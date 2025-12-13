ETV Bharat / state

Yearender 2025: हरियाणा की इन छोरियों ने इस साल मचाया गदर, खेल से सत्ता तक...बटोरीं खूब सुर्खियां

Yearender 2025: साल 2025 में हरियाणा की इन बेटियों ने खूब सुर्खियां बटोरीं....

YEARENDER 2025 HARYANA
हरियाणा की इन छोरियों ने इस साल मचाया गदर (Etv Bharat)
Published : December 13, 2025

Published : December 13, 2025 at 3:37 PM IST

8 Min Read
चंडीगढ़: साल 2025 अपने अंतिम पड़ाव पर है. जल्द ही 2026 दस्तक देगी. यह साल जाते-जाते कई अच्छी-बुरी यादें दे गया है. इस साल जहां एक ओर कई बड़ी दर्दनाक घटनाएं हुईं, तो कई अच्छी घटनाएं भी हुईं, जो इस साल की याद हमेशा ताजा रखेंगी. बात अगर हरियाणा की करें, तो यहां की बेटियां खेल सहित अन्य क्षेत्रों में न सिर्फ अपना और अपने राज्य का, बल्कि देश का भी नाम रोशन कर रही हैं. साल 2025 में हरियाणा की कई बेटियां अपनी मेहनत और कारनामों के कारण चर्चा में रहीं. आइए एक नजर डालते हैं हरियाणा की उन बेटियों के बारे में और उनकी उपलब्धियों पर...

SUCCESSFUL WOMEN FROM HARYANA
हरियाणा की सीएम बेटी रेखा गुप्ता (Etv Bharat)

हरियाणा की सीएम बेटी रेखा गुप्ता: सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता की. जी हां, रेखा गुप्ता, जो कि मौजूदा समय में दिल्ली की सीएम हैं, वह हरियाणा के जींद जिले की बेटी हैं. वह शालीमार बाग सीट से बीजेपी की विधायक हैं. रेखा का जन्म 19 जुलाई 1974 को हुआ था. उनका पुश्तैनी गांव नंदगढ़ जुलाना में है, जहां उनके दादा मनीराम और परिवार के लोग रहते हैं. रेखा ने दिल्ली में पढ़ाई की और राजनीति में सक्रियता शुरू की. वह दो बार विधानसभा चुनाव हार चुकी थीं. हालांकि, इस साल उन्होंने न सिर्फ जीत हासिल की, बल्कि दिल्ली की सीएम भी बनीं और काफी सुर्खियां बटोरीं.

SUCCESSFUL WOMEN FROM HARYANA
हरियाणा की बेटी शिवांगी पाठक (Etv Bharat)

हरियाणा की बेटी शिवांगी पाठक: हरियाणा की बेटी शिवांगी पाठक ने इस साल गणतंत्र दिवस पर ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट कोसियुस्को फतह कर तिरंगा लहराया और देश का नाम रोशन किया. शिवांगी अब तक सात महाद्वीपों में से चार चोटियां फतह कर चुकी हैं. उनका अगला लक्ष्य इंडोनेशिया की सबसे ऊंची चोटी कार्स्टेंस पिरामिड फतह करना है. 16 वर्ष की उम्र में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई कर वे प्रधानमंत्री बाल शक्ति पुरस्कार प्राप्त कर चुकी हैं. लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी उनका नाम यंगेस्ट माउंटेनियर के रूप में दर्ज है. इस साल हरियाणा की यह बेटी शुरुआत में काफी चर्चा में रही.

SUCCESSFUL WOMEN FROM HARYANA
वर्ल्ड नंबर-वन शूटर सुरुचि फोगाट (Etv Bharat)

वर्ल्ड नंबर-वन शूटर सुरुचि फोगाट: झज्जर की बेटी सुरुचि सिंह वर्ल्ड नंबर-वन शूटर बनकर इस साल चर्चा में रहीं. दरअसल, भारतीय निशानेबाज सुरुचि सिंह और मनु भाकर ने पेरू के लीमा में हुए ISSF विश्व कप 2025 में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में क्रमशः स्वर्ण और रजत पदक जीते. सुरुचि सिंह ने फाइनल में कुल 243.6 का स्कोर किया और अपने ही देश की खिलाड़ी व दो बार की ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर को हराकर स्वर्ण पदक पर कब्जा किया. सुरुचि सिंह को सुरुचि फोगाट के नाम से भी जाना जाता है. सुरुचि ने अब तक कुल 35 पदक जीते हैं. इस साल सुरुचि फोगाट काफी चर्चा में रहीं.

SUCCESSFUL WOMEN FROM HARYANA
भिवानी की बेटी सुलेखा कटारिया की राष्ट्रपति मुर्मू ने की सराहना (Etv Bharat)

भिवानी की बेटी सुलेखा कटारिया की राष्ट्रपति मुर्मू ने की सराहना: भिवानी की सुलेखा कटारिया ने इस साल संस्कृति मंत्रालय की विजन 2047 विकसित भारत कला प्रदर्शनी में देशभर के हजारों कलाकारों को पछाड़कर टॉप 15 महिला कलाकारों में जगह बनाई. ढाबढाणी गांव की निवासी सुलेखा की पेंटिंग की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सराहना की और उनकी पीठ थपथपाई. मजदूर परिवार से ताल्लुक रखने वाली सुलेखा के माता-पिता ने हमेशा उनके हुनर को समर्थन दिया. पिता रोहताश कटारिया ने कहा कि गरीबी प्रतिभा की दुश्मन नहीं, जबकि मां सुमन लता ने हर बेटी को अवसर देने की बात कही. सुलेखा की उपलब्धि पूरे हरियाणा के लिए गर्व का विषय है. इस साल हरियाणा के भिवानी जिले की बेटी सुलेखा काफी चर्चा में रहीं.

SUCCESSFUL WOMEN FROM HARYANA
हरियाणा की पायलट बेटी (Etv Bharat)

हरियाणा की पायलट बेटी:चरखी दादरी की जेनिथ गहलावत साल 2025 में पायलट बनीं. अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी रामबाई के परिवार की तीसरी पीढ़ी से जेनिथ हैं. पिता की मौत के बाद मां शर्मिला देवी ने दोहरी भूमिका निभाते हुए बेटी के सपने को संवारने में उसका साथ दिया. साल की शुरुआत में जेनिथ काफी चर्चा में रहीं.

SUCCESSFUL WOMEN FROM HARYANA
हरियाणा की बेटी सोना हिमाचल में बनी सिविल जज (Etv Bharat)

हरियाणा की बेटी सोना हिमाचल में बनी सिविल जज:हरियाणा की सोना रोपड़िया हिमाचल प्रदेश न्यायिक सेवा में चयन होकर सिविल जज बनीं. सोना रोहतक जिले के भैणी महाराजपुर की निवासी हैं. उन्होंने तीन वर्षों तक मोबाइल से दूरी बनाए रखकर रोज 12–14 घंटे पढ़ाई की. चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय की गोल्ड मेडलिस्ट सोना को विश्वविद्यालय में सम्मानित किया गया, जहां उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय माता-पिता और गुरुओं को दिया. इस साल हरियाणा की बेटी सोना काफी चर्चा में रहीं.

SUCCESSFUL WOMEN FROM HARYANA
चंडीगढ़ की स्केटिंग स्टार जानवी जिंदल (Etv Bharat)

चंडीगढ़ की स्केटिंग स्टार जानवी जिंदल:चंडीगढ़ की 18 वर्षीय स्केटिंग स्टार जानवी जिंदल ने 11 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाकर इतिहास रचा. वह देश की दूसरी सबसे ज्यादा गिनीज रिकॉर्ड होल्डर स्पोर्ट्सपर्सन और भारत की नंबर-1 युवा रिकॉर्ड धारक बन गई हैं. जानवी ने स्केटिंग की शुरुआत 9 साल की उम्र में यूट्यूब देखकर की और लगातार अभ्यास से राष्ट्रीय स्तर पर कई पदक जीते. स्केट्स पर भांगड़ा और योग कर उन्होंने अलग पहचान बनाई. उनके छह नए रिकॉर्ड्स में 30 सेकंड और एक मिनट में सबसे अधिक 360-डिग्री स्पिन शामिल हैं. सांसद सतनाम संधू ने उन्हें सम्मानित कर स्कॉलरशिप की पेशकश भी की. जानवी युवाओं, खासकर लड़कियों के लिए प्रेरणास्रोत हैं. साल 2025 में जानवी सुर्खियों में रहीं.

SUCCESSFUL WOMEN FROM HARYANA
चाय वाले की चैंपियन बेटी अंजली ने रचा इतिहास (Etv Bharat)

चाय वाले की चैंपियन बेटी अंजली ने रचा इतिहास:अंबाला की अंजली, जो चाय की दुकान पर काम करने वाले राजकुमार की बेटी हैं, ने थाईलैंड में आयोजित जूनियर हैंडबॉल चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता है. तीन भाई-बहनों में सबसे बड़ी अंजली ने 11 साल की उम्र से खेल की शुरुआत की और कड़ी मेहनत से यूपी कैंप में चयन पाया. वहां से टीम इंडिया में शामिल होकर उन्होंने थाईलैंड में 9 देशों के बीच बेहतरीन प्रदर्शन किया. साल 2025 में अंबाला की बेटी अंजली चर्चा में रहीं.

SUCCESSFUL WOMEN FROM HARYANA
राष्ट्रपति मुर्मू ने हरियाणा की चार बॉक्सर बेटियों को किया सम्मानित (Etv Bharat)

राष्ट्रपति मुर्मू ने हरियाणा की चार बॉक्सर बेटियों को किया सम्मानित:राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 में मेडल जीतने वाली चार महिला बॉक्सर बेटियों को सम्मानित किया. हरियाणा की बेटियां मीनाक्षी हुड्डा, जैस्मिन लंबोरिया, पूजा रानी बोहरा और नूपुर श्योराण ने अपनी मेहनत से गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जीते. प्रदेश की ये चारों बेटियां भी इस साल चर्चा में रहीं.

SUCCESSFUL WOMEN FROM HARYANA
हरियाणा की किसान बेटी अमरजीत कौर (Etv Bharat)

हरियाणा की किसान बेटी अमरजीत कौर:हरियाणा के अंबाला की अमरजीत कौर पिछले 15 वर्षों से खेती कर अपने परिवार की जिम्मेदारी निभा रही हैं. पिता के बीमार होने पर उन्होंने ट्रैक्टर चलाना सीखा और खेत-खलिहान की पूरी कमान संभाली. खेती के साथ अपनी पढ़ाई भी जारी रखी और भाई के सपनों को पूरा करने के लिए लगातार मेहनत करती रहीं. शुरुआत में समाज की तंज कसने वाली बातें सुनीं, लेकिन हिम्मत नहीं हारी. आज वे मल्टी-क्रॉप फार्मिंग कर सफल किसान बन चुकी हैं. उनकी मां दलबीर कौर कहती हैं कि अमरजीत ने बेटों से बढ़कर परिवार का साथ निभाया है. अमरजीत युवाओं को जमीन न बेचकर खेती अपनाने की सलाह देती हैं. हरियाणा की किसान बेटी अमरजीत कौर की मेहनत के चर्चे अक्सर होते रहते हैं.

SUCCESSFUL WOMEN FROM HARYANA
हरियाणा की बस ड्राइवर बेटी पुष्पा (Etv Bharat)

हरियाणा की बस ड्राइवर बेटी पुष्पा:हरियाणा के महेंद्रगढ़ की पुष्पा चौधरी क्षेत्र की पहली महिला बस ड्राइवर बनकर महिलाओं के लिए मिसाल बनी हैं. अटेली की रहने वाली और दो बच्चों की मां पुष्पा ने आत्मनिर्भर बनने का निर्णय लिया और हैवी व्हीकल ड्राइविंग का 35 दिवसीय प्रशिक्षण पूरा किया. प्रशिक्षक प्रीतम सिंह के अनुसार पुष्पा बेहद मेहनती और सीखने में तेज हैं. बीए शिक्षित पुष्पा मानती हैं कि लड़का-लड़की में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए और महिलाएं हर क्षेत्र में अपना दम दिखा सकती हैं. बस चलाकर उन्होंने साबित कर दिया कि महिलाएं हर चुनौती को पार कर सकती हैं और दूसरों के लिए प्रेरणास्रोत बन सकती हैं. इस साल पुष्पा भी सुर्खियों में रहीं.

प्रदेश की इन बेटियों ने न सिर्फ हरियाणा राज्य का, बल्कि देश का भी नाम रोशन किया है. ईटीवी भारत प्रदेश की इन बेटियों के हौसले को सलाम करता है.

