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पदभार संभालने के बाद बोली उषा प्रियदर्शनी, 'जल्द होगा लंबित और नई शिकायतों का निपटान, बहकावे में ना आएं बहन-बेटियां'

सोमवार को हरियाणा राज्य महिला आयोग की नवनियुक्त अध्यक्ष उषा प्रियदर्शनी ने पदभार संभाला. उन्होंने प्रदेश की बेटियों से खास अपील की है.

Haryana Women Commission
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : June 16, 2026 at 9:29 AM IST

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पंचकूला: हरियाणा राज्य महिला आयोग की नवनियुक्त अध्यक्ष उषा प्रियदर्शनी, उपाध्यक्ष समेत पांच सदस्यों ने पंचकूला स्थित आयोग के कार्यालय में अपना पद्भार ग्रहण किया. इस दौरान महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रुति चौधरी समेत लोक निर्माण विभाग मंत्री रणबीर गंगवा, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली, राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा व कालका से विधायिका शक्ति रानी शर्मा समेत अन्य मौजूद रहे. सभी नेताओं ने आयोग की नवनियुक्त अध्यक्षा उषा प्रदर्शनी, उपाध्यक्षा मीना परमार, सदस्यों में भारती सैनी, सुनीता लोहचाब, सुमन शहजादवाला, डॉक्टर अनुकंपा गर्ग और सुनीता चौहान को बधाई एवं शुभकामनाएं दी.

उषा प्रियदर्शनी ने संभाला पदभार: उषा प्रियदर्शनी ने ईटीवी भारत के साथ अपनी नई जिम्मेदारी के संबंध में बातचीत की. कहा कि मुख्यमंत्री ने उन्हें बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है, क्योंकि संवैधानिक पद पर रहते हुए न्याय करना गंभीर व महत्वपूर्ण कार्य है, जिस जिम्मेदारी को वो पूरी निष्ठा और संकल्प के साथ निभाएंगी. इसके साथ ही उन्होंने अपनी कार्यशैली के बारे में बताया, वो किस सोच के साथ काम करेंगी, कैसे प्रदेश की बहन-बेटियों को डिप्रेशन से बाहर निकालेंगी और अन्य सवालों के जवाब भी खुलकर दिए. आप भी पढ़िए और सुनिए कि उन्होंने क्या-क्या कहा है.

पदभार संभालने के बाद बोली उषा प्रियदर्शनी, 'जल्द होगा लंबित और नई शिकायतों का निपटान' (ETV Bharat)

लंबित और नई शिकायतों का जल्द निपटान: उषा प्रियदर्शनी ने आयोग के पास लंबित शिकायतों और नई शिकायतों के समयबद्ध निपटान के लिए बताया कि "फिलहाल मैं आयोग के अधिकारियों समेत समूचे स्टाफ के साथ बैठक करूंगी. इस बैठक में अभी तक के समूचे कामकाज की जानकारी ली जाएगी कि कितने मामलों का निपटारा हो चुका है और कितनी शिकायतें लंबित हैं. किस प्रकार के मामले हैं और किस प्रकार के तकनीकी पेंच हैं, इस बारे में बारीकी से स्टडी करके ही जल्द से जल्द मामलों का निपटान किया जाएगा. प्रयास रहेगा कि प्रदेश की बहन-बेटियों को लंबा इंतजार न करना पड़े, नतीजतन उनके चेहरों पर जल्द खुशी लौटाने का काम किया जाएगा."

बहकावे में ना आकर संस्कारों का ध्यान रखें: उषा प्रियदर्शनी ने आयोग के पास पहुंचने वाल झूठी शिकायतों से निपटने के सवाल पर भी अपनी बात रखी. उन्होंने कहा कि "झूठी शिकायतों की कहीं कोई जगह नहीं होती. क्योंकि सच्चाई सामने आने पर बहन-बेटियों का अपना नुकसान होता है, उनके सम्मान को ठेस पहुंचती है और समाज में भी गलत संदेश जाता है, साथ ही आयोग/न्यायालय का समय भी बर्बाद होता है." उन्होंने कहा कि वो उम्मीद रखती हैं कि भारत की बहन-बेटियां अपने संस्कारों को बनाए रखेंगी. उन्होंने कहा कि वे कभी-कभी किसी के बहकावे में आकर, होश खोकर या डिप्रेशन में आकर कभी-कभी कोई झूठी शिकायत कर देती हैं, जिससे उन्हें बाहर निकलना चाहिए. उन्होंने कहा कि बहन-बेटियों को अपने संस्कारों का ध्यान रखना चाहिए.

सहनशील बनें बहन-बेटियां: उषा प्रियदर्शनी ने कहा कि वर्तमान समय में बहन-बेटियों में गुस्सा बढ़ता देखा गया है, क्योंकि सहनशक्ति की कमी है. नतीजतन ये कोशिश की जाएगी कि उनमें सहनशक्ति आए, जिसके लिए समय-समय पर उनसे संवाद के लिए विभिन्न जिलों में जाकर, कार्यालयों में जाकर उनसे बातचीत की जाएगी, ताकि वे भटकाने वाली चीजों से बचें. उन्होंने कहा कि इससे अपना अपमान तो होता ही है और समाज के अंदर भी गलत संदेश जाता है.

सहनशील जरूर पर फैसलों पर पक्की: उषा प्रियदर्शनी ने आयोग की पूर्व अध्यक्षा रेणु भाटिया के चार वर्षों के कार्यकाल को सराहा. साथ ही अपनी स्वयं की कार्यशैली के संबंध में कहा कि वो सहनशील हैं लेकिन अपने निर्णयों के लिए भी पक्की हैं. जब कभी समझ आता है कि कोई विषय निर्णय लेने वाला है और जल्द निर्णय लेना आवश्यक है तो इस दिशा में वो अपनी जिम्मेदारी समझती हैं, जिसे निभाएंगी.

भटके युवाओं और विकसित भारत पर काम: आयोग की अध्यक्षा ने अपनी प्राथमिकता बारे कहा कि भटके युवाओं के जीवन को बेहतर बनाने के लिए काम किया जाएगा. उन्होंने कहा कि युवाओं के भटकने का कारण भले ही बुरी संगत का असर हो, पाश्चात्य सभ्यता का असर हो या फिर विदेशी उत्पादों की बात हो, सभी विषयों पर सरकार काम कर रही है. विकसित भारत की दिशा में भारत का संस्कार देश में रहे, इसके मद्देनजर युवाओं के लिए ट्रेनिंग सेशंस के सेमिनार आयोजित किए जाएंगे, ताकि वो अपनी संस्कृति को भूले नहीं. उषा प्रियदर्शनी ने कहा कि वो मानती हैं कि यदि युवा अपनी संस्कृति को नहीं भूलेंगे तो निश्चित तौर पर खराब विषय सामने नहीं आएंगे और काफी हद तक नियंत्रण पाया जा सकेगा.

27 जिलों की बहन-बेटियां जिम्मेदारी: उषा प्रियदर्शनी ने कहा कि उन्हें संवैधानिक पद की जिम्मेदारी मिली है. हरियाणा के सभी 27 जिलों में रहने वाली बहन-बेटियां उनकी, आयोग की और सरकार की जिम्मेदारी है. बहन-बेटियों को सुरक्षित रखना जिम्मेदारी है, जिसके लिए जो भी सावधानियां रखनी जरूरी होंगी, उन पर काम किया जाएगा. उन्होंने कहा कि वो निश्चित तौर पर प्रदेश की बहन-बेटियों को डिप्रेशन से बाहर निकालेंगी. इस दौरान उन्होंने कहा कि बहन-बेटियों पर अकसर दबाव रहता है कि यदि वो कोई बात कानून के सामने लाएंगी तो परिवार की, उनकी अपनी और समाज की बदनामी होगी. इस कारण वो अपनी समस्याओं से जूझ रही होती हैं, उन्हें बाहर नहीं ला पाती. लेकिन सबसे बड़ा काम उन्हें हौंसला देना है कि वे बिना घबराएं अपनी बात बताएं और आयोग भी उनकी गोपनियता और सम्मान को बनाए रखेगा.

प्रधानमंत्री का धन्यवाद प्रकट किया: उषा प्रियदर्शनी ने कहा कि भारत की बेटियां विश्व भर में डंका बजा रही हैं. हरियाणा की बेटियां परचम लहरा रही हैं. इस संबंध में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद प्रकट करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने 'बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ' का आगाज़ पानीपत की धरा से किया था. नतीजतन उन्होंने बेटी को पढ़ाया-लिखाया और सम्मान भी दिया और वही बेटियां आज देश का गौरव बढ़ा रही हैं.

सम्मान रखते हुए संतुलित काम: उषा प्रियदर्शनी ने आयोग के पास पहुंचने वाली सच्ची-झूठी शिकायतों की जांच, बड़ी पहुंच वाले व्यक्ति के नाम आने और साधारण मामलों में स्वयं की कार्यशैली के संबंध में भी अपनी बात रखी. उन्होंने कहा कि वो एक टीचर भी हैं, समाज सेविका भी हैं और अब जो संवैधानिक जिम्मेदारी दी गई है, इसकी गरिमा का भी ध्यान रखती हैं. उन्होंने कहा कि सभी जिम्मेदारियों का संतुलन बनाए रखना उन्हें आता है और संतुलित तरीके से ही समस्याओं का निदान हो, ये अच्छी बात है. क्योंकि सभी का सम्मान है और वो बना रहना चाहिए, इस दिशा में कदम बढ़ाकर काम किया जाएगा.

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