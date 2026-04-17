ETV Bharat / state

सोनीपत यूनिवर्सिटी क्षेत्र में महिला आयोग की छापेमारी से मचा हड़कंप, रेणु भाटिया का पुलिस पर सूचना लीक का आरोप

सोनीपत में महिला आयोग की छापेमारी से हड़कंप मच गया. वहीं, महिला आयोग अध्यक्ष ने पुलिस पर सूचना लीक करने का आरोप लगाया.

Haryana Women Commission raid
महिला आयोग की छापेमारी (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : April 17, 2026 at 11:47 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

सोनीपत: सोनीपत के राई स्थित एक नामी निजी यूनिवर्सिटी के पास हरियाणा महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने बीती देर रात अचानक छापेमारी की. इस दौरान राठधाना रोड के आसपास चल रहे शराब ठेकों और कई क्लबों की जांच की गई. कार्रवाई के दौरान बड़ी संख्या में युवा सड़कों पर शराब का सेवन करते हुए पाए गए. वहीं, महिला आयोग की छापेमारी से मौके पर हड़कंप मच गया.

पुलिस पर गंभीर आरोप: छापेमारी के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि, "छापेमारी की जानकारी पहले ही लीक कर दी गई थी. इस कारण जिस व्यक्ति के खिलाफ शिकायत मिली थी, उसे मौके पर पकड़ने में सफलता नहीं मिल सकी. ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, जो इस तरह सूचना को लीक कर रहे हैं."

सोनीपत यूनिवर्सिटी क्षेत्र में महिला आयोग की छापेमारी से मचा हड़कंप (ETV Bharat)

चेयरपर्सन ने अधिकारियों को लगाई जमकर फटकार: रेणु भाटिया ने मौके पर मौजूद अधिकारियों को फटकार लगाया. उन्होंने कहा कि, "गुप्त शिकायत के आधार पर यह कार्रवाई की गई थी, लेकिन सूचना लीक होने से अभियान प्रभावित हुआ. इस तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जिम्मेदारों पर कार्रवाई जरूरी है."

Haryana Women Commission raid
सोनीपत यूनिवर्सिटी क्षेत्र में महिला आयोग की छापेमारी (ETV Bharat)

रेणु भाटिया बोलीं- "जारी रहेगा अभियान": चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने कहा कि, "युवाओं को नशे की गिरफ्त से बचाना हमारी प्राथमिकता है. यह मुहिम आगे भी जारी रहेगी. बच्चों के भविष्य को बचाने की इस मुहिम को हर हाल में पूरा किया जाएगा और ऐसी गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी. ताकि युवा नशे से मुक्त हों."

ये भी पढ़ें: NIT कुरुक्षेत्र में बिहार की छात्रा की मौत के बाद स्टूडेंट्स ने जमकर किया बवाल, प्रोफेसरों पर लगाया गंभीर आरोप, की CBI जांच की मांग

ये भी पढ़ें: सोनीपत के गोहाना में डेयरी संचालक की मौत से मचा हड़कंप, पहले बेटे पर किया हमला, फिर कर ली खुदकुशी

TAGGED:

WOMEN COMMISSION ACTION HARYANA
ANTI DRUG CAMPAIGN HARYANA
UNIVERSITY AREA LIQUOR SHOPS RAID
POLICE INFORMATION LEAK ALLEGATIONS
HARYANA WOMEN COMMISSION RAID

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.