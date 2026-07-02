ETV Bharat / state

हरियाणा महिला आयोग का बड़ा प्लान, महिला सरपंच खुद संभालेंगी जिम्मेदारी, "सरपंच पति" व्यवस्था होगी खत्म, हनीट्रैप मामलों पर भी सख्त चेतावनी

भिवानी दौरे पर पहुंची हरियाणा महिला आयोग वाइस चेयरमैन मीना परमार ने महिला सरपंचों को स्वयं जिम्मेदारी निभाने की बात कही.

HARYANA WOMEN COMMISSION MEENA
हरियाणा महिला आयोग वाइस चेयरमैन मीना परमार (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : July 2, 2026 at 4:19 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

भिवानी: हरियाणा महिला आयोग की वाइस चेयरमैन मीना परमार भिवानी पहुंची. इस दौरान मीना परमार ने कहा कि, "प्रदेश में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों को वास्तविक नेतृत्व देने के लिए आयोग नई कार्ययोजना तैयार कर रहा है. इस योजना का उद्देश्य महिला सरपंचों और अन्य निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधियों की जगह उनके पति या अन्य परिजनों द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने की परंपरा को समाप्त करना है. प्रस्ताव तैयार होने के बाद इसे मुख्यमंत्री के समक्ष रखा जाएगा."

महिला जनप्रतिनिधियों को मिलेगा नेतृत्व का अवसर: दरअसल, भिवानी के एक दिवसीय दौरे पर मीना परमार पहुंची थी. इस दौरान उन्होंने कहा कि, "हमारी कोशिश है कि जिस महिला को जनता ने चुना है, वही बैठकों और सार्वजनिक कार्यक्रमों में अपनी जिम्मेदारी निभाए. महिला प्रतिनिधियों की जगह उनके पति या अन्य परिजन नहीं, बल्कि स्वयं निर्वाचित महिलाएं ही उपस्थित हों. इस संबंध में महिला आयोग विस्तृत योजना तैयार कर रहा है."

महिला सरपंच खुद संभालेंगी जिम्मेदारी, "सरपंच पति" व्यवस्था होगी खत्म (ETV Bharat)

हनीट्रैप मामलों पर आयोग की सख्त चेतावनी: मीना परमार ने हनीट्रैप मामलों पर कहा कि, "किसी भी महिला को यह गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि वह महिला आयोग का सहारा लेकर किसी पुरुष के साथ अन्याय कर सकती है. ऐसे मामलों में पुलिस द्वारा किसी का उत्पीड़न न हो, इस पर भी विशेष ध्यान रखा जाएगा."

सेल्फ डिफेंस और स्वयं सहायता समूहों पर जोर: मीना परमार ने कहा कि, "महिलाओं को आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी बनाने के लिए स्वयं सहायता समूहों के सहयोग से सेल्फ डिफेंस प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे. महिलाएं शारीरिक और मानसिक रूप से सशक्त बनें, यही महिला आयोग का उद्देश्य है. जल्द ही प्रदेश स्तर पर महिला सरपंच सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे."

अस्पताल, महिला थाना और जेल का किया निरीक्षण: दौरे के दौरान वाइस चेयरमैन ने भिवानी के नागरिक अस्पताल, महिला थाना, वन स्टॉप सेंटर और जिला जेल का निरीक्षण किया. उन्होंने महिला कैदियों की स्वास्थ्य, स्वच्छता, भोजन, चिकित्सा सुविधाओं और कौशल प्रशिक्षण की जानकारी ली. वहीं, नागरिक अस्पताल में महिला डॉक्टरों की कमी दूर करने के निर्देश दिए तथा महिला थाना में महिलाओं से जुड़े मामलों की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने पर बल दिया. उन्होंने कहा कि महिला सशक्तिकरण के लिए प्रशासन के साथ मिलकर व्यापक कार्ययोजना तैयार की जाएगी.

ये भी पढ़ें: उषा प्रियदर्शनी बनी हरियाणा महिला आयोग की अध्यक्ष, मीना परमार को उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी

TAGGED:

WOMEN SARPANCH SARPANCH PATI
HARYANA PANCHAYAT
WOMEN SELF DEFENSE TRAINING
HONEY TRAP CASES
HARYANA WOMEN COMMISSION MEENA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.