हरियाणा के छोरे ने विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में जीता सोना, पहलवान सुजीत कलकल को ग्रामीणों ने किया सम्मानित

चरखी दादरी: खेलों की प्रतियोगिता देश में हो या फिर विश्व में, हरियाणा के खिलाड़ी लठ गाढ़े बिना मानते नहीं हैं. हाल ही में सर्बिया में आयोजित अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप के पुरुषो के फ्रीस्टाइल 65 किलोग्राम में हरियाणवी छोरे ने कमाल कर दिखाया है. चरखी दादरी के गांव इमलोटा निवासी पहलवान सुजीत कलकल ने स्वर्म पदक जीतकर हरियाणा के गौरव को और ऊंचा कर दिया है. घर लौटने पर ग्रामीणों ने स्वर्ण पदक विजेता सुजीत कलकल का भव्य स्वागत किया है. इस दौरान ग्रामीणों ने पहलवान को सम्मानित कर हौंसला बढ़ाते हुए उज्जवल भविष्य की कामना की है.

सुजीत कलक ने जीता सोना: गांव इमलोटा निवासी सुजीत कलकल ने खिताबी मुकाबले में उज्बेकिस्तान के अमिदजोन जलोलोव को 10-0 से हराया. सुजीत ने गोल्ड मेडल पर कब्जा कर नया रिकॉर्ड बनाया है. इससे पहले वे दो अंडर 23 एशियाई खिताब और एक अंडर 20 एशियन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक अपने नाम कर चुके हैं. सुजीत के घर लौटने पर ग्रामीणों ने विजय जुलूस निकाला और सम्मान कार्यक्रम का भी आयोजन किया.