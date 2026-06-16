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पदभार संभालने के बाद बोली उषा प्रियदर्शनी, 'जल्द होगा लंबित और नई शिकायतों का निपटान, बहकावे में ना आएं बहन-बेटियां'

Haryana Women Commission ( ETV Bharat )

पंचकूला: हरियाणा राज्य महिला आयोग की नवनियुक्त अध्यक्ष उषा प्रियदर्शनी, उपाध्यक्ष समेत पांच सदस्यों ने पंचकूला स्थित आयोग के कार्यालय में अपना पद्भार ग्रहण किया. इस दौरान महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रुति चौधरी समेत लोक निर्माण विभाग मंत्री रणबीर गंगवा, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली, राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा व कालका से विधायिका शक्ति रानी शर्मा समेत अन्य मौजूद रहे. सभी नेताओं ने आयोग की नवनियुक्त अध्यक्षा उषा प्रदर्शनी, उपाध्यक्षा मीना परमार, सदस्यों में भारती सैनी, सुनीता लोहचाब, सुमन शहजादवाला, डॉक्टर अनुकंपा गर्ग और सुनीता चौहान को बधाई एवं शुभकामनाएं दी. उषा प्रियदर्शनी ने संभाला पदभार: उषा प्रियदर्शनी ने ईटीवी भारत के साथ अपनी नई जिम्मेदारी के संबंध में बातचीत की. कहा कि मुख्यमंत्री ने उन्हें बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है, क्योंकि संवैधानिक पद पर रहते हुए न्याय करना गंभीर व महत्वपूर्ण कार्य है, जिस जिम्मेदारी को वो पूरी निष्ठा और संकल्प के साथ निभाएंगी. इसके साथ ही उन्होंने अपनी कार्यशैली के बारे में बताया, वो किस सोच के साथ काम करेंगी, कैसे प्रदेश की बहन-बेटियों को डिप्रेशन से बाहर निकालेंगी और अन्य सवालों के जवाब भी खुलकर दिए. आप भी पढ़िए और सुनिए कि उन्होंने क्या-क्या कहा है. पदभार संभालने के बाद बोली उषा प्रियदर्शनी, 'जल्द होगा लंबित और नई शिकायतों का निपटान' (ETV Bharat) लंबित और नई शिकायतों का जल्द निपटान: उषा प्रियदर्शनी ने आयोग के पास लंबित शिकायतों और नई शिकायतों के समयबद्ध निपटान के लिए बताया कि "फिलहाल मैं आयोग के अधिकारियों समेत समूचे स्टाफ के साथ बैठक करूंगी. इस बैठक में अभी तक के समूचे कामकाज की जानकारी ली जाएगी कि कितने मामलों का निपटारा हो चुका है और कितनी शिकायतें लंबित हैं. किस प्रकार के मामले हैं और किस प्रकार के तकनीकी पेंच हैं, इस बारे में बारीकी से स्टडी करके ही जल्द से जल्द मामलों का निपटान किया जाएगा. प्रयास रहेगा कि प्रदेश की बहन-बेटियों को लंबा इंतजार न करना पड़े, नतीजतन उनके चेहरों पर जल्द खुशी लौटाने का काम किया जाएगा." बहकावे में ना आकर संस्कारों का ध्यान रखें: उषा प्रियदर्शनी ने आयोग के पास पहुंचने वाल झूठी शिकायतों से निपटने के सवाल पर भी अपनी बात रखी. उन्होंने कहा कि "झूठी शिकायतों की कहीं कोई जगह नहीं होती. क्योंकि सच्चाई सामने आने पर बहन-बेटियों का अपना नुकसान होता है, उनके सम्मान को ठेस पहुंचती है और समाज में भी गलत संदेश जाता है, साथ ही आयोग/न्यायालय का समय भी बर्बाद होता है." उन्होंने कहा कि वो उम्मीद रखती हैं कि भारत की बहन-बेटियां अपने संस्कारों को बनाए रखेंगी. उन्होंने कहा कि वे कभी-कभी किसी के बहकावे में आकर, होश खोकर या डिप्रेशन में आकर कभी-कभी कोई झूठी शिकायत कर देती हैं, जिससे उन्हें बाहर निकलना चाहिए. उन्होंने कहा कि बहन-बेटियों को अपने संस्कारों का ध्यान रखना चाहिए. सहनशील बनें बहन-बेटियां: उषा प्रियदर्शनी ने कहा कि वर्तमान समय में बहन-बेटियों में गुस्सा बढ़ता देखा गया है, क्योंकि सहनशक्ति की कमी है. नतीजतन ये कोशिश की जाएगी कि उनमें सहनशक्ति आए, जिसके लिए समय-समय पर उनसे संवाद के लिए विभिन्न जिलों में जाकर, कार्यालयों में जाकर उनसे बातचीत की जाएगी, ताकि वे भटकाने वाली चीजों से बचें. उन्होंने कहा कि इससे अपना अपमान तो होता ही है और समाज के अंदर भी गलत संदेश जाता है.