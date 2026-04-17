सोनीपत यूनिवर्सिटी क्षेत्र में महिला आयोग की छापेमारी से मचा हड़कंप, रेणु भाटिया का पुलिस पर सूचना लीक का आरोप
सोनीपत में महिला आयोग की छापेमारी से हड़कंप मच गया. वहीं, महिला आयोग अध्यक्ष ने पुलिस पर सूचना लीक करने का आरोप लगाया.
Published : April 17, 2026 at 11:47 AM IST
सोनीपत: सोनीपत के राई स्थित एक नामी निजी यूनिवर्सिटी के पास हरियाणा महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने बीती देर रात अचानक छापेमारी की. इस दौरान राठधाना रोड के आसपास चल रहे शराब ठेकों और कई क्लबों की जांच की गई. कार्रवाई के दौरान बड़ी संख्या में युवा सड़कों पर शराब का सेवन करते हुए पाए गए. वहीं, महिला आयोग की छापेमारी से मौके पर हड़कंप मच गया.
पुलिस पर गंभीर आरोप: छापेमारी के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि, "छापेमारी की जानकारी पहले ही लीक कर दी गई थी. इस कारण जिस व्यक्ति के खिलाफ शिकायत मिली थी, उसे मौके पर पकड़ने में सफलता नहीं मिल सकी. ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, जो इस तरह सूचना को लीक कर रहे हैं."
चेयरपर्सन ने अधिकारियों को लगाई जमकर फटकार: रेणु भाटिया ने मौके पर मौजूद अधिकारियों को फटकार लगाया. उन्होंने कहा कि, "गुप्त शिकायत के आधार पर यह कार्रवाई की गई थी, लेकिन सूचना लीक होने से अभियान प्रभावित हुआ. इस तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जिम्मेदारों पर कार्रवाई जरूरी है."
रेणु भाटिया बोलीं- "जारी रहेगा अभियान": चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने कहा कि, "युवाओं को नशे की गिरफ्त से बचाना हमारी प्राथमिकता है. यह मुहिम आगे भी जारी रहेगी. बच्चों के भविष्य को बचाने की इस मुहिम को हर हाल में पूरा किया जाएगा और ऐसी गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी. ताकि युवा नशे से मुक्त हों."
ये भी पढ़ें: NIT कुरुक्षेत्र में बिहार की छात्रा की मौत के बाद स्टूडेंट्स ने जमकर किया बवाल, प्रोफेसरों पर लगाया गंभीर आरोप, की CBI जांच की मांग
ये भी पढ़ें: सोनीपत के गोहाना में डेयरी संचालक की मौत से मचा हड़कंप, पहले बेटे पर किया हमला, फिर कर ली खुदकुशी