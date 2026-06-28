ETV Bharat / state

अमेरिका से लाया गया हरियाणा के युवक का शव, करनाल में अंतिम संस्कार, इकलौता बेटा था सुपनदीप सिंह

हरियाणा के सुपनदीप सिंह की अमेरिका में मौत हो गई थी. करनाल के शेखुपुरा गांव में शव आने के बाद परिजनों ने अंतिम संकार किया.

Haryana youth Death in US
Haryana youth Death in US (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : June 28, 2026 at 12:30 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

करनाल: शेखुपुरा मंचुरी गांव निवासी सुपनदीप सिंह का पार्थिव शरीर अमेरिका के कैलिफोर्निया से भारत लाया गया. जैसे ही सुपनदीप का शव गांव पहुंचा, परिवार के लोगों का सब्र टूट गया और माहौल गमगीन हो गया. अपने बेटे को आखिरी बार देखने के लिए परिजनों की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे.

समाज और प्रवासी भारतीयों के सहयोग से पहुंचा शव: सुपनदीप सिंह की कुछ दिन पहले अमेरिका के कैलिफोर्निया में मौत हो गई थी. इसके बाद परिवार, ग्रामीणों, सामाजिक संगठनों और अमेरिका में रह रहे भारतीय भाईचारे के लोगों ने मिलकर प्रयास किए. सभी के सहयोग से मृतक का पार्थिव शरीर भारत लाया जा सका, जिससे परिवार अपने बेटे का अंतिम दर्शन कर सका

अमेरिका से लाया गया हरियाणा के युवक का शव, करनाल में अंतिम संस्कार (ETV Bharat)

पूरे गांव ने दी अंतिम श्रद्धांजलि: गांव में सुपनदीप के अंतिम दर्शन के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे. ग्रामीणों ने नम आंखों से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और अंतिम यात्रा में शामिल होकर परिवार के दुख में साझेदारी निभाई. अंतिम संस्कार के दौरान पूरे क्षेत्र में शोक का माहौल देखने को मिला.

परिवार का था इकलौता सहारा: ग्रामीणों ने बताया कि सुपनदीप परिवार का बड़ा सहारा था. उसके पिता का पहले ही निधन हो चुका था और वह अपनी मां तथा बहनों के साथ परिवार की जिम्मेदारियां निभा रहा था. 12वीं की पढ़ाई पूरी करने के बाद वो पहले कनाडा गया और बाद में अमेरिका पहुंचा था. परिवार को उम्मीद थी कि वो बेहतर भविष्य बनाएगा, लेकिन अचानक उसकी मौत की खबर ने पूरे परिवार को तोड़कर रख दिया.

धार्मिक रीति-रिवाजों के अनुसार अंतिम संस्कार: सुपनदीप की मौत के बाद परिवार की सबसे बड़ी इच्छा थी कि उसका पार्थिव शरीर गांव पहुंचे ताकि अंतिम बार उसका चेहरा देख सकें और धार्मिक रीति-रिवाजों के अनुसार अंतिम संस्कार कर सकें. अब गांव में पूरे सम्मान के साथ उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया है.

ये भी पढ़ें- अमेरिका में हरियाणा के 20 साल के युवक की मौत, परिजनों ने इकलौते बेटे को जमीन बेचकर भेजा था विदेश

TAGGED:

HARYANA YOUTH DEATH IN US
SUPANDEEP SINGH LAST RITES
SHEKHUPURA MANCHURI VILLAGE KARNAL
हरियाणा युवक अमेरिका मौत
HARYANA YOUTH DEATH IN US

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.