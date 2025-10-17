ETV Bharat / state

शादीशुदा जिंदगी में बढ़े बेवफाई के मामले, देश के बाद विदेश में भी शादी कर रहे युवा, रेनू भाटिया बोलीं- "NRI के 35 मामले पहुंचे"

पंचकूला: आज के दौर में कमजोर होती रिश्तों की डोर को कहीं पर सहयोग की तो कहीं पर सख्ती की भी जरूरत है. कमजोर होते पारिवारिक रिश्तों को मजबूती देने का काम हरियाणा में महिला आयोग की अध्यक्ष रेनू भाटिया बखूबी करती हैं. यही वजह है कि पीड़ित महिलाओं को न्याय की उम्मीद रेनू भाटिया से रहती है. अब रेनू भाटिया ने कहा है कि "विवाहित रिश्तों में हो रहे विवाद के इजाफे को देखते हुए अब सख्ती से निपटा जाएगा. आयोग महिला अधिकारों की रक्षा, शिकायतों की जांच और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने को प्रतिबद्ध है". महिला सशक्तिकरण के इन प्रयासों को लेकर रेनू भाटिया ने सेक्टर-2 स्थित आयोग के कार्यालय में जानकारी दी. यहां उन्होंने प्रदेशवासियों को दीपावली की अग्रिम बधाई और शुभकामनाएं भी दीं.

आयोग के पास 35 NRI मामले पहुंचे: रेनू भाटिया ने बताया कि "मौजूदा समय में आयोग के पास 30-35 NRI मामलो की शिकायतें पहुंची हैं. इन मामलों में आयोग पुलिस, दूतावास और विदेश मंत्रालय तक के माध्यम से पीड़ित महिलाओं को न्याय दिलाकर उन्हें राहत प्रदान करने का प्रयास कर रहा है".

दांपत्य जीवन में धोखे के मामले बढ़े: रेनू भाटिया से बातचीत में पता लगा कि मौजूदा समय में हरियाणा में दांपत्य जीवन में धोखाधड़ी के मामले बढ़े हैं. अलग अलग मामलों में पति-पत्नी एक-दूसरे को धोखा दे रहे हैं. विवाहित होने के बावजूद भी पुरुष-महिला विवाहेतर संबंध (एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर) बना रहे हैं. रेनू भाटिया ने आयोग के पास जिला करनाल से पहुंचे एक NRI मामले का उदाहरण भी दिया. इस मामले में युवक ने विदेश जाकर किसी अन्य लड़की से शादी कर ली. जबकि भारत में उसकी बीवी-बच्चे हैं. इसके बाद आयोग के पास ऐसे ही करीब 35 मामले पहुंचे, जिनमें से 12 सुलझा लिए गए हैं. रेनू भाटिया ने बताया कि "वर्ष के अंत तक 20 मामले सुलझा लिए जाएंगे".

एक जैसे अपराध पर अलग मापदंड सही नहीं: रेनू भाटिया ने कहा कि "यदि कोई गरीब, रिक्शावाला व्यक्ति पत्नी से मारपीट व गाली-गलौज करे, तो सभी उसकी पिटाई कर देते हैं. लेकिन ऐसा यदि कोई प्रोफेसर, अफसर या पुलिसकर्मी करे तो फिर कोई कुछ नहीं कहता. ऐसा क्यों है? जबकि अपराध एक जैसा है, धारा वही है और कटघरा भी वही है. तो फिर अलग-अलग मापदंड क्यों, इस बारे सोचना होगा".

सोशल मीडिया के दौर में दिशाहीन हुए युवा: आयोग की अध्यक्ष ने बताया कि "आज का युवा सोशल मीडिया के कारण दिशाहीन हो गया है. लड़के-लड़कियों के बीच चैट में अजीबो-गरीब तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है. इस प्रकार की चैट को पढ़कर सोच में पड़ जाते हैं कि युवा आखिर किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं".

शादीशुदा जिंदगी में विवाद का सबसे बड़ा कारण एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर (Etv Bharat)

धोखा देकर इन देशों में जा रहे हैं युवा: रेनू भाटिया ने बताया कि "आयोग के पास कई एनआरआई मामले पहुंचे हैं, जिनमें लड़का-लड़की एक-दूसरे को धोखा देकर विदेशों में बस गए हैं. हरियाणा के ऐसे लोग जिन देशों में गए हैं, उनमें- साइप्रस, फिलिपिंस, श्रीलंका समेत कनाडा, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बहुत मामले आए हैं. इसके अलावा, मलेशिया के भी 2-3 मामले सामने आए हैं". उन्होंने बताया कि "डंकी विजा के मामले भी आयोग के सामने आए हैं, क्योंकि युवाओं को विदेश भेजने वाले इमीग्रेशन एजेंट/डीलर गलत दस्तावेजों व अन्य गलत तरीकों से वीजा लगवाने का प्रयास करते हैं".