हरियाणा युवक की मलेशिया में मौत
