हिमाचल में CTU बस से चरस समेत हरियाणा का युवक गिरफ्तार

आरोपी CTU की बस में सवार था, पुलिस ने नाकाबंदी के समय गिरफ्तार किया.

Sundernagar Drug Case
सुंदनगर चरस मामला (Sundernagar Police)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : December 16, 2025 at 7:51 AM IST

सुंदरनगर: हिमाचल प्रदेश को नशा मुक्त करने के लिए पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है. जिसके तहत आए दिन नशा तस्करों को पकड़ा जा रहा है. ताजा मामला मंडी जिले का है. सुंदरनगर पुलिस थाने की टीम ने नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है. पुलिस ने हरियाणा के युवक को नशा तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया है. युवक से 547 ग्राम चरस बरामद की गई.

CTU की बस से चरस बरामद

डीएसपी सुंदरनगर भारत भूषण ने बताया कि सुंदरनगर पुलिस थाने की टीम ने एएसआई दौलत राम के नेतृत्व में सुंदरनगर के पुंघ में नाकाबंदी की थी. इस दौरान मंडी की ओर से आ रही एक सीटीयू बस को चेकिंग के लिए रोका गया. पुलिस ने बस में बैठे सभी यात्रियों की तलाशी ली. तलाशी के दौरान जब पुलिस ने एक युवक के बैग की जांच की तो उसके बैग से 547 ग्राम चरस बरामद हुई. पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया.

"पुंघ क्षेत्र में नाकाबंदी के दौरान CTU की बस को जांच के लिए रोका गया. युवक को 547 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया है. नशे के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा. इस तरह की अवैध गतिविधियों में संलिप्त किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा." - भारत भूषण, डीएसपी सुंदरनगर

NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज

आरोपी की पहचान राजू (उम्र 25 साल) निवासी जींद, हरियाणा के रूप में हुई है. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है. वहीं, अब पुलिस ये पता लगाने में जुट गई है कि आरोपी ये चरस की खेप कहां से लाया था और इसे कहां सप्लाई करने के लिए ले जा रहा था. इसके साथ ही आरोपी के आपराधिक रिकॉर्ड की भी जांच की जा रही है.

संपादक की पसंद

