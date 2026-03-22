हरियाणा ने राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप में भी परचम लहराया, "ओवरऑल चैंपियनशिप ट्रॉफी" जीती, आरती राव ने दी बधाई
हरियाणा ने राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप में परचम लहराते हुए "ओवरऑल चैंपियनशिप ट्रॉफी" जीत ली है जिस पर मंत्री आरती राव ने बधाई दी है.
Published : March 22, 2026 at 10:19 PM IST
चंडीगढ़ : हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री , जो हरियाणा टीम पैरा स्पोर्ट्स एसोसिएशन ऑफ हरियाणा की अध्यक्ष भी हैं , ने बताया कि हरियाणा की टीम ने 24वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए ओवरऑल चैंपियन ट्रॉफी जीतकर नंबर वन स्थान हासिल किया है.
ओडिशा में आयोजित हुई थी चैंपियनशिप : ये प्रतियोगिता ओडिशा में पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया एवं पैरा स्पोर्ट्स एसोसिएशन ऑफ ओडिशा द्वारा 17 मार्च से 21 मार्च 2026 तक आयोजित की गई. इस चैंपियनशिप में 28 राज्यों के पैरा खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था. आरती सिंह राव ने हरियाणा की विजेता टीम के सभी सदस्यों को बधाई देते हुए कहा कि प्रदेश के खिलाड़ी प्रत्येक खेल में अपनी शानदार प्रतिभा का परिचय दे रहे हैं. उन्होंने बताया कि पैरा खिलाड़ियों की राज्य की टीम ने पिछले वर्ष भी चैंपियनशिप जीती थी.
144 सदस्यों का दल गया था : पैरा स्पोर्ट्स एसोसिएशन ऑफ हरियाणा के उप प्रधान श्री सत्य प्रकाश सांगवान के नेतृत्व में हरियाणा से 121 खिलाड़ी और 23 एस्कॉर्ट्स सहित कुल 144 सदस्यों का दल प्रतिभागी के रूप में शामिल हुआ. टीम मैनेजर सुरेंदर सिंह और टीम कोच जतिन भाटी साथ थे. टीम ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए 36 गोल्ड मेडल, 29 सिल्वर मेडल और 25 ब्रॉन्ज मेडल के साथ कुल 90 मेडल्स अपने नाम किए और चैंपियन ट्रॉफी आपने नाम की.
पदक जीतने पर बधाई : हरियाणा के अन्तर्राष्ट्रीय पैरा खिलाड़ी प्रणव सुरमा ने क्लब थ्रो में, नवदीप, रिंकू हुड़्डा और सुमित ने जेवलिन थ्रो, धर्मबीर, टेकचंद ने क्लब थ्रो में, अंकुर धामा ने 1500 मीटर रेस में स्वर्ण पदक प्राप्त किये और महिला खिलाड़ियों में पूजा यादव ने क्लब थ्रो में, कंचन लखानी ने जेवलिन थ्रो में मेडल प्राप्त किये. उषा, माफ़ी, भुवि अग्रवाल, दयावंति, प्रीति, पूजा एवं लक्ष्मी ने भी मेडल प्राप्त किये हैं. खिलाड़ियों की इस शानदार उपलब्धि पर संस्था के महासचिव ज्योति कुमार छाबड़ा, पैरा स्पोर्ट्स के संस्थापक खेल उपनिदेशक ध्यान चंद अवाड्री गिरिराज सिंह ने भी बधाई दी है.
हरियाणा समेत देश की ताजा ख़बरें पढ़ने के लिए ईटीवी भारत ऐप डाउनलोड करें. यहां आपको मिलेंगी तमाम बड़ी ख़बरें, हर बड़ा अपडेट, वो भी सबसे सटीक और डिटेल एनालिसिस के साथ - Download App
ये भी पढ़ें : नूंह के आबिद हुसैन ने 63 साल की उम्र में किया कमाल, 130 किलो वजन उठाकर जीता गोल्ड मेडल
ये भी पढ़ें : अंबाला के आर्यन ने बॉल बैडमिंटन प्रतियोगिता में जीता गोल्ड मेडल, इंडोनेशिया में हुआ था आयोजन
ये भी पढ़ें : नूंह की सगी बहनों ने छोटी सी उम्र में मनवाया टैलेंट का लोहा, कानपुर में गोल्ड मेडल जीता, एशियाई चैंपियनशिप के लिए हुआ सिलेक्शन