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POSH कानून की अनदेखी पर सख्त महिला आयोग, अध्यक्ष रेणु भाटिया बोलीं- "हर संस्थान में समिति गठन अनिवार्य"

हर संस्थान में POSH समिति बनाना अनिवार्य: महिला आयोग अध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि प्रत्येक सरकारी और निजी संस्थान में पॉश समिति का गठन कानूनन अनिवार्य है. उन्होंने कहा कि, "जिन संस्थानों में समिति का गठन नहीं किया गया है, उनकी जांच कराई जाएगी और नियमों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी. आयोग यह भी पता लगाएगा कि किन कारणों से समितियों का गठन नहीं किया गया."

पीड़ित महिलाओं को शिकायत प्रक्रिया की जानकारी जरूरी: रेणु भाटिया ने आगे कहा कि, "कई बार तबादले, प्रशासनिक विवाद या कार्यक्षेत्र से जुड़े मामलों के बीच वास्तविक शिकायतें भी सामने आती हैं, लेकिन पीड़ित महिलाओं को यह नहीं पता होता कि शिकायत कहां और किस प्रक्रिया के तहत दर्ज करनी है. महिला आयोग का उद्देश्य महिलाओं को उनके अधिकारों और शिकायत निवारण की प्रक्रिया के प्रति जागरूक करना है."

समितियां बनीं, लेकिन जिम्मेदारियों की जानकारी नहीं: रेणु भाटिया ने कहा कि, "कई संस्थानों में पॉश समितियां तो गठित कर दी गई हैं, लेकिन उनके सदस्यों को कानून और उनकी जिम्मेदारियों की पूरी जानकारी तक नहीं है. महिला आयोग जिला स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर आंतरिक शिकायत समितियों (ICC) को प्रशिक्षित करेगा ताकि कानून का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा सके."

कुरुक्षेत्र: हरियाणा राज्य महिला आयोग की अध्यक्षा रेणु भाटिया ने कहा कि कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए बनाए गए पॉश (POSH) कानून-2013 के बारे में पर्याप्त जानकारी न होने के कारण कई संस्थानों में केवल औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं. पंचायत भवन, कुरुक्षेत्र में आयोजित एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में उन्होंने राज्यभर में जागरूकता अभियान शुरू करने की घोषणा की.

बाहरी सदस्य की नियुक्ति में भी हो रही अनियमितताएं: रेणु भाटिया ने कहा कि, "कई संस्थानों में पॉश समिति के बाहरी सदस्य की नियुक्ति भी नियमों के अनुरूप नहीं की जाती. कानून के अनुसार अनुभवी सामाजिक कार्यकर्ता, एनजीओ प्रतिनिधि या अधिवक्ता को ही बाहरी सदस्य बनाया जाना चाहिए, लेकिन कई जगह इस प्रावधान की अनदेखी हो रही है. स्कूलों, कॉलेजों और अन्य संस्थानों में कई बार संस्था की छवि खराब होने के डर से शिकायतों को दबाने का प्रयास किया जाता है. "ऐसी प्रवृत्ति पीड़ित महिलाओं और बच्चों को न्याय से वंचित करती है. आयोग चाहता है कि हर शिकायत का निष्पक्ष और समयबद्ध समाधान हो."

दुष्कर्म आरोपी डॉक्टर मामले की होगी गहन जांच: वहीं, कुरुक्षेत्र के सरकारी अस्पताल में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी डॉक्टर के मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए रेणु भाटिया ने कहा कि, "महिला आयोग पूरे प्रकरण की गहन जांच करेगा. इस मामले को लेकर स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा की गई है और यह भी जांचा जाएगा कि पूर्व में गंभीर आरोप झेल चुके व्यक्ति की दोबारा नियुक्ति किन परिस्थितियों में की गई."

अस्पतालों में शोषण को बताया महाअपराध: रेणु भाटिया ने कहा कि, "मरीज अस्पतालों में विश्वास और उपचार की उम्मीद लेकर आते हैं. ऐसे स्थानों पर महिलाओं और बच्चों के साथ किसी भी प्रकार का शोषण केवल अपराध नहीं बल्कि महाअपराध है. दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए महिला आयोग पूरी गंभीरता से कार्य कर रहा है."

येलो-रेड अलर्ट मॉडल से बढ़ेगी जागरूकता: कार्यक्रम के दौरान उन्होंने महिला आयोग द्वारा शुरू किए गए "येलो-रेड अलर्ट" जागरूकता मॉडल का भी उल्लेख किया. उन्होंने बताया कि, "इस पहल के तहत महिलाओं को यह समझाया जा रहा है कि किस प्रकार के व्यवहार को चेतावनी संकेत के रूप में पहचानना चाहिए और कब किसी स्थिति को गंभीर खतरे के रूप में लेकर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए."

महिला सुरक्षा को लेकर आयोग की स्पष्ट चेतावनी: रेणु भाटिया ने कहा कि, "कार्यस्थलों पर महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना सभी संस्थानों की जिम्मेदारी है. पॉश कानून का प्रभावी पालन केवल कानूनी दायित्व नहीं बल्कि सुरक्षित और सम्मानजनक कार्य वातावरण की बुनियादी शर्त है. महिला सुरक्षा से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी."

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