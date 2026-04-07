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हरियाणा राज्य महिला आयोग ने अशोका यूनिवर्सिटी के खिलाफ दिए जांच के आदेश, सभी सवालों पर रजिस्ट्रार ने साधी चुप्पी

छात्रा देवशी शर्मा का नाम रखा सोएजा: महिला आयोग की अध्यक्षा रेनू भाटिया ने इस मामले में छात्रा के मां-पिता के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी. इस दौरान छात्रा के अशोका यूनिवर्सिटी में दाखिले से लेकर उसके लापता होने मां-बाप से दूरी बनाने और नाम बदलने समेत उसके बैंक खाते से एक संदेहास्पद बैंक खाते में रुपये ट्रांसफर होने संबंधी जानकारी दी गई. इन सभी आधार पर छात्रा के मां-पिता ने अशोका यूनिवर्सिटी पर गलत गतिविधियां जारी रखने के आरोप लगाए गए. इस संबंध में उनके द्वारा यूनिवर्सिटी द्वारा जारी छात्रा का वह सर्टिफिकेट भी दिखाया गया, जिसमें उसका नाम देवशी शर्मा से बदल कर सोएजा कर दिया गया है.

इस मामले में आयोग द्वारा जारी समन के चलते अशोका यूनिवर्सिटी के रजिस्टर भी आयोग के कार्यालय में मौजूद रहे और एक वकील के माध्यम से भी पक्ष रखने का प्रयास किया गया. हर कोई उस समय आश्चर्य में पड़ गया, जब आयोग की अध्यक्षा और मां-बाप ने अपनी बेटी का पता पूछने सहित अन्य सवालों पर रजिस्ट्रार ने चुप्पी साधे रखा.

पंचकूला: हरियाणा राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रेनू भाटिया ने लघु सचिवालय के सभागार में आयोजित बैठक में सोमवार को 36 अलग-अलग मामलों की सुनवाई की. इस दौरान अशोका यूनिवर्सिटी से संबंधित एक छात्रा के लंबे समय से गायब होने और यूनिवर्सिटी रिकॉर्ड में उसका नाम बदले जाने से जुड़े मामले की जानकारी दी गई.

एनआईए से जांच की मांग: बीते तीन वर्षों से अपनी बेटी से मिलने का प्रयास कर रहे मां-बाप ने अशोका यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार पर कई गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने बताया कि जब भी उन्होंने यूनिवर्सिटी से अपनी बेटी के बारे में पूछा तो उन्हें कोई जानकारी नहीं दी गई. हरियाणा राज्य महिला आयोग के सम्मन के बाद एक वकील द्वारा पक्ष रखने का प्रयास किया गया. हालांकि, सोमवार को भी छात्रा देवेशी शर्मा के बारे में रजिस्ट्रार द्वारा कोई जानकारी नहीं दी गई. आयोग की अध्यक्षा रेनू भाटिया ने रजिस्ट्रार से मामले संबंधी कई सवाल पूछे, लेकिन रजिस्ट्रार ने सभी सवालों पर चुप्पी साधे रखी. नतीजतन, आयोग ने एनआईए से मामले की तह तक कराने के लिए एजेंसी से जांच की सिफारिश करने की मांग रखी.

इन मामलों में की सुनवाई: आयोग की ओर से बाकी जिन विभिन्न मामलों में सुनवाई की गई, उनमें- दहेज, घरेलू हिंसा, दुर्व्यवहार, मानसिक उत्पीडन, ससुराल वालों द्वारा प्रताड़ना, कार्यस्थल पर उत्पीड़न और अन्य मामले शामिल रहे. बैठक में रेणू भाटिया ने पुलिस प्रशासन को निर्देश दिए कि मामलों में दोनों पक्षों को व्यक्तिगत रूप से आयोग के समक्ष प्रस्तुत करें, ताकि उनके पक्ष सुनकर पीड़ितों को जल्द न्याय दिलवाया जा सके.

इन मामलों में कार्रवाई के निर्देश: महिला आयोजन की अध्यक्ष ने घेरलू हिंसा के एक मामले की सुनवाई करते हुए पुलिस-प्रशासन को पति के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए. दहेज मांगने से संबंधित एक अन्य मामले में महिला आयोग की अध्यक्ष ने पुलिस कार्रवाई में तेजी लाने के निर्देश देते हुए एक महीने में दोषी को आयोग के सामने पेश करने के निर्देश दिए. उत्पीड़न के एक अन्य मामले में पुलिस अधिकारी ने बताया कि मामले में दोनो पक्षों से बातचीत के माध्यम से समझौता करवा दिया गया है. रेणू भाटिया ने प्रार्थी से टेलिफोन के माध्यम से बात कर समझौते की पुष्टि की.

ये रहे मौजूद: आयोग की अध्यक्षा के साथ बैठक में एसीपी सुरेंद्र सिंह, एसीपी अजीत सिंह, एसीपी विक्रम, जिला कार्यक्रम अधिकारी सविता नेहरा, हरियाणा राज्य महिला आयोग के वकील जगदीश, पूनम, कमीशन में असिस्टेंट प्रीति, अंजू सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे.

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