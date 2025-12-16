ETV Bharat / state

हिमाचल में CTU बस से चरस समेत हरियाणा का युवक गिरफ्तार

सुंदरनगर: हिमाचल प्रदेश को नशा मुक्त करने के लिए पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है. जिसके तहत आए दिन नशा तस्करों को पकड़ा जा रहा है. ताजा मामला मंडी जिले का है. सुंदरनगर पुलिस थाने की टीम ने नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है. पुलिस ने हरियाणा के युवक को नशा तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया है. युवक से 547 ग्राम चरस बरामद की गई.

CTU की बस से चरस बरामद

डीएसपी सुंदरनगर भारत भूषण ने बताया कि सुंदरनगर पुलिस थाने की टीम ने एएसआई दौलत राम के नेतृत्व में सुंदरनगर के पुंघ में नाकाबंदी की थी. इस दौरान मंडी की ओर से आ रही एक सीटीयू बस को चेकिंग के लिए रोका गया. पुलिस ने बस में बैठे सभी यात्रियों की तलाशी ली. तलाशी के दौरान जब पुलिस ने एक युवक के बैग की जांच की तो उसके बैग से 547 ग्राम चरस बरामद हुई. पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया.