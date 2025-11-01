ETV Bharat / state

हरियाणा के छोरे ने विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में जीता सोना, पहलवान सुजीत कलकल को ग्रामीणों ने किया सम्मानित

हरियाणा के पहलवान सुजीत कलकल ने विश्व कुश्ती चैंपियनशिप पुरुष में 65 किलोग्राम भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है.

पहलवान सुजीत कलकल (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : November 1, 2025 at 1:32 PM IST

Updated : November 1, 2025 at 1:42 PM IST

चरखी दादरी: खेलों की प्रतियोगिता देश में हो या फिर विश्व में, हरियाणा के खिलाड़ी लठ गाढ़े बिना मानते नहीं हैं. हाल ही में सर्बिया में आयोजित अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप के पुरुषो के फ्रीस्टाइल 65 किलोग्राम में हरियाणवी छोरे ने कमाल कर दिखाया है. चरखी दादरी के गांव इमलोटा निवासी पहलवान सुजीत कलकल ने स्वर्म पदक जीतकर हरियाणा के गौरव को और ऊंचा कर दिया है. घर लौटने पर ग्रामीणों ने स्वर्ण पदक विजेता सुजीत कलकल का भव्य स्वागत किया है. इस दौरान ग्रामीणों ने पहलवान को सम्मानित कर हौंसला बढ़ाते हुए उज्जवल भविष्य की कामना की है.

सुजीत कलक ने जीता सोना: गांव इमलोटा निवासी सुजीत कलकल ने खिताबी मुकाबले में उज्बेकिस्तान के अमिदजोन जलोलोव को 10-0 से हराया. सुजीत ने गोल्ड मेडल पर कब्जा कर नया रिकॉर्ड बनाया है. इससे पहले वे दो अंडर 23 एशियाई खिताब और एक अंडर 20 एशियन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक अपने नाम कर चुके हैं. सुजीत के घर लौटने पर ग्रामीणों ने विजय जुलूस निकाला और सम्मान कार्यक्रम का भी आयोजन किया.

पहलवान सुजीत कलकल को ग्रामीणों ने किया सम्मानित (Etv Bharat)

पहलवान का शानदार स्वागत: कार्यक्रम में विधायक सुनील सांगवान, एसपी अर्श वर्मा समेत अनेक लोगों ने सुजीत को सम्मानित किया. सुजीत ने अपने सम्मान के बाद कहा कि "उनकी कड़ी मेहनत के बूते पर उन्होंने सफलता हासिल की है. उनकी मेहनत और लगन ने उन्हें इस मुकाम पर पहुंचाया है. सुजीत का सपना है कि वे ओलंपिक क्वालीफाई कर देश के लिए गोल्ड मेडल जीतना चाहते हैं". पहलवान ने कहा कि "माता-पिता की प्रेरणा से कुश्ती के मैदान में उतरे और रिकॉर्ड बनाया है".

